Знак свыше

Lynx Просмотров: 236 Комментарии: 1 +13 Вчера, 23:07 by

История не слишком мистическая, но для меня очень важная. Был у меня дедушка, звала я его Бабай, по материнской линии в роду у меня татары. Бабай и бабуся были образованные, работали в сельской школе.Во время войны Бабая поставили завРОНО. Жили они прямо в школе, в одном из классов. Деревянная школа-восьмилетка, надо сказать, была построена Бабаем и долго носила его имя. Как-то зимой, во время планового объезда сельских школ, у него украли тулуп, и он сильно простудился, что повлекло за собой серьёзные осложнения. Поэтому в конце 60-х Бабай со всей семьёй переехал в живописный городок вблизи Казани, который раскинулся на берегах Волги.В раннем детстве моя мама из Нижегородской области каждое лето, на долгие три месяца, привозила меня в благополучный и сытый, по тем временам, Татарстан. Как же я плакала, когда видела в прихожей большой чемодан и собирающуюся домой маму. Она всё лето с утра до ночи работала в пионерских лагерях или в санаториях воспитателем. В такие драматические моменты Бабай брал меня на руки и уходил в дальнюю комнату к балкону, стараясь отвлечь меня от неутешного горя. Я утыкалась в его тёмно-зелёный бархатный жилет из овчины, обнимала за морщинистую шею и потихоньку успокаивалась. Тогда я уже чувствовала всем существом, что он меня любит, любит безусловно, окутывая этой любовью, словно облаком.Бабай был молчалив, сдержан, и я не помню его голоса. А вот чувство любви, исходящего от него, помню.Он умер в начале 70-х в ясный летний день. Я бежала домой со всех ног из аптеки с огромной цветастой подушкой, наполненной кислородом. Бабай задыхался, и я каждый день ходила в центральную аптеку за этими подушками с чистым воздухом. Я была так горда, что подушка такая огромная, да ещё в весёленький цветочек, так мчалась, чтобы порадовать Бабая...После его смерти я сильно заболела и полгода провела в больнице.Шли годы. Начались страшные 90-е, и я с мамой переехала в город, где жил Бабай. В Татарстане было поспокойнее, да и мама хотела быть поближе к родным. Я несколько раз ходила на старое кладбище, но вот найти могилу Бабая так и не смогла. Хотя в детские годы я очень часто прибегала к Бабаю на кладбище, которое располагалось в сосновом лесу на высоком склоне. Рядом с кладбищем шла дорога на Волгу, и мы, дети, часто ходили на пляж и никогда не боялись. Лес был светлый, приветливый. Могила Бабая была на самом краю мусульманской части, возле невысокого забора, ограждающего территорию захоронений. Шумели сосны, зрела земляника, поблёскивала в лучах солнца лента Волги...Позднее кладбище разрослось, и я не могла найти могилу любимого дедушки. Везде были сосны, забора давно не было, а старая часть кладбища сплошь заросла кустами и травами. Люди помечали деревья цветной краской с указанием пути к родным могилам. Я просила свою тётю провести меня к могиле Бабая или план нарисовать, но она только отмахивалась и всё на потом откладывала.Прошло ещё время. Я вышла замуж за местного и много раз рассказывала супругу о Бабае, о том, что мои светлые, детские воспоминания о нём и ощущение его безусловной любви были лучшими дарами в жизни. И именно эти чувства держали меня на плаву, не давали душе очерстветь и разувериться в любви. Мы с мужем несколько раз бродили по старой части мусульманского кладбища в надежде отыскать могилу Бабая. Я хотела сказать дедушке сердечное спасибо, поблагодарить за то, что он был в моей жизни, поклониться...И как-то раз мой супруг один пошёл на кладбище и мысленно обратился к Бабаю с просьбой дать хоть какой-то знак, где его искать, если, конечно, он не против, чтобы его внучка навестила. И что вы думаете? Смотрит мой муж по сторонам и замечает вдалеке на одной из высоченных сосен, на высоте 3-4 метра, на ветке большой белый пакет колыхается - как флаг на ветру. Пошёл мой муж к этой сосне и видит, что рядом с ней ограда, за которой гранитный памятник со знакомым лицом на фотографии. Я много раз мужу показывала детские фото, где я крепко держусь за локоть Бабая, а он улыбается в усы и глаза его сверкают задорными искорками за стёклами старомодных очков. Муж тут же мне позвонил и уверенно провёл между кустами, деревьями, теснящимися оградами к могиле дорогого мне человека.Мы долго стояли там вместе. Я мысленно разговаривала с Бабаем, молилась за него, и не отрывала глаз от фото на памятнике. Мне казалось, что Бабай улыбается в усы и знакомые искорки радости светятся в его глазах. Или это была игра света и тени? Тут мой муж говорит: «Знаешь, такое ощущение, что он улыбается!».Вот такая реальная история. А дорогу к Бабаю мы запомнили очень хорошо, спасибо пакету - знаку свыше.Автор - Елена Борисова.

Ключевые слова: Дедушка любовь знак могила память

Другие, подобные истории: