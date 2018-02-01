Ванюша

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:56 by

У молодой семьи Рыбиных, Анны и Алексея, пропал шестилетний сынишка Ваня. Кучерявый, голубоглазый, с ямочками на подбородке и щеках, мальчишка был похож на девочку, точнее даже, на куклу. Страдал паренек от своей красоты — Мальвиной дразнили товарищи. В доме тоже скандал на скандале:— От кого такого красивого родила, Аня? — постоянно требовал отчета муж-тракторист.Рыжеволосый, сероглазый, с большим острым носом. Брови и усы у него были черными. О таких говорят — породистых кровей. Правда, у Алексея Рыбина голубой крови не имелось. Прадеды прибыли из Приморского края, где промышляли рыболовством (отсюда и фамилия), и поселились в нашем черноземном крае. Отец Ванюши был неуступчив, легко мог разозлиться по ничтожному поводу. Любил выпить, а по пьянке иной раз поколачивал жену. Аня, наоборот, — черноволосая, смуглолицая, с большими голубыми глазами. На ее губах виноватая улыбка. Несмотря на ссоры, своего дорогого Ванюшу родители любили, берегли.И вот мальчик пропал. Случилось это зимой. Ваня вместе со своим другом Петей пошел покататься на лыжах. С ними был и пес Рыбиных. Направились в лес, но у Пети по дороге сломалась лыжа, и он вернулся домой. Только вечером, когда Ванюша не пришел домой, родители узнали у Пети, что их сынок пошел в лес один. К тому времени разыгралась вьюга и замела следы. Вся деревня вышла на поиски. Нет мальчика! Вызывали милицию — никакого результата. Надеялись, что, может, вернется пес и выведет на след мальчика. Увы, животное тоже пропало.Прошла неделя. Возвращался как-то пьяный Алексей Рыбин (переживая за ребенка, он запил) домой. Шел мимо силосных ям. Силос — это заготовленная на зиму измельченная зеленая кукуруза. Силос к тому времени уже весь выбрали на корм скоту, и ямы были заполнены вонючей жидкостью. Никто не позаботился как-нибудь огородить их.Вдруг впереди Рыбин увидел маленькую фигурку. Пригляделся — Ванюша! Живой и невредимый. Близко не подходит, а маленьким пальчиком показывает на яму:— Там я, папа. Искали плохо. А Рекса сходи и освободи, закрыли его в финском доме.Финским домом в деревне называли заброшенную избу, где собирались мужики.— А ты-то, ты-то чего? — хмель мгновенно выветрился из головы, Алексей почувствовал, что тело покрылось мурашками. Он потряс головой: по-прежнему стоит сын. — Может, живой ты, Ваня? — дрожащими губами прошептал он.— Я же сказал тебе, в другом мире я. Снег пошел, я и не заметил эту яму. Захлебнулся. Милиция что, потыкала палками и ушла, даже лыжу одну на поверхности не заметила. А Рекс побежал на помощь вас звать. Вы же в финском доме в домино играли. Никто не обратил на него внимания, все пьяные были. Закрыли его там. Иди покорми его.— А там плохо тебе?— Все расскажу потом, - и мальчик исчез.Не чувствуя ног, Алексей добрел до финского дома. Еще издалека услышал собачье повизгивание. «Этого не может быть!» Замерзшие руки с трудом справились с замком. Наконец открылась дверь, и вышел, чуть покачиваясь от голода, Рекс. Не глядя на хозяина, он потрусил к силосным ямам. И вскоре оттуда извлекли тело ребенка…В рассказ Алексея никто не поверил. Говорили, пес мальчика нашел — и точка.— Все ямы зарыть! — решили на колхозном собрании.Аня горевала о сыне беспрестанно, хотя волноваться ей, беременной, было никак нельзя. Говорят, что горе сближает людей, но здесь все произошло наоборот.— Ты всю зиму то трактор свой ремонтировал, то просто дурака валял, вместо того чтобы ямы огородить! — кричала Аня мужу. — Пили, в карты играли, в домино. Вот вам и некогда было.Алексей совсем сдал. Лицо опухло то ли от слез, то ли от пьянства, замкнулся в себе. Он все ждал своего сына. Ведь видел, видел его живым и здоровым. Даже разговаривал с ним! Вот и ходил безутешный отец по полям, звал в лесу — хоть бы еще раз Ваню увидеть… Все безуспешно.И вот однажды, когда Рыбин снова сильно напился, он увидел Ванюшу. Одет мальчик был торжественно: черный новый костюмчик и белоснежная рубашка, в которых его и хоронили.— Скучно мне там, папа. По вас скучаю. По бабушкам, по дедушкам и по Рексу тоже. Когда ты придешь? — спросил он отца.— Скоро, скоро приду, сынок! Ночью сегодня повешусь! — прохрипел Алексей.— Нет, нельзя! Тебя не примут, ты будешь самоубийцей. Там не любят таких! — замахал ручками мальчик.Ванюша стоял совсем близко, и Алексей протянул к нему руку. Рука наткнулась на невидимую ледяную стенку, и ребенок исчез.Дома Рыбин все рассказал жене. Аня не поверила, решила, что он сошел с ума от горя да из-за пьянства:— Ты бы хоть к психиатру сходил бы или в церковь, к батюшке!Но Алексей лишь усмехнулся. На следующий день он встал на лыжи и пошел к лесу.«Слава Богу, не пьяный, решил проветриться, может, все-таки отойдет» — обрадовалась Аня.На следующий день в деревню прибежал Рекс, который ушел вместе с Алексеем в лес, и стал лаять, похоже, требовал, чтобы люди шли с ним. Сразу решили, что случилась беда.Нашли мертвого Рыбина недалеко от деревни. Лежал он навзничь, смотрел в зимнее небо, а на мертвых губах застыла улыбка. Умер от горя, порешил народ.Медицина поставила свой диагноз — обширный инфаркт миокарда. До сих пор в этой деревушке живет Аня, которая вышла замуж во второй раз. От Алексея уже после его смерти родилась девочка, очень похожая на Ванюшу.Автор - Галина Рудакова, г.Воронеж.

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