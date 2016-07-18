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Стихи

Утопленник (А.С. Пушкин)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
«Врите, врите, бесенята,—
Заворчал на них отец;—
Ох, уж эти мне робята!
Будет вам ужо мертвец!

Суд наедет, отвечай-ка;
С ним я ввек не разберусь;
Делать нечего; хозяйка,
Дай кафтан: уж поплетусь...
Где ж мертвец?» — «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух,
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец?

Мужику какое дело?
Озираясь, он спешит;
Он потопленное тело
В воду за ноги тащит,
И от берега крутого
Оттолкнул его веслом,
И мертвец вниз поплыл снова
За могилой и крестом.

Долго мертвый меж волнами
Плыл качаясь, как живой;
Проводив его глазами,
Наш мужик пошел домой.
«Вы, щенки! за мной ступайте!
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу».

В ночь погода зашумела,
Взволновалася река.
Уж лучина догорела
В дымной хате мужика,
Дети спят, хозяйка дремлет,
На полатях муж лежит,
Буря воет; вдруг он внемлет:
Кто-то там в окно стучит.

«Кто там?»—«Эй, впусти, хозяин!»-
«Ну, какая там беда?
Что ты ночью бродишь, Каин?
Черт занес тебя сюда;
Где возиться мне с тобою?
Дома тесно и темно».
И ленивою рукою
Подымает он окно.

Из-за туч луна катится —
Что же? голый перед ним:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим,
Всё в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились.

И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!»
Прошептал он, задрожав.
Страшно мысли в нем мешались,
Трясся ночь он напролет,
И до утра всё стучались
Под окном и у ворот.

Есть в народе слух ужасный:
Говорят, что каждый год
С той поры мужик несчастный
В день урочный гостя ждет;
Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.

1828.

Автор - А.С. Пушкин.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57 by vityammyПросмотров: 37Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Стихи сказка утопленник

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 16:07
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 228
О, перечитывала как раз не так давно)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:49
+1
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Комментариев: 8 011
Прекрасный стих про утопленника. Живенько так в воображении представляется картинка сия действия. fearful +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:23
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2303|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 587
С детства наизусть знаю. Не думала, что настолько известные стихи публикуют здесь. У Пушкина есть мало известные мистические стихи, причём их гениальность оспаривается в отличие от "Каменного гостя," или "Утопленника,"-наверно они всё же больше подходят для публикации, а тут неочем спорить, неоспоримо гениальный стих. +
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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