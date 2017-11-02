Сон

Ольга 2033 Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:16 by

Моя коллега рассказывала не так давно историю своей школьной подруги. Ее подруга (назовем ее Люда) довольно серьезно заболела, и доктора даже стали делать прогнозы в худшую сторону...Как-то раз женщине приснился сон.Во сне она спустилась на улицу в своем подъезде, который почему-то был весь залит светом, но и не от лампочек на площадках, и не дневной свет.У подъезда Людмилу ждала машина, она откуда-то знала это. В автомобиле за рулем сидел ее к тому времени покойный муж, а на заднем сидении разместился муж сестры, который умер года два назад.- Можем ехать, - коротко сказал муж и завел автомобиль.Людмила не могла точно сказать, куда они ехали, вначале по городу, затем выехали за город, и начали ехать по довольно высокому холму. Склон был довольно крутой, и автомобиль никак не желал на него заезжать, в итоге транспортное средство и вовсе встало на месте.- Сережа, может назад поедем, мы не заедем на эту гору! - возразила женщина мужу, и в этот миг проснулась.Обеспокоенная своим сновидением, она позвонила подруге. Собеседница выслушала ее, не перебивая, и сказала:- Это пока что только остановка в твоей жизни, не бойся.

Ключевые слова: Сновидение автомобиль дорога вверх

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