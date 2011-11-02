Шанс

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 79 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:37 by

Утро было пасмурным, впрочем, как и всю последнюю неделю, и недружелюбным. Сергей Александрович Младокошкин торопился на работу в свой НИИ, где он занимал должность ведущего инженера в одном из подразделений. Проезжающая мимо машина обрызгала его водой из лужи. Сломанный наполовину зонтик едва спасал от дождя. В общем, когда Младокошкин ввалился в фойе института, вид его был и жалок и смешон одновременно.- Мау! – послышалось откуда-то басовитое мяуканье.Раздался смех.- Ценю ваш юмор. Всем доброго утра! - ответил, отряхиваясь, Сергей Александрович.- Ну что ты за человек такой, а? – спросил его откуда ни возьмись появившийся заместитель директора.Это был высокий холёный мужчина в дорогом костюме с красным галстуком. Весь вид его был безупречен, словно и не было непогоды за окном. От него исходил едва уловимый аромат дорогого парфюма. Коллеги-мужчины его уважали или делали вид, а женщины кокетничали.- Да вот… обрызгало машиной, - виновато промямлил Младокошкин.- Не умеешь ты жить, Сергей Александрович! Надо так: нос к верху - и вперёд! Посмотри, какая красота вокруг! Эх ты, Младокошкин, Младокошкин. Сидеть тебе такими темпами век на своём месте. Так и останешься в инженерах до старости. Кстати, отчет где?- С-сегодня, Пётр Сергеевич, обязательно сегодня…- После обеда - у меня на столе! И никаких но!Потрепав и без того взъерошенного незадачливого ведущего инженера, начальник проследовал к себе в кабинет.Рабочий день в суете прошёл незаметно. Впрочем, у Сергея трудовые будни почти не отличались друг от друга. Разве что попадёт от начальства, но такое обычно через день, как говорил сам себе Младокошкин – для разнообразия.По дороге домой ему повстречался молодой человек в плаще. Сергей попытался было его обойти, но тот перегородил ему путь. «Ну вот, опять неприятность», - подумалось устало. Вдруг стоящий перед ним скинул плащ и оказался одетым в светлую, напоминающую платье, одежду и странного вида шляпу.- Кто ты? – равнодушно спросил Младокошкин.- Паж Пентаклей, сир*! – поклонился юноша и протянул Сергею золотого цвета тонкий диск.Сергей Александрович вдруг преобразился: осанка стала прямой и гордой, а глаза смотрели так, будто пронзали насквозь:- Это мне?- Да, время пришло.- Хорошо, ты свободен, - холодно произнёс Младокошкин.Если бы эту встречу увидел директор НИИ или хотя бы главный инженер, то очень удивился бы такой перемене объекта их постоянных насмешек.Между тем, проводив взглядом удаляющегося Пажа, Сергей приобрёл свой привычный растерянный вид и направился к дому. Подаренный диск он спрятал под пальто.- Что-то припозднились вы, Сергей Александрович, - приветствовала его Серафима Андреевна, вечно сидящая на скамейке у подъезда, - небось, опять от начальства влетело?- Да… да, - кивнул Младокошкин и просочился в подъезд.На кухне его ждали остывшие макароны с сарделькой. Жена опять разобиделась и сидела на диване с красными от слёз глазами и распухшим носом.- Дорогая... – начал было Сергей, но жена отвернулась, давая понять, что не желает разговаривать.Пожав плечами, Младокошкин ушёл к себе в комнату, тихонько прикрыв дверь на завертыш. Мужчина сел за письменный стол и выдвинул ящик. Нажав на что-то, он открыл потайную нишу и вынул колоду. Карты приятно холодили руку. Сосредоточившись и откинув все ненужные мысли, Сергей разложил старшие Арканы. Внимательно всматриваясь в каждую карту, он замечал мельчайшие детали, запоминал рисунок и пытался осмыслить картину в целом.Внешность его снова изменилась: резко очерченные брови, пронзительный взгляд и плотно сжатые тонкие губы выдавали человека властного и обладающего силой. Закончив наблюдение, Сергей собрал карты, перетасовал и, раскинув «Птицу в полёте»**, увидел то, что должно вскорости произойти.Выпавшая карта означала многое. А появление Пажа, ко всему прочему, означало шанс.***Шанс. Младокошкин повторял это слово вновь и вновь. Шанс. Это редко кому выпадает, и он обязательно им воспользуется.- Опять ты в облаках, Сергей Александрович? – раздался над головой бас начальника отдела. – Тебе проект сдавать, а ты что? Баклуши бьёшь? Тебе такую услугу оказали – проект доверили.«Медвежью», - подумал про себя Младокошкин.Проект априори был невыгодным, и согласились его выполнять только лишь из-за того, чтобы не портить отношений с заказчиком. Сроки выполнения изначально поставили нереальные, поскольку о ремонте сооружения попросту забыли, и заказчик договорился спихнуть проблемный объект в их НИИ.- Сдадим в срок, - выдавил из себя Сергей.- Смотри мне! Можешь ведь и без премии остаться. А ведь у тебя семья, - ехидно добавил начальник, - жена, небось, всё поедом ест? Развёлся бы ты. Надо тебе эти сопли? Найди бабу нормальную и живи спокойно.- Не могу я… Как я их брошу?- Ну и фиг с тобой, - махнул рукой начальник, - про сдачу в срок не забывай. Не то – сам знаешь.Хлопок закрывшейся двери заставил вздрогнуть. Шанс.***Близилось полнолуние. Сергей в нужное время вынул из потайного ящика диск. Прошептав над ним слова "на языке-на-котором-не-говорят", он положил золотой круг в центр стола. В квартире стояла тишина: жена и сын крепко спали. Послышался слабый звук, и в комнату вполз уж, живший в аквариуме сына. В одно мгновение шипящая гадина оказалась на столе. Раскрыв пасть, она произнесла:- Я Уроборос***! К твоим услугам!Сергей взял змею и обвязал её вокруг пояса. Красная штора, взятая с гладильной доски, стала вдруг алым плащом. Стены комнаты раздвинулись, а потом закрутились в неистовом вихре. Границы фантасмагорического водоворота постепенно увеличивались, становились мутными и какими-то нереальными. Маг в алом плаще оказался стоящим посреди гигантской площади.- Приветствую тебя! – произнёс голос "на языке-на-котором-не-говорят".На темном небе засверкали звезды, а из окружающей темноты начали появляться и исчезать лица. Множество совершенно разных и незнакомых людей видел в них маг.- Кто они? – спросил он.- Все те, кто ищет ответы. Они обращаются к тебе, Маг. Сегодня твой день. Используй силу и поступай так, как считаешь нужным.Маг почувствовал прикосновение тысяч и тысяч незнакомых людей. Он внимал их просьбам и исполнял желания, используя все свои возможности. Не жалея собственных сил, трудился волшебник, ведь этот шанс выпал однажды и такое вряд ли повторится. В кругу старших Арканов карт много, и какая выпадет в другой раз – неизвестно. Через время лиц становилось всё меньше и меньше, и, наконец, Маг исполнил последнюю просьбу. На площади не осталось никого, кроме его самого и далёкого невидимого уже вихря.Затем появились они. Маг знал каждого из них. Кивнул проезжающий на колеснице возница. Проследовала парочка вечно влюбленных друг в друга молодых, а за ними, гримасничая, пробежал шут. Появилась гордая императрица и закутанная монахиня. Повешенный оказался рядом с колесом фортуны. И много-много других.В центр круга с тёмных небес опустился некто. Маг понял, что это тот, "о-ком-не-говорят". Силуэт его был размыт и почти неразличим. Вновь раздался властный голос:- Счастлив лицезреть вас, Арканы! Один раз в семь лет нас призывают силы! Наше общество создано для поддержания равновесия. Время пришло, и вы сами выбрали свою роль. Ваша миссия выполнена, и в награду вам достаётся возможность использовать свою силу один раз для себя. Используйте этот шанс мудро!Тёмный силуэт взвился вверх, оставив после себя лёгкий вихрь. Затем исчезли персонажи - и вот уже площадь абсолютно пуста. А потом небо оказалось внизу, и звезды, превратившись в яркие солнца, разверзли свои бездонные огненные зевы, стараясь поглотить волшебника. Свет становился нестерпимо ярким, и маг, защищаясь, закрыл лицо руками.Наступила тишина. Осторожно открыв глаза, Сергей обнаружил, что стоит в своей комнате. Плащ упал с его плеч и превратился в штору. Диск исчез, а пояс, вновь ставший ужом, пополз к выходу.«Показалось, или это было на самом деле?» – спросил сам себя Младокошкин и уселся на кровать. И совсем не заметил, как провалился в сон.***- Дорогой! Пора вставать! – раздался над ухом голос жены. – Просыпайся, не то опоздаешь. Нельзя же столько работать. Опять уснул в кабинете! Твой кофе на столе!Не веря своим ушам, Сергей моментально сбросил с себя остатки сна. А чашка ароматного напитка окончательно привела его в чувство.- Значит, я правильно использовал свой шанс, - сказал он сам себе.- Ты что-то сказал? – спросила жена. – Я не расслышала.- Нет, нет, дорогая. Это я сам с собой. Мысли вслух, - ответил Младокошкин.Ему не терпелось уйти на работу, но одновременно с этим не хотелось расставаться с любимой. Это была его жизнь, его семья. Он никогда не помышлял о том, чтобы развестись, даже в самые трудные моменты. Разве что чуть-чуть использовал подаренную ему возможность. Просто его семья стала крепче, а работа теперь будет не в тягость.- Неизвестно, как ляжет карта в следующий раз, - снова сказал вслух Сергей и улыбнулся.- Что, милый?- Люблю, говорю. Очень тебя люблю.*Паж Пентаклей – Младший Аркан карт Таро.**Птица в полёте – один из раскладов Таро.*** Уроборос – Змея вечности, алхимический символ. Опоясывает талию Мага.Автор - Димитрий Галкин.

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