Бабай

Действие равно противодействию.

Ньютон.

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:14 by

- Миша, не капризничай, а то придет Бабай - устало сказала мама своему пятилетнему сыну, который никак не хотел идти спать. Миша думал было спросить, кто это, но понял, что не желает этого знать и уж тем более не желает с ним встречаться. Поэтому он быстро юркнул в свою кроватку и накрылся одеялом с головой. Спустя несколько минут он заснул.К сожалению, Мишина мама помянула Бабая в неподходящее время в неподходящем месте. Ровно в полночь в Мишиной комнате открылся невидимый для простого глаза портал. Событие это прошло для всех незамеченным, но в Мишиной жизни оно ознаменовало крутой поворот. На следующую ночь он проснулся ровно в полночь, испытывая нарастающее беспокойство, но, не понимая его источник. Он оглядывал темную комнату, пытаясь понять, что же могло его так испугать. И в этот момент дверь шкафа напротив его кроватки с придушенным скрипом открылась. За дверью оказался уходящий в темную даль туннель. В его дальнем конце зажглись два блеклых как бы припорошенных пылью огонька. Но это были не просто огоньки - это были глаза, которые смотрели на Мишу с непередаваемой жадностью и злобой, и Миша знал, кому они принадлежат. Он боялся, что существо бросится к нему, если он издаст хоть звук, и заберет его в темноту навсегда. Так, боясь пошевелиться, он и просидел почти до рассвета, до тех самых пор, пока два огонька вдалеке не погасли. После чего мгновенно провалился в беспокойный сон. Утром все происшедшее он помнил очень смутно, поэтому ничего не сказал родителям. Но когда вечером его забрали домой из детского сада, воспоминания о страшной ночи нахлынули вновь, он решил сообщить обо всем родителям, но из этого ничего не вышло - язык и губы отказывались ему повиноваться, запаниковав он хотел попроситься на эту ночь к родителям, но не смог выдавить из себя ни слова. "Он меня заколдовал," - с ужасом понял он, и ему снова пришлось остаться на ночь в своей комнатке одному. И снова он проснулся от скрипа открывающейся дверцы шкафа, и снова на него смотрели эти ужасные глаза, вот только в этот раз они были гораздо ближе и, казалось, чем больше он боялся - тем ярче разгорались глаза.Все это продолжалось несколько дней. И каждую ночь Бабай подбирался все ближе. Будь Миша старше, он бы подумал, что не выдержит и сойдет с ума и сошел бы, но он был слишком маленьким, поэтому просто боялся. Но даже страх не может длиться вечно, на смену ему приходит сначала ярость, а потом пустота, а Мишины запасы страха были уже на пределе, но и Бабай подобрался уже слишком близко. В один из вечеров Миша тихо заплакал от отчаяния, забившись в угол дивана. Его увидел папа, и, присев рядом, потрепал его по волосам.- Что, обижают тебя парень? - спросил он. Не в силах ответить Миша просто кивнул.- А ты им не давай спуску. Дай сдачи!- А если он сильней? - спросил Миша.- А откуда ты знаешь, что он сильней? - Миша пожал плечами.- Вот видишь! Запомни! Кто не боится - тот и сильней! - и Миша запомнил. В эту же секунду его страх почти полностью сменился яростью на того гада, который ворвался в его маленькую жизнь и разрушил почти все хорошее, во что он верил. Но теперь он знал что делать! Папа сказал: " Кто не боится - тот и сильней!" , а папа никогда не ошибается.- Я пошел спать - сказал Миша.Когда в полночь дверь открылась дверь шкафа, Миша слез со своей кроватки и, оскалившись и выставив руки вперед, пошел навстречу горящим глазам. Глаза злобно заблестели, но Миша слишком часто видел их по ночам и слишком хорошо знал, поэтому для него не прошло незамеченным нечто новое мелькнувшее в них. О нет! Это был конечно не страх - это было легкое недоумение. Но это была слабость, А кто проявляет слабость - тот рано или поздно испугается! И Миша пошел вперед быстрей. Бабай предостерегающе утробно заворчал, Миша зарычал в ответ. С этим его рычанием его ярость наконец-то выплеснулась наружу и он, забыв обо всем, бросился вперед. Через несколько мгновений все было кончено. Миша, тяжело дыша, смотрел на поверженного врага. Основным его чувством сейчас было непередаваемое облечение, однако было еще какое-то едва уловимое ощущение. Это другое чувство напоминало маленький, затерянный в непроходимых лесах ручеек, но Миша уже сейчас понимал, что рано или поздно этот ручеек превратится в непреодолимый сметающий все на своем пути поток. Переступив через труп Бабая, Миша пошел прочь от своей детской комнатки вперед по бесконечному туннелю. Дверца шкафа в его комнате бесшумно закрылась.Автор - Максим Шапиро.

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