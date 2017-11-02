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Сны

Сон

Моя коллега рассказывала не так давно историю своей школьной подруги. Ее подруга (назовем ее Люда) довольно серьезно заболела, и доктора даже стали делать прогнозы в худшую сторону...
Как-то раз женщине приснился сон.
Во сне она спустилась на улицу в своем подъезде, который почему-то был весь залит светом, но и не от лампочек на площадках, и не дневной свет.
У подъезда Людмилу ждала машина, она откуда-то знала это. В автомобиле за рулем сидел ее к тому времени покойный муж, а на заднем сидении разместился муж сестры, который умер года два назад.
- Можем ехать, - коротко сказал муж и завел автомобиль.
Людмила не могла точно сказать, куда они ехали, вначале по городу, затем выехали за город, и начали ехать по довольно высокому холму. Склон был довольно крутой, и автомобиль никак не желал на него заезжать, в итоге транспортное средство и вовсе встало на месте.
- Сережа, может назад поедем, мы не заедем на эту гору! - возразила женщина мужу, и в этот миг проснулась.
Обеспокоенная своим сновидением, она позвонила подруге. Собеседница выслушала ее, не перебивая, и сказала:
- Это пока что только остановка в твоей жизни, не бойся.
Сегодня, 09:16 by Ольга 2033Просмотров: 13Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сновидение автомобиль дорога вверх

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 09:22
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Группа: Комментаторы
Репутация: (81|0)
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Комментариев: 440
В эту историю охотно верю, так как в жизни было подобное. Незнаю, на самом ли деле это родственники приходят, но хочется верить,что это так.
Эту вашу историю искренне плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
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