ВанюшаУ молодой семьи Рыбиных, Анны и Алексея, пропал шестилетний сынишка Ваня. Кучерявый, голубоглазый, с ямочками на подбородке и щеках, мальчишка был похож на девочку, точнее даже, на куклу. Страдал паренек от своей красоты — Мальвиной дразнили товарищи. В доме тоже скандал на скандале:
— От кого такого красивого родила, Аня? — постоянно требовал отчета муж-тракторист.
Рыжеволосый, сероглазый, с большим острым носом. Брови и усы у него были черными. О таких говорят — породистых кровей. Правда, у Алексея Рыбина голубой крови не имелось. Прадеды прибыли из Приморского края, где промышляли рыболовством (отсюда и фамилия), и поселились в нашем черноземном крае. Отец Ванюши был неуступчив, легко мог разозлиться по ничтожному поводу. Любил выпить, а по пьянке иной раз поколачивал жену. Аня, наоборот, — черноволосая, смуглолицая, с большими голубыми глазами. На ее губах виноватая улыбка. Несмотря на ссоры, своего дорогого Ванюшу родители любили, берегли.
И вот мальчик пропал. Случилось это зимой. Ваня вместе со своим другом Петей пошел покататься на лыжах. С ними был и пес Рыбиных. Направились в лес, но у Пети по дороге сломалась лыжа, и он вернулся домой. Только вечером, когда Ванюша не пришел домой, родители узнали у Пети, что их сынок пошел в лес один. К тому времени разыгралась вьюга и замела следы. Вся деревня вышла на поиски. Нет мальчика! Вызывали милицию — никакого результата. Надеялись, что, может, вернется пес и выведет на след мальчика. Увы, животное тоже пропало.
Прошла неделя. Возвращался как-то пьяный Алексей Рыбин (переживая за ребенка, он запил) домой. Шел мимо силосных ям. Силос — это заготовленная на зиму измельченная зеленая кукуруза. Силос к тому времени уже весь выбрали на корм скоту, и ямы были заполнены вонючей жидкостью. Никто не позаботился как-нибудь огородить их.
Вдруг впереди Рыбин увидел маленькую фигурку. Пригляделся — Ванюша! Живой и невредимый. Близко не подходит, а маленьким пальчиком показывает на яму:
— Там я, папа. Искали плохо. А Рекса сходи и освободи, закрыли его в финском доме.
Финским домом в деревне называли заброшенную избу, где собирались мужики.
— А ты-то, ты-то чего? — хмель мгновенно выветрился из головы, Алексей почувствовал, что тело покрылось мурашками. Он потряс головой: по-прежнему стоит сын. — Может, живой ты, Ваня? — дрожащими губами прошептал он.
— Я же сказал тебе, в другом мире я. Снег пошел, я и не заметил эту яму. Захлебнулся. Милиция что, потыкала палками и ушла, даже лыжу одну на поверхности не заметила. А Рекс побежал на помощь вас звать. Вы же в финском доме в домино играли. Никто не обратил на него внимания, все пьяные были. Закрыли его там. Иди покорми его.
— А там плохо тебе?
— Все расскажу потом, - и мальчик исчез.
Не чувствуя ног, Алексей добрел до финского дома. Еще издалека услышал собачье повизгивание. «Этого не может быть!» Замерзшие руки с трудом справились с замком. Наконец открылась дверь, и вышел, чуть покачиваясь от голода, Рекс. Не глядя на хозяина, он потрусил к силосным ямам. И вскоре оттуда извлекли тело ребенка…
В рассказ Алексея никто не поверил. Говорили, пес мальчика нашел — и точка.
— Все ямы зарыть! — решили на колхозном собрании.
Аня горевала о сыне беспрестанно, хотя волноваться ей, беременной, было никак нельзя. Говорят, что горе сближает людей, но здесь все произошло наоборот.
— Ты всю зиму то трактор свой ремонтировал, то просто дурака валял, вместо того чтобы ямы огородить! — кричала Аня мужу. — Пили, в карты играли, в домино. Вот вам и некогда было.
Алексей совсем сдал. Лицо опухло то ли от слез, то ли от пьянства, замкнулся в себе. Он все ждал своего сына. Ведь видел, видел его живым и здоровым. Даже разговаривал с ним! Вот и ходил безутешный отец по полям, звал в лесу — хоть бы еще раз Ваню увидеть… Все безуспешно.
И вот однажды, когда Рыбин снова сильно напился, он увидел Ванюшу. Одет мальчик был торжественно: черный новый костюмчик и белоснежная рубашка, в которых его и хоронили.
— Скучно мне там, папа. По вас скучаю. По бабушкам, по дедушкам и по Рексу тоже. Когда ты придешь? — спросил он отца.
— Скоро, скоро приду, сынок! Ночью сегодня повешусь! — прохрипел Алексей.
— Нет, нельзя! Тебя не примут, ты будешь самоубийцей. Там не любят таких! — замахал ручками мальчик.
Ванюша стоял совсем близко, и Алексей протянул к нему руку. Рука наткнулась на невидимую ледяную стенку, и ребенок исчез.
Дома Рыбин все рассказал жене. Аня не поверила, решила, что он сошел с ума от горя да из-за пьянства:
— Ты бы хоть к психиатру сходил бы или в церковь, к батюшке!
Но Алексей лишь усмехнулся. На следующий день он встал на лыжи и пошел к лесу.
«Слава Богу, не пьяный, решил проветриться, может, все-таки отойдет» — обрадовалась Аня.
На следующий день в деревню прибежал Рекс, который ушел вместе с Алексеем в лес, и стал лаять, похоже, требовал, чтобы люди шли с ним. Сразу решили, что случилась беда.
Нашли мертвого Рыбина недалеко от деревни. Лежал он навзничь, смотрел в зимнее небо, а на мертвых губах застыла улыбка. Умер от горя, порешил народ.
Медицина поставила свой диагноз — обширный инфаркт миокарда. До сих пор в этой деревушке живет Аня, которая вышла замуж во второй раз. От Алексея уже после его смерти родилась девочка, очень похожая на Ванюшу.
Автор - Галина Рудакова, г.Воронеж.
Источник.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 0
Ключевые слова: Семья сынишка зима лес деревня поиски призрак тело мертвец девочка