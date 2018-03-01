Аромат яблок из кладбищенского сада. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:34 by

Глава 3Нимрод сидел на кладбище, задумчиво глядя на разбитую плиту, под которой находился вход в Преисподнюю. Его красивые, бархатные глаза были равнодушны и слегка печальны.— Наше время пришло, да Нимрод? — властный голос раздался из под плиты и эхом пронесся по кладбищу.— Да, отец, — Нимрод улыбнулся хищно и зло, резко проткнув тростью подгнившее яблоко. — Наше время пришло.Плита отъехала в сторону и оттуда появился еще один демон, расправляя плечи. Он был высоким, с седыми волосами и густыми черными бровями.— Когда я еще ребенком взял тебя к себе, то ни на минуту не разочаровался, — сказал он. — Начиная с того момента, как ты возвел Вавилонскую башню — ты стал моим излюбленным сыном. Ты исполнил желание?— Конечно отец, — рассмеялся Нимрод и на его щеках появились ямочки. — Я его исполнил.Послышались чьи-то легкие шаги и демоны увидели идущую по тропинке девушку.— А вот и она, — улыбнулся Нимрод. — Та, которая загадала это желание.— Да неужели? — седой демон пристально смотрел на приближающуюся Славу. — Не похожа она на чернокнижницу…но хороша, дьявол…ох как хороша!— Что же в ней хорошего? — удивился Нимрод, разглядывая девушку. — Маленькая, волосы торчат в разные стороны…— Ты не прав, — демон прищурился. — Она очаровательна как никто… Я уже хочу ее.— Так в чем дело? — Нимрод пожал плечами. — Возьми ее.* * *Слава зашла в магазин, купила кофе, полкило пряников и подумав, взяла еще и большую шоколадку. Она вышла на улицу, присела на лавочку и открыла журнал, с интересом рассматривая новинки косметики.— Добрый день.Девушка удивленно подняла голову и столкнулась взглядом с крупным, седым мужчиной, глаза которого были мрачными как ноябрьское небо.— Добрый. Вы что-то хотели?— Не мог пройти мимо такой очаровательной девушки. Могу ли я с вами познакомиться?— Извините, но вряд ли, — Слава засунула журнал в сумку и встала. — Всего хорошего.Она быстро пошла в сторону кладбища, но потом развернулась и пошла в обход не поворачиваясь и не сбавляя шаг. Ступив на тротуар, Слава столкнулась с соседкой, которая жила в соседнем подъезде и была ее единственной ровесницей во всем доме.— Привет! Я смотрю ты время зря не теряешь!— В смысле? — Слава недоуменно приподняла брови.— Знакомые у тебя я смотрю ое-е… — соседка зыркнула через плечо Славы и она поняла, что мужчина еще там.— Он мне не знакомый. Подошел поинтересовался как меня зовут и все. Я от знакомства отказалась.— Ты что, дурочка? — соседка закатила глаза и два раза возмущенно хлопнула нарощенными ресницами. — Это же Рощин!— Мне это ни о чем не говорит, — Славе начинал надоедать этот разговор.— Это же олигарх! — соседка пискнула от восторга. — Мэр нашего города, глупая!Теперь Слава начинала припоминать, да, точно… Рощин Ирадий Миронович…нужно чаще местные новости смотреть… А соседка заливалась соловьем, перечисляя его имущество.— Извини, Нин, мне пора. Потом поговорим, — прервала ее Слава и быстро пошла прочь.— Ну-ну… — недовольно протянула соседка и двинула в сторону мужчины, присевшего на лавочку, где только что сидела Слава.Она прошла мимо покачивая бедрами, но он даже не посмотрел в ее сторону.* * *А на следующий день, Славе принесли букет бордовых роз, между которыми торчал розовый конверт.«Самой прекрасной девушке, которую я встречал в своей жизни. Ирадий.»Она швырнула конверт на тумбочку и нахмурилась. Чего ему надо? Что он к ней прицепился? Моделей ему мало и мисс красавиц? Прекрасную нашел… Ее пугали такие люди и таких знакомств она не хотела. Но розы было жалко выбрасывать и Слава поставила их в вазу, аккуратно обрезав кончики. Аромат цветов поплыл по комнате…сладкий, будоражащий душу, тревожный…Второй букет не заставил себя ждать. Следующим вечером, это были алые розы и приглашение в ресторан. Слава начинала переживать… эта настойчивость пугала ее, но и речи быть не могло о встрече с Рощиным. Он явился сам. В десять часов раздался звонок в дверь и девушка не задумываясь, распахнула ее, будучи уверена, что никто чужой в это время не придет, да и район у них спокойный. Рощин стоял облокотившись на косяк двери и надменно улыбался, словно он был хозяином всего, что его окружало.— Ты проигнорировала мое приглашение. — сказал он наконец и Слава не знала, что ему ответить. Или это был не вопрос?— Я тебе неприятен? — его глаза скользнули в разрез ее халата и девушке показалось, что по ее телу поползли холодные пиявки.— Я не знаю вас, чтоб утверждать обратное. — возмущенно ответила Слава и сжала пальцами края халатика.— Называй меня Ирадий… — страстно зашептал он и схватил ее за плечи. — Я очарован тобою…иди — ка сюда…Слава оттолкнула его и захлопнула дверь с бешенно бьющимся сердцем. Ее колотило от страха…от глаз этого человека и его лица, излучаещего злобу и похоть.— Это хорошим не закончится… — прошептала она, даже не подозревая, как была права.Утром позвонила мама. Слава с нарастающим ужасом слушала ее всхлипы и надрывный от плача голос.— Доченька! Приехали какие-то люди, говорят, что твой брат человека уби-и-л! Ой горе! Посадят Олега-а…ой заберут!Слава бросила трубку и схватив сумку, выскочила из квартиры.К дому родителей, она примчалась за десять минут и успела увидеть, как младшего брата, испуганного и растерянного, заталкивают в милицейский бобик. Мать причитала, а отец молча стоял возле калитки, сжав кулаки. Машина уехала и Слава кинулась к родителям.— Что случилось?!Мать была не в состоянии что-либо объяснять, рассказал отец.— Вчера убили и изнасиловали девушку с соседней улицы, а он видел ее последний…милиция нашла у него ее окровавленные вещи…— Это не он! Не мой сыно-о-ок! — завыла мать и Слава прижала ее к себе, успокаивая как ребенка.— Мы все решим! Все будет хорошо… Он вернется…* * *Нимрод внимательно осмотрел свою спальню в доме отца. Где же он оставил перстень? Но нет, его не было нигде… Он был ему необходим и имел некоторые свойства, которые не хотелось бы кому-то раскрывать, тем более, если он потерял его где-то за стенами дома. Он одел светлую рубашку, джинсы и довольно вздохнул: — Все таки в жизни людей есть свои преимущества!— Как ты прав! — в комнату вошел отец и протянул ему черную коробку. — Это тебе.Нимрод открыл ее и достал золотые запонки в форме головы дракона с бриллиантами вместо глаз.— Они чудесны.— Да, мне они тоже сразу приглянулись. — улыбнулся демон.-Теперь все будет так, как я хочу…ты со мной и творить зло теперь будет куда приятнее! Слишком закис этот мир…как старая, вонючая помойка…— Все что хочешь отец. — Нимрод одел пиджак, часы и поправил волосы. — Пойду развеюсь.— Давно пора. Думаю в Аду тебе не было так весело.Нимрод ехал по дороге мимо кладбища и заметил одинокую фигурку, плетущуюся по тротуару. Он сразу узнал хозяйку шпильки, которая вызвала его из Преисподней. Девушка держала в руке сумку и казалось будто в ней лежали бруски свинца. Плечи ее были опущены и весь вид говорил о неприятностях. «Неужели отец уже постарался?» — хмыкнул он. Девушка подняла глаза и их взгляды встретились, словно молния пролетела между ними, опаляя своим смертельным электричеством. Демон поехал дальше, а она на секунду изумленно остановилась, но потом снова двинулась вперед.«Что это было? Нимрод до сих пор чувствовал пульсацию в кончиках пальцев. Будто с ружья выстрелила… Эта мелкая, росомаха просто прожгла его глазами. Она была очень похожа на этого зверька, с острым взглядом и блестящими, каштановыми волосами, которые снова были в беспорядке.»Демон припарковал машину возле клуба и уверенно вошел в стеклянную дверь.* * *Слава зашла домой и устало опустилась на стул в прихожей, события этого дня совершенно вымотали ее. Она вспомнила мужчину в медленно проезжавшем автомобиле, его глаза…но моментально забыла о нем, как только в ее дверь позвонили. Слава притихла и затаилась, не имея желания видеть кого либо, а тем более гостя, который пугал ее и был противен.Звонки прекратились и она услышала его тихий, возбужденный шепот.— Я знаю что ты дома…открой, слышишь… Открой! Поговорить нужно. Слава, не капризничай… это касается твоего брата.Девушка поднялась и на ватных ногах приблизилась к двери.— Что вы имеете в виду?— Я могу помочь ему. Открой.— И вы это делаете с чисто человеческих побуждений? — съязвила Слава, глядя на дверь.— Нет. Будешь со мной.Слава хотела было послать его подальше, но тут зазвонил телефон.— Боже-е… — протянула она. — Мама в больнице…— Открой, Слава…Она медленно повернула ручку и щелкнула замком…— Какой все таки хороший человек! — мама многозначительно взглянула на Славу, сидящую возле больничной койки. — Олега спас, мне какие условия… Всю жизнь ему благодарна буду.«А я всю жизнь расплачиваться.» — подумала Слава, вяло кивая головой на ее слова.— А у вас какие отношения? — женщина подмигнула дочери и ее покоробило от этих намеков.— Предложение мне сделал. — ответила Слава и нехотя показала кольцо с бриллиантом.— Я же надеюсь ты его сразу приняла? Не хорошо обижать такого человека. — мама погрозила ей пальцем. — Смотри у меня, а то я тебя знаю.— Я пойду, мама… — Слава встала и взяла сумку. — Завтра увидимся.— Ирадию Мироновичу привет!— Обязательно передам.Глава 4— Сегодня ужинаем у меня. — Безоговорочным тоном сказал Рощин и многозначительно добавил: — И возможно ты останешься…да?— Мы уже говорили об этом. — голос Славы дрожал.— До вечера, моя хорошая. — Он отключился и улыбнулся, покачиваясь с пятки на носок и обратно. — Эти игры мне по душе!— Ты о чем? — Нимрод взглянул на отца и протянул: — А-а, ты все о своей малышке?— Она прелестна… — демон налил себе бренди и сел напротив сына. — И так наивно упряма…— Ты можешь взять ее в любой момент.— Нет…я же говорю — эта игра мне нравится и мне так хочется узнать, что же двигало ей, когда она решила заигрывать с Адом, колдуя на кладбище.— Наверное она будет ужасно рада, когда узнает кто ты на самом деле…— Поверь, я предоставлю ей такое удовольствие.Слава всю дорогу к дому Ирадия Мироновича молча смотрела в окно, содрогаясь в душе от его жестких пальцах, ласкающих ее колено. Его дыхание становилось все чаще, и наконец он схватил девушку за плечи и стал целовать ее, не обращая внимания на то, как она упирается. Его руки пробрались под ее юбку, пытаясь стянуть с нее трусики и Слава замычала, не в силах освободить свои губы от его настойчивых поцелуев. Автомобиль остановился и мужчина медленно оторвался от нее, усмехаясь насмешливо и нагло.— Испугалась? Не бойся, я умею держать себя в руках… Но надеюсь ты не будешь такой недотрогой в нашу первую ночь? Или мне придется связать тебя и сделать больно.Его голос снова превратился в страстный шепот и Слава испуганно вжалась в сидение. Но дверца со стороны Рощина отворилась и она увидала шофера, вытянувшегося в струнку. Ирадий Миронович вышел, напоследок больно укусив ее за шею и открыв дверь с ее стороны, протянул руку.— Прошу моя королева.Слава вложила свои тонкие, дрожащие пальцы в его ладонь и ступила на выложенную камнем площадку..Дом мэра был огромным, в готическом стиле, с остроконечными башнями и стрельчатыми окнами. Над входом сидели уродливые горгульи, с мрачными, темными глазами и напряженными ушами, вглядываясь в прибывших. Славе на минуту показалось, что сейчас ей на встречу выйдет семейка Адамс и они отправятся на пикник к их родовому склепу.— Впечатляет? — Ирадий Миронович пристально взглянул на нее.— Мрачновато. — буркнула Слава, не разделяя его восторга.— А мне нравится… так загадочно, навевает думы о средневековье… — тихо сказал мужчина, распахнув перед ней дверь. — Прошу.Слава шагнула в просторный холл, увешанный картинами и старинными панно. Ирадий Миронович провел ее в гостиную и девушка смутилась, когда увидела молодого человека, сидевшего за столом.— Это мой сын. — Ирадий взял ее за руку и подвел ближе. — Познакомьтесь.Мужчина встал и натянуто улыбнулся. Слава вдруг почувствовала аромат мяты и можжевельника и этот аромат ей показался таким знакомым, что она невольно глубоко вдохнула, пытаясь вспомнить где она его чувствовала раньше.Нимрод окинул ее взглядом, что не составило большого труда — такая мелочь, что и до его плеча не доходила. «Ну что, росомаха, попалась? — подумал он, глядя в ее темные, настороженно-испуганные глаза. — Охотник умело расставил свои капканы…»— Никас.— Слава. — девушка смутилась. — Вячеслава.— Очень приятно. Надеюсь вдвойне приятнее будет моему отцуОна вспыхнула, а мужчины рассмеялись.— Мне уже приятно. — Ирадий погладил ее по спине хозяйским жестом и Слава покраснела еще сильнее. — Присаживайся за стол, милая, у нас сегодня устрицы и шампанское.* * *Она сидела напряженная, не в силах проглотить и кусок с этого шикарного стола и чувствовала на себе взгляды обоих мужчин. Сын Рощина был удивительно хорош собой и ей хотелось рассмотреть его получше, но Слава не решалась поднять глаза. Ирадий же, прожигал ее своим взглядом насквозь, словно специально показывая свое желание обладать ею. За стрельчатыми окнами, в темном, неуютном небе блеснула голубая молния и Рощин странно посмотрел на эти отблески, напряженно и нервно.— Видимо мне нужно отлучиться. — сказал он и швырнул вилку на стол. — Продолжайте без меня.Он встал и прикоснулся жесткими губами к ее щеке. — До встречи моя королева.Слава кивнула головой, почувствовав неимоверное облегчение, словно эта мимолетная отсрочка, поможет ей избежать самого страшного.— Страшно? — насмешливый голос Никаса вывел ее из раздумий. — Отец пугает тебя?— Мне нужно обязательно отвечать? — девушка наконец подняла глаза. — Или ты сам не знаешь этого?— Знаю…и мне все равно. Если он хочет тебя — это его дело.Слава встала и направилась к двери.— Нужно покончить с этим. Я не хочу иметь с ним ничего общего, даже из-за благодарности!Она схватилась за дверную ручку, но ее остановила тяжелая рука Никаса.— Ты никуда не пойдешь. Я что-то не помню, чтоб тебе это разрешалось.— А ну отпусти меня, грязный ублюдок! — завопила Слава, чувствуя как в ней поднимается буря протеста. — Ты такой же как и твой отец! Привыкли чувствовать себя хозяевами жизни, но запомни — не все в этой жизни покупается и берется силой!Слава лягнула его по ноге и когда он ослабил хватку, выскочила из дома. Она пробежала по газону несколько метров и упала, споткнувшись о камень. Чертыхнувшись, она посмотрела на ободранную ладонь и вдруг заметила втоптанный в землю крест. Подковырнув его ногтем, Слава зажала его в кулаке, решив рассмотреть попозже, но сильная рука Никаса, рывком подняла ее на ноги.— Если ты еще раз позволишь себе такое, я не посмотрю на то, что ты нравишься отцу и накажу тебя! — прошипел он и его глаза опасно блеснули.— Не трожь меня! — Слава забилась в его руках и размахнувшись, ударила его кулаком, в котором был зажат крест. Испытав жуткую боль, она разжала пальцы и крест скользнул прямо в распахнутый ворот рубахи Никаса. Он вдруг взвыл и Слава с ужасом смотрела как на его груди появляется кровавая полоса, с шипением ползущая вниз за крестом.Находка выскользнула из под рубашки и упала к ногам Славы, опаляя траву раскаленным металлом. Никас схватил девушку за руку и потащил к дому, все еще морщась от боли.— Сиди здесь, росомаха! — прорычал он, заталкивая ее в комнату и закрыв на ключ. — Я не стану терпеть твои выходки!Слава вся дрожала от страха и силилась понять, что же произошло на лужайке возле дома. Крест не мог поранить его настолько сильно, да и острых краев у него не было…что же произошло?Из-за туч показалась луна, когда к дому подъехал автомобиль Рощина. Слава наблюдала из окна как он пересек пространство перед домом, быстрым, уверенным шагом и вскоре услышала приглушенные голоса, доносящиеся снизу.— Что за новости ты принес, отец?— Эти гнусные святоши, снова рядом. — зло ответил Ирадий. — Они не перестают надеяться, что у них хватит сил, справиться с нами! Ассоциация экзорцистов! Неужели они думают, что изгоняя мелких бесов, они также легко справятся с демонами высшей категории?! Самоуверенные идиоты!— Они снова идут за нами? — засмеялся Никос. — Им мало прошлого раза?— Ничего, сынок, мы встретим их достойно… Как там моя жемчужина?— Пыталась убежать. — Никос ответил раздраженно и зло. — Я запер ее в комнате. Откуда у нас на газоне церковные атрибуты?— Какие еще атрибуты?— Она нашла крест и швырнула мне его за пазуху!— Он наверное принадлежал убиенному тобою, католическому священнику. — хмыкнул Ирадий. — Или ты забыл, как он пытался тебя отправить в Ад в году эдак тысяча восемьсот седьмом?— Я этого представления не забуду никогда! — Слава услышала как звякнула бутылка о край стакана. — Напыщенный дурак.— Так значит она пыталась сбежать?— О да… Лягалась как бешеная лошадь.В глубине дома раздался звонок телефона и тяжелые шаги Рощина, эхом отозвались в его стенах.— Рощин у телефона… Да… Да… Я понял.— Кто звонил? — спросил Никас.— Святоши решили взяться за нас всерьез. В город прибыл преподобный Август Джекобс.— Неужели? Предстоит война?— Еще и какая. Забери девушку и спрячь ее подальше. Я хочу чтоб она ждала меня в поместье Сан-Педро. Отвези ее сынок на юг Италии. Ок?— Как скажешь.Продолжение следует...Автор - Анна Порохня.

Ключевые слова: Кладбище любовь демона мистическая история

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