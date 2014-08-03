Находка в старом доме

Ранега Просмотров: 37 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 08:40 by

- Эй, хозяйка! Подь сюды!Я оглянулась. Рабочий по имени Федотыч в спецовке и респираторе стоял в клубах пыли у правой от входа стены и махал одной рукой, в другой сжимал рукоятку кирки. Идти в пыльное облако очень не хотелось.- Что там?- Поди погляди. Не буду я стену бить, пока не глянешь.Подошла. В стене от пола до почти потолка зияла огромная дыра, за ней была видна стена соседней комнаты. Между стенами был коридор около метра шириной. В плане дома этого коридора не было, прежние хозяева перед сделкой купли-продажи не предупредили. А может, сами не знали. Теперь придётся переделывать выкопировку, регистрировать, а это дополнительные расходы и лишняя головная боль. Вот не зря мне казалось, что с площадью комнат что-то не так. Хотя сама с рулеткой бегала, и размеры совпадали с планом. Как оно получилось? Хотя плюс тоже есть, и весьма приятный – комнату можно увеличить на несколько квадратов.Я всунула голову в дыру и осмотрелась. Абсолютная темнота, пустота, ни звуков, ни запахов. Включила на телефоне фонарик и подняла ногу, чтобы шагнуть в этот коридор.- Не ходила б ты туда, - Федотыч обеспокоенно смотрел на меня. – Давай заложу дырку, нехай две комнаты у тебя будет. Нормальная ж хата. На что тебе стадион?- Да ну! Я пространство люблю! Наютилась я в чужих скворечниках, себе простора хочу.-Твоё дело, хозяйка, но неспроста это так построено.- Не волнуйтесь. Пойду посмотрю и вернусь. А вы себе перерыв пока устройте, чаю попейте, я там пирожки привезла.Федотыч кивнул и пошёл за пирожками, а я пролезла в дыру и пошла налево. Через пару метров у самого угла я зацепилась левой ногой за что-то у самого пола. Посветив фонариком, я увидела, что вплотную к стене стоит резной деревянный ларь. Зачем он здесь? Я люблю всякие старинные штуки, надо будет его отсюда вытащить и внимательно осмотреть. Вполне вероятно, после реставрации его можно поставить в прихожей вместо скамейки. Ммммм… положить уютные клетчатые подушки, на стену позади повесить лоскутный коврик… Я помечтала несколько минут, потом попробовала сдвинуть. Неподъёмно. Так, а что внутри? Подняла скрипучую крышку. Посветила фонариком. Почти пусто, лишь на дне какой-то мусор. Ладно, вернусь с верёвкой и доволоку до выхода. Почему-то Федотыча просить не хотелось.Больше ничего интересного в этом тайном коридоре не обнаружилось.К вечеру Федотыч разбил правую половину стены между комнатой и коридором, левую половину и стену напротив оставил на завтра. Робко заикнулся о повышении платы, потому что стены оказалось две, я с нетерпением согласилась, и, как только он ушёл, помчалась к машине за буксировочным тросом.С трудом, пыхтя и стеная, через целую вечность, но я всё-таки вытащила ларь на петле, чуть ли не до крови натерев ладони о жёсткую стропу. Выволокла находку на середину комнаты и откинула крышку. Дно устлано засохшей травой, под которой был рассыпан белый кристаллический порошок, подозрительно похожий на соль. Попробовать на вкус я не решилась. В углу что-то валялось, какой-то тёмно-серый ком. Крыса! Вернее, крысиный труп! Какая гадость! Смела на совок и поняла, что это не крыса. Это оказался бархатный мешочек, некогда тёмно-зелёный. Внутри мешочка что-то было, но что, методом пальпации установить не получилось. Ухватилась, дёрнула, прелые нитки разорвались, и на мою ладонь выкатилось кольцо. Необычное, я таких никогда не видела. Большой сверкающий кроваво-красный камень в форме скруглённого треугольника в центре, над ним солнце, три его луча украшены крошечными прозрачными камнями, похоже, бриллиантами, и по бокам от ромба два обнимающих его крыла, переходящих в обруч. Изящная вещица. Само собой, я его примерила. Надела на средний палец левой руки и протянула руку вперёд, любуясь.Долго любоваться не пришлось. Камень в центре вдруг вспыхнул пламенем, свет от него озарил красным сумрачную комнату, и прямо передо мной возникла высокая фигура в чёрном плаще. Глубокий капюшон спускался до самой груди, скрывая лицо. На секунду я онемела, потом заорала и бросилась из комнаты, на ходу сдирая кольцо с пальца. Оно никак не хотело слезать, я выскочила за дверь и помчалась куда глаза глядят по улице. От ужаса я ничего не соображала, только дёргала палец, пытаясь избавиться от кольца.На перекрёстке оглянулась и почувствовала, что моя душа в прямом смысле ушла в пятки. Над дорогой, по которой я только что бежала, летело оно. В развевающемся чёрном плаще, с раскинутыми по сторонам руками оно было похоже на гигантскую летучую мышь. Я почувствовала, что бежать дальше не смогу - ноги ослабели от страха, колени дрожали, я задыхалась. Остановилась и увидела стоящих на тротуаре двух подростков – они смотрели на меня. Я закричала «Бегите, оно летит» и показала пальцем на летящую фигуру в метрах тридцати от меня. Они посмотрели, потом один что-то сказал и покрутил пальцем у виска, и оба засмеялись. Получается, они не видели.Между мной и летящим ужасом оставалось около метра, когда я предприняла последнюю попытку спастись – резко присела, может, пролетит мимо. Не пролетело. Ринулось ко мне, нависло, обволокло плащом… на мгновение перехватило дыхание от ледяного холода…Спустя некоторое время я поднялась на ноги. Существа в плаще поблизости не было, мальчишки, хихикая, снимали меня на телефон. Ничего не болело, руки-ноги целы. Насчёт сохранности головы я сильно сомневалась. Показала мальчишкам кулак, отчего они разразились хохотом, и пошла домой. Надо же, и недели не прошло, как переехала, а уже, похоже, обзавелась славой сумасшедшей.Дома я снова попыталась снять проклятое кольцо. Использовала крем, мыло, растительное масло. Бесполезно, оно не снималось. Вот не помню, что надеть его было трудно. Оно свободно крутилось, если прижать к пальцу с одной стороны, с другой появлялся зазор в пару миллиметров. Но не снималось. В инструментах Федотыча нашла огромные клещи и попробовала перекусить обруч… Ручки клещей ударили током, да так, что я их выронила. На обруче не осталось ни царапины.- Да что ж мне теперь, до самой смерти его носить? – досадливо сказала я.Камень вспыхнул красным светом и тут же погас. Неизвестно почему, у меня появилась уверенность, что кольцо ответило «Да».В ту ночь я почти не спала. Стоило закрыть глаза и задремать, как сразу представлялся летящий над дорогой чёрный плащ, я вздрагивала и просыпалась. Рано утром я, наконец, поняла, что отдохнуть не судьба, заварила кофе и включила ноут. Добавленный вчера в городскую ленту новостей ролик с бегущей мной в главной роли настроения не добавил. Не так я хотела прославиться, не так.Информации о моём кольце не было никакой. Очень отдалённо украшение напоминало знаменитые кольца Кладдах – конфигурация была похожей, но и только. Да и, учитывая вчерашние события, сомнительно, что кольцо на моей руке приносит владельцу счастье и удачу.Около девяти утра пришёл Федотыч, покосился на ларь посреди комнаты, но ничего не сказал и продолжил разрушать стену. А я отправилась прогуляться, потому что из-за бессонной ночи ползала как осенняя муха.Во время прогулки кое-что произошло. Мамочка с коляской почти перешла дорогу по зебре, когда из-за угла на огромной скорости выскочила машина и понеслась прямо на неё. Женщина закричала и буквально в последний момент успела выдернуть коляску на тротуар.- Чтоб у тебя колёса полопались! – в сердцах прокричала она вслед иномарке.И я не знаю, как так получилось… Я слышала её крик, видела удаляющуюся машину и чувствовала, что кольцо на моём пальце раскалилось и обожгло кожу. Зад машины вильнул, раздался оглушительный хлопок, потом ещё один, и она пошла юзом по проезжей части, потом закрутилась как вертолёт, сталкиваясь с припаркованными у края дороги автомобилями.Когда я подошла ближе, водителя, молодого парня, уже вытащили. Он был мёртв, весь в крови. Но как? Ну крутился, мог удариться и получить травму, но чтобы смерть… Как только я подумала «как?», в палец будто что-то укололо. Я посмотрела на кольцо. Маленькие камушки на лучах солнца сверкали и переливались от розового до фиолетового. И я увидела. Как всё произошло. Глазами погибшего водителя.… На дороге впереди яма, её нужно объехать или пропустить между колёсами. Лучше объехать – заложить эффектный вираж с визгом. Что-то не то… Невозможно выровнять машину, её несёт к краю. Бах! Бах! Понаставили тут свои колымаги! Ох! Как больно! Козырёк над лобовым стеклом от ударов опустился, и лежащий в кармане козырька кинжал, подарок Арсена, выпал и вонзился в яремную впадину. Надо было по-ло-жить в баар-дааа-чооооооккккк……..Я смотрела на окровавленное тело и не могла понять свои ощущения. Меня переполняло чувство нереального восторга, каждая клеточка тела будто наполнилась счастьем. Но это же невозможно! Невозможно испытывать радость от наблюдения за смертью! Это же страшно!Рядом раздались всхлипывания. Я оглянулась. Та самая мамочка с коляской.— Это я. Я его прокляла. Пожелала и сбылось. Я не хотела, чтобы так.- Глупости, - почему-то решила ответить. - Вы не виноваты, это случайность.Она с надеждой посмотрела на меня.- Вы думаете?- Уверена, - сказала я. – Вы не желали ему смерти.Она кивнула, сквозь слёзы улыбнулась и наклонилась к хныкающему младенцу. А я пошла домой.Через две недели все ремонтные работы были завершены. Наконец-то у меня большая – хоть конём гуляй – гостиная, и вообще, уютный дом, в него хотелось возвращаться. Ларь, в котором я нашла кольцо, был в отличном состоянии, его оказалось достаточным как следует почистить от пыли и натереть воском. Теперь он стоял в прихожей, хранил в себе обувь, и неизменно радовал меня своей антикварной красотой.Кстати, о кольце. Я более-менее смирилась с его постоянным присутствием. Выбора у меня не было, хоть оно мне и не нравилось. Особенно после одного случая.Однажды вечером после работы я пошла на вечернюю прогулку, шла по тёмному тихому парку и услышала громкие детские крики. Побежала на шум и увидела, что двух девочек лет двенадцати обступила свора бездомных собак. Разъярённые животные явно вот-вот набросятся на беззащитных жертв. Девчонки, стоя спина к спине, прижимали рюкзачки и голосили «Спасите! На помощь! Кто-нибудь помогите!».Кольцо обожгло палец. На мгновение перед глазами возникло видение – растерзанные острыми зубами дети на окровавленной земле. И ощущение счастья и восторга. Только не это!На ходу срывая сумку с плеча, я ринулась к стае. Махала сумкой и ногами направо и налево, крутилась, кричала… Подбежали ещё люди. Отбили! Стая разбежалась, поскуливая и поджимая облезлые хвосты. Напуганные школьницы всхлипывали и обещали сами себе, что больше никогда не пойдут в темноте по парку и вообще перестанут ходить в шахматный кружок.А ночью мне стало плохо. Так, как никогда до этого не было. Жестокая боль скрутила всё тело, меня ломало и выворачивало наизнанку, казалось, что кости дробятся на кусочки, а по вискам стучали отбойные молотки. Всю ночь я металась по кровати, не в силах дотянуться до телефона и вызвать скорую. Наутро всё прошло, если не считать синяков под глазами. И того, что под кольцом на коже что-то появилось, будто извилистый след от лопнувшего сосуда, только тёмный, почти чёрный.Я не сразу поняла, что ночные мучения и всё большая чернота на пальце возникает после предотвращения мной – именно мной – трагедий. Когда поняла, стало ещё хуже. Я сознательно обрекала себя на нечеловеческие страдания, спасая других. Отводила беду, зная, что ночью сама буду почти умирать от боли. Но как – как можно было поступить по-другому? Видя открытый люк с торчащим на дне штырем, и видением нанизанного на него человека? Или ещё не видя, но уже ощущая волну грядущего восторга при видении агонии маленького ребёнка, напившегося средства для прочистки труб из прокушенного флакона прямо в тележке супермаркета, пока мать отвлеклась на болтовню со знакомой? Или пройти мимо девушки, которой вот-вот на голову упадёт огромная сосулька с крыши? Не помочь слепому дедуле перейти оживлённую дорогу без светофора? Я видела смерть каждого из спасённых мной людей, не давала ей случиться и расплачивалась за это жестоко и неизбежно.Не знаю, как так получалось, но я очень часто стала оказываться в том месте и времени, где должна была произойти трагедия. Я уверена, что это из-за кольца. Меня оно направляло к этому месту или будущих жертв туда приводило, сказать я не могла. Но оно жаждало зрелищ чужой гибели и делало мою жизнь невыносимой.Потом я нашла способ избегать наказания. Случайно нашла. После того, как, преодолев отвращение, столкнула с дороги бомжа и тем самым не дала ему наступить на оборвавшийся электропровод. Придя домой и зная, что мне предстоит море боли, а значит, спать можно не ложиться, стала смотреть в интернете новости. Наткнулась на репортаж об американском школьнике, расстрелявшем одноклассников и учителя. Журналисты не скупились на демонстрацию кровавых подробностей, показывали всё новые и новые жуткие кадры, горе родителей, скорбь оставшихся в живых. Меня же затопило благостное чувство счастья. И в кои то веки я не испытала боль ночью.Я так и стала жить. Днём сопротивлялась обстоятельствам и прогоняла беду, вечером смотрела страшные кадры с мест смертельных происшествий и содрогалась в пароксизмах удовольствия. Зато я стала спать, а не мучиться в корчах. Только по руке всё дальше и дальше ползла чернота. Пришлось постоянно носить перчатку, говоря всем любопытным, что там ожог.Однажды я спросила:- Что ты от меня хочешь? Покажи мне, что нужно сделать, чтобы ты перестало меня мучить.Красный камень ярко моргнул.Той же ночью я во сне увидела кошмар – я убивала человека. Убивала страшно, остро наслаждаясь каждым мгновением, особенно смакуя момент, когда его глаза затуманились, и искра жизни в них погасла навсегда. Так вот что оно хочет!Когда-нибудь я не выдержу. Моя левая рука чёрная до самого плеча. Она будто не моя – ничего не чувствует, будто онемела. Избавиться от руки я не могу – кольцо не даёт ничего с собой сделать. Чернотой постепенно покрывается спина, левая часть шеи. Чернота ползёт на грудь. Когда-нибудь чернота дойдёт до сердца. Я не знаю, что будет, надеюсь, я просто умру. Я готова – к моей омертвевшей левой руке уже привязана записка с предупреждением не надевать кольцо и требованием уничтожить его любым способом. Надеюсь, так и будет.

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