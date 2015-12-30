Чернава

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:27

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 06:27 by

— Ба, а как это — в меня заглянет? — не утерпел маленький Ярослав, подпрыгивая от нетерпения на кровати. Страшные сказки он обожал даже больше любимых комиксов про супергероев.Бабушка усмехнулась и погладила Ярика по русым кудряшкам:— А вот так — в душу тебе посмотрит, если увидит, что совесть у тебя нечистая, сразу к себе и заберет!Ярик сдвинул брови:— А у меня чистая или грязная? — он даже заглянул в зеркало, стоящее напротив кровати, пытаясь разглядеть следы грязи на конопатой мордахе. Бабушка отложила книгу и ласково ущипнула его за щеку:— Ну конечно, чистая! Пока врать не будешь и делать вещи нехорошие, никакая нечисть тебя не тронет! А сейчас давай-ка спать!— А почитай еще про нее, — попросил мальчик, устраиваясь поудобнее. — Ну еще немножечко, ну ба...Бабушка подоткнула одеяло и продолжила:— А черные цветы, ба? — Ярик замер в предвкушении. Старенькие часы громко тикали в углу комнаты, в окно заглядывала круглая, похожая на яичный желток луна. Мальчик ничего этого не замечал — сердце колотилось тревожно-сладостно. Как наяву, он видел бледную девушку с длинными волосами, похожую на вампиршу из фильма ужасов. Вот она улыбается, и становится видно острые клыки...— продолжила бабушка таинственным голосом.— Евгения Андреевна, опять вы ему на ночь страшилки рассказываете? Он же потом неделю спать не будет, — в комнату заглянула недовольная мама. Бабушка незаметно подмигнула Ярику:— Да какие же это страшилки? Сказки, таких даже маленькие детишки не испугаются, а наш Ярик и подавно!Мальчик напыжился от гордости. Конечно, он давно не боится никаких вампиров и оборотней. А уж какой-то там девчонкой его точно не напугать! Пусть попробует сунуться, сразу получит!Ночью он проснулся от холода — окно почему-то было распахнуто настежь. Хотя Ярик точно помнил, что бабушка закрывала его перед тем, как погасить свет. Желтые занавески с веселыми гномиками колыхались от ветра, отбрасывая на ковер причудливые тени. Мальчик спрятался под одеяло, и тут же услышал тихий, мелодичный звон. Точно звенели на ветру крошечные золотые колокольчики. По комнате пронесся негромкий смех и почти невесомый звук шагов."Это она, Чернава за мной пришла!" — от этой догадки внутри все похолодело. Ярик сжался в комок. Страшная демоница с черными глазами... нет, нельзя бояться — бабушка рассказывала — демоница пьет твой страх, как сладкое молоко, а потом забирает душу навечно!"Я не буду бояться, сейчас вылезу и как врежу ей!" — Ярик набрался храбрости и осторожно выглянул в щелочку. Никого — залитая серебристым лунным светом комната была пуста. Осмелев, мальчик отбросил одеяло и вскочил с постели. Он хотел сразу включить свет, но передумал. Так даже интереснее! Но где же Чернава, неужели убежала?— Что, испугалась?! — он огляделся, но так и не увидел никакой зловещей фигуры, притаившейся в темном углу комнаты. Ярик даже под кровать заглянул, но обнаружил только старый футбольный мяч. — Боишься меня, да? Выходи давай, я тебе все косы повыдираю!Он представил, как таскает за косички противную черноглазую девчонку и фыркнул от смеха. Да она все свои браслетики с камушками порастеряет от страха, вот так-то! Что-то невесомое щекочуще коснулось шеи. Запахло цветами и еще чем-то сладким, как свежее печенье. Ярик сглотнул и очень медленно повернул голову.Она стояла на потолке, вниз головой, и улыбалась, держа в руке золотой, старинный гребень. Блестели камушки, вделанные в изящные браслеты, на тонких руках. Черные волосы волнами спускались вниз, струились по полу, сливаясь с полумраком комнаты.— Косы мои повыдирать хотел, значит? — прошелестело в голове у Ярика; точно сухие листья прошуршали. — Что же, бери, коль не боишься...Черные пряди, точно змеи потянулись к мальчику, обвили его руки. На ощупь они были очень холодные и нежные, нежнее маминого шелкового платья, мягче сладкой ваты. И пахли цветами, ванильным мороженным и дождем. Ярик посмотрел в бездонные черные глаза демоницы...— Ма-а-а-ма-а-а!!! — не помня себя от ужаса, он рванул из комнаты прочь. Пижамные штаны намокли, но мальчик этого даже не заметил.В темноте он налетел на угол, упал, но тут же вскочил и помчался дальше, не переставая вопить, что есть силы. Залаяла, напуганная его воплями, старая пуделиха Марта, разбуженные родители вскочили на кровати, сонно пытаясь понять, что происходит. На улице завыла сирена. А в комнате от души заливалась хохотом демоница. До чего люди все-таки дурные существа — тянутся всей своей сутью к непознанному, зовут к себе, читают детям на ночь страшные сказки. Но стоит только показаться им на глаза, сразу дуют в штаны. Впрочем, мальчишка ей даже понравился — тяга к запретному в нем ощущалась сильнее, чем у других. Определенно, из парня выйдет толк, когда подрастет. А пока...Она неторопливо подошла к заставленному книгами шкафу и безошибочно вытащила самый дальний том. Данте Алигьери "Девять кругов ада"... Не зря родители сунули книгу как можно дальше. Что ж, доберется малыш до нее еще нескоро — как раз, когда научится не мочить штаны при виде красивой девушки! Пролистав тонкими пальчиками страницы, она вложила между двух последних засушенный цветок. Черный. Неторопливо поставила книгу обратно. Из соседней комнаты доносились встревоженные голоса и рев несчастного мальчишки. Скоро, они придут сюда, все трое. И будут долго убеждать его, что никакой страшной бяки не было, и все это просто глупый сон...За окном понемногу светлело.— До встречи малыш, подрастай скорее, — тонкий силуэт медленно таял, исчезая вместе с ночным мраком. В комнате остался только едва уловимый, горьковатый аромат. И засушенный цветок между страниц старой книги, которую однажды возьмет в руки будущий служитель Тьмы...Автор - Эфа.

Ключевые слова: Демоница душа Тьмы Черный цветок Чернава мальчик ночной мрак горьковатый аромат

Другие, подобные истории: