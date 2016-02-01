Дух озера

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 70 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 09:27 by

Озеро умело пряталось среди густых зарослей, что заботливо окружали его отовсюду. Небольшой заброшенный в лесной массив колодец в диаметре не больше ста метров. Оттого и найти его было непросто.В озере водилось очень много рыбы. Зачастую она смело плескалась на поверхности, нисколько не боясь привлечь чьё-либо внимание. Большие карпы и лососи выпрыгивали из воды в погоне за очередными увёртливыми насекомыми и тяжело падали вниз, поднимая миллиарды бриллиантовых брызг.По какой-то неизвестной причине ни одна звериная тропа не вела к водоёму, почему-то ни один рыбак ни разу не остановился на берегу и не забросил удочку в глубину тёмных вод. В общем-то, всё живое, что попадало рано или поздно близко к лесному омуту, спешило бежать от него как можно дальше и быстрее.Поведение всех их было вполне объяснимо. В озере, как и во многих других, жил свой собственный дух. Он ждал лишь момента, когда неосторожный рыбак или охотник подойдёт поближе и наконец-то освободит его. Но проходили месяцы и долгие годы, а дух по-прежнему оставался прикованным к поработившей его среде. В тихие летние вечерние дни он носился совсем близко от поверхности, вызывая наверху слабую рябь. А по ночам, тяжело и тоскливо вздыхая, смотрел сквозь призму воды на искажённую луну, вспоминая то чудное время, когда был человеком. Дух озера давно и долго оплакивал каждый прожитый и каждый потерянный день, не веря уже в собственную удачу. Но всё же однажды ему повезло.Маленькая девочка лет восьми, не больше, отошла подальше от родителей и с любопытством раздвинула камыши, закрывающие вид на тихую заводь. Оставив за спиной сладкий запах костра, мать и отца, что суетились возле огня, готовя вкусный шашлык, она смело подошла к воде. Озеро казалось таким чистым, от воды веяло такой прохладой в изнурительно жаркий день, что она присела на самом берегу, не в силах побороть искушение:- Мам, мам, иди сюда! – позвала девочка в цветастом платье родителей и погрузила руку в ласковые прибрежные воды. Откуда-то со стороны вдруг пришло знание и предупреждение, что не следует делать такого, что внутри озера её ждёт опасность, но она лишь рассмеялась дурному предчувствию. Зачерпнула ладонью жидкость и брызнула её себе на лицо.- Мама! - теперь бесстрашная исследовательница погрузила обе руки. И в тот момент её кто-то неожиданно схватил за кисти. Кто-то, кто обитал внутри водоёма. Вода оказалась настолько прозрачной, что девочка видела далеко перед собой дно и многочисленных больших и маленьких рыб, проплывающих совсем рядом, лениво при этом шевелящих хвостами. Кроме рыб под водой она не увидела больше никого.Девочка испуганно попыталась вырваться, но что-то совершенно невидимое, но в то же время осязаемое крепко держало её руки под водой. Она хотела позвать на помощь, но тот, кто жил под водой, опередил её – крепко дёрнул худенькое тело к себе. Все крики и просьбы, что успела приготовить для родителей, неожиданно превратились вместо слов в большие и маленькие пузыри, которые потоком вырвались из открытого рта. Она задохнулась и забулькала, вода окружила её повсюду: сверху, слева, справа, сзади. Её глаза расширились от ужаса, но невидимая сила безжалостно тянуло худенькое тельце в платьице и сандалиях всё дальше и дальше в казавшийся бездонным колодец. Нечто утащило жертву в самую глубину, где совсем не было рыб. Куда не проникал и лучик солнечного света. Там из лёгких и вышли последние пузырьки воздуха. Маша уже не почувствовала, как кожи лица касались тёмные склизкие водоросли, которые, как это не удивительно, тоже из темноты тянулись к свету.Девочка же застыла, начала парить над подводным лесом, а он гладил и ласкал её холодную кожу, трепал уголки одежды. Неожиданно Маша почувствовала, как её раскинутые в стороны руки принялись раздваиваться, голова отделилась от оригинала, а чуть позже всё тело в том же платье и сандалиях отбросило немного вверх, и она увидела себя настоящую, обездвиженную, раскачивающую совсем чуть-чуть руками в незаметном подводном течении.И вдруг среди многочисленных карасей, щук и окуней она приметила совсем рядом с собой человеческую фигуру. На молоденьком рыженьком пареньке лет шестнадцати был одет смешной старомодный наряд: яркая рубашка с огромным воротником и брюки, расходящиеся внизу подобно колоколу. Маша увидела, как его лицо словно осветилось изнутри, он радостно засмеялся и крикнул:- Я свободен! Я наконец-то свободен!Её совсем не удивило то обстоятельство, что она слышит под водой. Ведь к тому времени она умерла.- А я? – прямо спросила маленькая утопленница его.- А ты теперь вместо меня, - пояснил он, не скрывая улыбки. – Здесь так было всегда. А я… Я свободен!Парень взмахнул руками и начал стремительно подниматься наверх, навстречу свету.- Подожди меня! – закричала девочка и поспешила за ним. Парень был всё же взрослым, и данное обстоятельство означало, что он один мог вытащить её из ловушки.На её удивление, первый раз в жизни пытаясь плыть, она выдвинула вперёд руки и быстро набрала такую скорость, что, видя подъём с глубины, ей позавидовал бы любой профессиональный пловец. Поэтому Маша почти не отставала от юноши:- Постой! Это ты меня утащил под воду? – в детском негодовании закричала девочка.Расстояние между ними вновь начало увеличиваться.- Я по-другому не мог освободиться! Другого выхода нет! Прости! Прости меня!Он пулей вылетел из воды и серебристой каплей растворился в солнечном луче.Маша захотела последовать за ним и тоже выскочить из холода и сырости к теплу и свету. Но точно обозначенная грань между воздушным и водным мирами с силой отбросила тело в глубину. С криком и плачем она повторяла попытки раз за разом. Озеро не позволяло покинуть её объятий и улететь. Оно крепко держало девочку. Маша расплакалась.Она слышала, как люди искали её. И тем днём сначала мама с папой. А потом целую неделю подряд гремело вокруг немало незнакомых голосов. Их было много, очень много, и все они звали её одну:- Маша!- Маша! Ты где? Отзовись!И она кричала им в ответ, что она здесь, совсем рядом, но её почему-то никто не слышал. Хотя нет. Её прекрасно слышали рыбы. Они шарахались прочь от её плача и криков, стремясь укрыться от них поскорее на глубине. Поиски скоро прекратились.Прошло немного времени, и Маша поняла, что даже запертая в маленьком мирке она может очень многое. Она научилась управлять рыбами, сбивая их в косяки или собирая в стайки, чтобы играться с ними. Или с криками носилась в своём маленьком страшном тёмном мирке, поднимая немалую волну. И всё ждала, что появится кто-то такой же неосторожный, как она. Но никто не приходил. Рыбаки и охотники чувствовали опасность и близко не приближались к воде.Пришла зима. Лёд покрыл поверхность. Рыб словно подменили. Они двигались едва-едва, пялясь на неё выпуклыми глазами. В те дни утопленница принялась вспоминать всех, кого знала раньше. Подружек, соседей и родителей. И неожиданно в один прекрасный день поняла, что мать услышала её. В тот день восторгу не было предела. Ей удалось проломить в нескольких местах лёд, и вода на поверхности кипела, плескалась, поднимая и сталкивая между собой куски льдин.С того памятного дня девочка принялась звать мать с неистовством каждый день, подбирая всё новые и новые слова.Едва сошёл снег, мама девочки вновь вернулась к тому страшному месту, где потеряла дочь. Что-то неуловимое влекло её сюда, указывало путь и звало к себе. Она припарковала на обочине машину и легко нашла полянку, где они прошлым летом развели костёр. Как много времени прошло с того дня! Сотни раз она возвращалась в страшный день, сотни раз по ночам искала во сне дочь.Немного постояв среди свежих зелёных порослей, женщина решительно направилась в определённую сторону. Она много раз видела во снах дорогу, и ей был знаком каждый кустик и каждое дерево, что попадалось по пути. Раздвинув тростник, увидела водную гладь, что пряталась за ним.«Опусти руки в воду», - услышала внезапно совсем рядом родной голос, вздрогнула, оглянулась и поспешила подчиниться. «Мне что-то примерещилось. Такого не может быть», - сказала женщина себе, пытаясь успокоиться, но всё же присела и руки в холодную воду опустила. В тот же момент кто-то очень сильный схватил её под водой за кисти и рывком утащил вглубь бездонного озера. Она хотела закричать, но не смогла.А чуть позже её иное тело, сотканное из более тонких материй, вышло из того, что зависло навечно над илистым дном. К своему ужасу женщина увидела, что она здесь не одна. Неведомая колдовская сила превосходно сохранила десятки других несчастных, попавших в разное время в ловушку. Недалеко от неё парила её дочь, а рядом - рыжий парень в клёшах. За ними она заметила женщину в старинном платье, пожилого мужчину в треуголке и камзоле, настоящего богатыря в кольчуге и ещё многих, многих других…Какое-то движение заставило оторваться от жуткого зрелища. Она подняла голову и увидела дочь. Та поднималась наверх, к свету.- Мама, мама, спасибо! – восторженно закричала Маша. – Я снова свободна!- Маша, постой, постой! Я столько искала тебя, я столько ждала! Я столько хочу сказать тебе!- Мама, я свободна! – дочь выскочила из воды и тут же растворилась в солнечном свете.- А я? – только и успела спросить женщина, как ударилась о неведомую преграду и отлетела назад, глубоко-глубоко вниз.Но там, где её голова коснулась тонкой грани миров, по поверхности пробежала тонкая рябь, приветствующая нового озёрного духа.Автор - Любимый Пипец.

Ключевые слова: Озеро камыши девочка подводное течение человеческая фигура утопленница озёрный дух

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