Массовый погром в таверне Керикса

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:48 by

"Блестящий утренний Элнос озаряет своим мягким сиянием стены города-героя Керикса, и умиротворение и безмятежность царят внутри него. Но есть один, кто не может познать спокойствия. Ибо даже в теплом свете дня можно ощутить незримое влияние злых сил".Лето от основания мира 88, индикта 13, месяца октября, в 17-й день, когда древнейший город мира Дракониан содрогнулся от ужаса, узнав о кровавой бойне, произошедшей в его стенах ясным осенним днем. Обычный день оказался одним из самых редких теплых дней, какие случаются в Месяц Стальных Подков. И неудивительно: именно тогда температура достигала +17- +21 градуса, и казалось, что бабье лето, несмотря на довольно-таки поздний час, вовсе не собиралось покидать обитателей Дракониана.За весь период своего существования город Керикс имеет довольно-таки богатую историю. Он расположен в восточной части Тауриды, основанной жившими на ее территории 1250 лет назад племенем тауров на левом побережье Еврикальского пролива. В конце седьмого века царем Амфиномоусом -Фальконом в результате объединения независимых городов Созаистоса, Мантиры, Агебеса, Амфироса и Финостены было основано Воспорское царство со столицей Саметрией, преимущество и благополучие которого заключалось в удобном географическом местоположении, позволившим ему стать мировым торговым, политическим, ремесленным и культурным центром.Во времена демонических нашествий Легиона Хаоса на Дракониан, Керикс буквально становился ареной кровопролитных войн. Линия фронта четырежды проходила через него. В результате боев, город был почти полностью разрушен, но, словно Феникс, возрождался из пепла.Керикс разделен на почти прямоугольные районы и имеет множество достопримечательностей, таких как:*Руины Саметрии - доисторическое городище. Самый знаменитый памятник Тауриды. Хотя его нынешнее состояние оставляет желать лучшего, здесь можно увидеть остатки древних храмов, фрагменты усыпальниц и дворцов правителей;* Обелиск Славы - мемориал героям, павшим во времена Войн Пламени, первого нашествия демонов. По легенде, именно здесь один из драконорожденных пожертвовал собой, чтобы отразить демоническую атаку и не дать Легиону Хаоса разрушить их мир окончательно;* Митридатская лестница - была сооружена во времена царствования короля Митридата Первого. Лестничные пролеты украшены статуями грифонов - главным геральдическим символом города. Искусные укротители и распорядители полетов используют прирученных грифонов для верховой езды, чаще всего - по воздуxy;* Мэрия в восточной части площади Леннорн, а также и сама площадь.Жители разных городов Дракониана уже вовсю были заняты масштабными приготовлениями к Самхейну: вырезали тыквы, подбирали соответствующие костюмы, наряды и макияж, украшали дома фигурами призраков и гирляндами пауков, во дворах - статуями призраков, скелетов и надгробий. В пекарнях готовилось тематическое угощение: желе в виде человеческих глаз, кексы, похожие на пауков и монстров, торты, из которых торчат отрубленные зеленые кисти рук...А тем временем, ничем не примечательный город-герой Керикс встречал своих обитателей и посетителей необыкновенно теплым ясным утром. Возле посольства консул радостно пожелал доброго дня и пригласил туристов посмотреть сохранившиеся до наших дней вышеупомянутые достопримечательности. Войдя чрез главные врата, охраняемые стражниками и эльфами-часовыми, сразу погружаешься в шум городской суеты. Из Террасы Ремесленников отчетливо доносятся стук молотов, дребезжание механизмов, из ближайшего рынка на Торговом Квартале слышны крики покупателей и продавцов... Казалось, ничто не предвещало беды.В самом центре Керикса располагалась знаменитая трехэтажная таверна-гостиница, yправляемая двумя сестрами - xозяйкой таверны - Гейниурой и ее помощницей - Макестоной, а также их братом - Утородером, который отлучился по делам. На первом этаже таверны - холл с двумя лестницами на верхние этажи, столовая, комнаты сестер и обслуживающего персонала, вход в подвал. На втором этаже - библиотека и комнаты для постояльцев. Во все времена она отличалась от других таверн особым уютом вплоть до рокового дня, разделившего историю жителей Керикса на "до" и "после". После того, как стражники в обмундировании, зашедшие по обыкновению выпить по кружке двергвасской медовухи, ушли патрулировать город дальше, в здание таверны вошел мрачный мужчина в черном длиннополом плаще, мягкой фетровой коричневой шляпе и тяжелых рокерских ботинках. Руки, словно сделанные из костей, надежно спрятаны в карманах кожаных штанов, дабы никто из посетителей не обнаружил острые, как лезвия бритвы, когти на конечностях. Вертикальные зрачки красных глаз исподлобья рассматривали постояльцев. Таинственный незнакомец видел лица своих жертв, которые даже не подозревали, что через минуту или через две начнётся смертельная жатва.Бармен рассказывал сидящим за столом существам различные истории. Два пирата в дальнем левом углу осушали бокалы рому. Помощница Макестона спустилась в буфет по поручению своей сестры. Это было в 11:40. Сама хозяйка таверны была на первом этаже и обслуживала гостей. Буквально через шесть минут в буфете раздался мощный взрыв - рванул газовый баллон. Огонь обжег Макестоне руку и спину. Хлопок хозяйка таверны приняла за звук петарды и сразу же побежала на улицу. В это время в здании стали раздаваться звуки выстрелов, посыпались стекла.Постоялец Серж спрятался от взрыва в углу второго этажа. Когда они прекратились, он несколько минут набирался сил, чтобы преодолеть страх. Резко побежал к лестнице, ведущей на первый этаж и буквально остолбенел, увидев на полу множество трупов. Выглянув из-за угла, он увидел незнакомца, который в коридоре между 2 и 3 этажом палил из охотничьего ружья по посетителям, со зловещим хохотом открывал двери, в течение получаса убивая всех, кого мог найти.В довершении ко всему плотный черный едкий дым, которым был пропитан воздух после взрыва, полностью затянул всю таверну. Охваченные ужасом, посетители выбегали из здания, выносили пострадавших на улицу, выпрыгивали из окон.Тем, кто находился на первом этаже повезло - почувствовав запах гари, они с легкостью смогли покинуть здание. Те, кто находился повыше, не имели никаких шансов выжить. Свет погас, из-за едкого дыма и гари не былo видно, куда бежать. Лабиринты коридоров, ведущие буквально в никуда... Как говорится, из лабиринта всегда есть выход... к Минотавру! Несколько местных мужиков, устраивавших небольшую пьяную потасовку, оказались в ловушке: вокруг огонь, а единственную эвакуационную дверь, ведущую на улицу, они не могли открыть даже металлической арматурой.Оторванные части тела, черепа и обугленные останки - все, что осталось от посетителей проклятой таверны. Но пострадали не только они. Стрельба велась как внутри таверны, так и за ее пределами, по случайным прохожим. Из выбитых окон на усыпанную осколками землю вылетали взрослые и дети с оторванными конечностями. Рухнула крыша. Через несколько часов здание полностью выгорело. Пол трещал и лопался пузырями. Бушующее пламя не могли потушить уже двое суток. Лишь на третий день удалось извлечь из-под обломков останки последних жертв. Пострадавшие с отравлением угарным газом, переломами и ожогами были доставлены в больницу.Масло в огонь подливал и тот факт, что волна данной стихии породила диких и вспыльчивых элементалей огня, точь -в -точь как в Оскверненном Никлоденском лесу. Яростное пламя воплотилось в своих аватарах во главе с их повелителем, лордом Магмаросом, занимающим по силе лидирующее положение. В битве с выжившими обитателями Керикса он избегал тех, кто стоек к огню, и вместо них концентрируется на тех, кого сжигал без усилий и угрызений совести. Элементали не подпускали к таверне даже тех, кто пытался тушить пожар. Справиться с ними удалось лишь всеобщими усилиями. Жители метались вокруг здания, кричали, чтобы их пустили искать их родственников. Прохожие плакали от бессилия, растягивали ковры, ловили прыгавших из окон...Вереница карет скорой помощи, какие только были в городе, приезжали на место трагедии. Вскоре подтянулась и военная техника. Раненым помогали не только экстренные службы, но и прохожие, которые не смогли остаться в стороне. Тем временем сообщили уже о десяти погибших. Помощница убитой насмерть Хозяйки Таверны, сестра Макестона рассказала о том, что видела: "Сестру мою убили насмерть.Трупов полно, детей, взрослых, настоящий геноцид! Ворвались ровно через пять минут после того, как я отлучилась в буфет... Взорвали холл, столовую, бегали с автоматами по зданию, открывали комнаты, убивали всех, кого могли найти, палили из окон по мирным жителям".Эльф Майевнур подтвердил слова помощницы хозяйки таверны.На место происшествия выехал градоначальник Энрик, заявивший, что виновником случившегося оказался некий 18-летний Ладислаус, которого нашли мертвым на втором этаже в библиотеке. Парень лежал с оружием в обнимку. На нем была белая футболка с темной надписью "Ненависть", черные брюки, заправленные в новенькие берцы, на левой руке - черная полуперчатка. Голова - разбита. Книга прикрывала огнестрельное ранение в бок. Скорее всего, он свел счеты с жизнью...Шестьдесят восемь жизней. Шестьдесят восемь эльфийских и человеческих судеб. Те, кто это сделал, чьих имен нет и никогда не будет в списке погибших, в последние недели выходили на улицу, как на полигон - проверяли свой маршрут, вычисляли пути отхода и не смотрели горожанам в глаза, не расспрашивали о будущем, которого хладнокровно и безжалостно их лишили. Жители представлялись им лишь мишенями для стрельбы в упор, без бессмертной души, мечтаний и чувств.В пятницу прошла церемония прощания с жертвами на центральной площади города. Утром 19 октября керикское небо заволокло тучами. По туманным улицам города нескончаемой вереницей скорби шли сотни горожан с искусственными и живыми траурными цветами в руках и лапах. Некоторые по пути останавливались, чтобы собраться с мыслями и чувствами, негромко разговаривали между собой. Почти для каждого из них эта ужасная трагедия была воспринята как личная утрата. Примерно с 9:30 с разных сторон обитатели Керикса и всего Дракониана стягивались к площади Леннорн, напротив злополучной таверны, чтобы почтить память.Первоначально отпевать жертв хотели в соборе Света от Света, но вскоре стало ясно, что весь народ в нем просто не поместится. На столы, покрытые багряной плащаницей, было поставлено около 64 закрытых гробов. Около каждого из них - портреты погибших и таблички с именами и фамилиями. Жители несли столько цветов и свечей, что они едва помещались на гробах и столиках, возле которых стояли часовые и стражники в обмундировании с ритуальными венками с черными лентами и розами алого цвета, символизировавшими мученическую смерть.Прощальная церемония началась с выступления политических деятелей, которые выразили глубочайшие соболезнования и возложили цветы у фасада выгоревшего здания. После них произнес речь посетитель таверны-гостиницы - Алекс. Подходя к зданию, он услышал громкий взрыв. Когда из окон стали выпрыгивать другие обитатели Керикса, он стал помогать всем, кто остался в живых. От волнения и страха Алекс долго не мог говорить и только после продолжительной паузы произнес, что до сих пор не может поверить в случившееся.Жрецы Драконьего Культа, а их было около двадцати, примерно с 10:00 служили панихиду по "невинно убиенным" и молили Богов-Драконов простить погибшим все их "вольныя и невольныя грехи". Они проходили по площади с молитвенниками и кадили над гробами. Внезапно среди облачного дня заблистал несказанный свет, пред которым померкло множество пылающих поминальных свечей. Те, в чьих руках в это время находилась камера, буквально онемели, ибо на их глазах стало происходить нечто необыкновенное. На снимках четко было видно, как множество небесных бесплотных сил, ниспосланных к невинным душам Драконицей Магии Света, забирали несчастных с собой и сопровождали их в райские сады Калестис-Урбс. И тотчас раздалось дивное ангельское песнопение, которое вторило молитвам Жрецов. Жителей Керикса объял благоговейный страх.Убитого Рудена Драконий Жрец Марлен попросил всех присутствующих проводить мальчика с должными почестями. Время от времени, откуда-то издалека, заглушая светозарных Ангелов, доносился громкий женский плач, на который сбегались и бестолково суетились врачи со стаканом воды. Вскоре, около 12 часов дня кто-то провозгласил, что дальше прощание с погибшими будет проходить на центральном кладбище, где и будет происходить их погребение. Родственники взяли огромную охапку цветов. Военные,- числoм 122 - подняли закрытые гробы, чтобы погрузить их в выстроившиеся вереницей катафалки. Жрецы с кадилами и обитатели Дракониана со свечами и ритуальными венками зашагали вблизи, окружая одр. Тут же заиграл траурный оркестр, и толпа керикчан, треургусцев и жителей иных городов медленно двинулась за торжественным шествием, направлявшeмся чрез Керовскую улицу. Над одром и провожающими появился облачный круг, напоминавший венец и озаренный необыкновенно светлым сиянием. А в облаках, во всеуслышание наполняя воздух, раздавалось дивное ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над жителями и их погибшими согражданами вплоть до самого места погребения, точно стеной, окружив их; все это время не прекращалось и ангельское пение.На третий день, на кладбище, где в один ряд были погребены все жертвы кровавого побоища, был установлен народный мемориал - Древо Скорби - бронзовую композицию, представляющую собой ствол дерева из четырех женских и шести мужских фигур, крона которого образована их распростёртыми руками, держащие ангелов, что олицетворяют погибших детей. Белоснежные фигурки ангелочков в струящейся одежде выставлены вдоль невысокой ограды, восседают на постаментах между могилами. Надгробий столько, что красные мраморные плиты почти заходят за горизонт.Во дворе больницы, где находились пострадавшие от перестрелки, люди, жрецы и священники Драконьего Культа и эльфы дежурили всю ночь. Ждали, что скажут врачи, надеясь получить хоть какую-то информацию о состоянии здоровья своих родных. И без того мрачный двор наполнился стойким запахом валерьянки и корвалола. Сторож Зендадаар как-то отрешенно говорит, что в больницу весь день поступает огромное количество раненых. Возле входной двери в приемное отделение – два военных в форме - Дартарий и Коринар. Они никого не впускают внутрь, даже родственников. Раз в пятнадцать– двадцать минут то и дело из нее выходила полная русая женщина с пухлыми румяными щеками в белом халате. Имя ей - Пульмонария. Вместе с другим персоналом реанимации она не отходила от пострадавших ни на минуту. "Состояние многих пациентов крайне тяжелое, - констатировала она. - Многие без сознания. Раны у всех очень серьезные – колото-резаные, у многих ожоги сильные, ампутация конечностей… На операционном столе умерли три девочки, хирург просил мeня сообщить их родителям об этом. Вы не представляете, как это тяжело".Кажется, весь город пришел на опознание раненых. Жители держались из последних сил. В момент наступления звенящей тишины через несколько минут раздается пронизывающий до костей женский крик. Потом на плач срываются все.Адеана оказалась в эпицентре взрыва. Вместе с подругой Максдерой она обедала в таверне. И вдруг - дым, гарь, крики отчаяния и страх. От страшного хлопка оглушило. Взрывной волной отбросило на несколько метров. С переломом ноги и порезами от стекол Адеана едва успела вырваться наружу. Истекая кровью, Максдера, раненая стрелками одной из первых, самоотверженно пыталась вывести постояльцев, обслуживающий персонал, да и просто случайных прохожих из здания таверны, покуда всепожирающее пламя, возникшее от взрыва газа, вконец не заключило несчастную в свои смертоносные объятия. Чтобы отвлечь внимание стрелка и дать возможность спастись остальным, те, кто уже успел выбраться, забрасывали убийцу камнями и тухлыми помидорами, что не сработало, и прицельный огонь стал вестись не внутри здания, а снаружи. Пальба из окон с выбитыми стеклами неумолимо скашивала детей, взрослых, двергов, эльфов - всех тех, кто в это время оказался в зоне боевых действий.Одна за одной кареты скорой помощи подъезжали к приемному отделению. Привозили раненых. В двух шагах от больницы - медицинский колледж, студенты которого и оказывали первую помощь пострадавшим. Дрожащими руками они перевязывали раны и ставили капельницы. Переломы, повреждения внутренних органов, ожоги и контузии. Раненых привозят даже не на носилках, которых на всех не хватало, - на выбитых дверях.Все операционные - на шестом этаже. Раненых и пострадавших поднимали на руках по лестнице. Операции не прекращались всю ночь.Возле здания таверны и под окнами больницы - десятки обитателей Керикса, которые безуспешно пытаются прояснить судьбу своих родных. Не хватает слов, чтобы выразить горе. И не хватает слез. В списках погибших - 28 человек, 40 эльфов, 7 орков и 6 двергов. 29-й - тот, кто устроил весь этот ад, - 18-летний Ладислаус. Похороны были запланированы на 10 утра 19 октября.

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