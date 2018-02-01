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Творческие истории

Сокровища призрака

Краеведческий музей небольшого городка на просторах нашей родины отыскать несложно. И туристы скуки ради иногда посещают его. Ничего особенного в музее нет, но вот сам дом, в котором расположился музей, — лучшая достопримечательность города. Речь о музее я завел неспроста. Потому как работал в нем мой давний знакомый, Игорь Михайлович Шестаков. Все его уважали за доброту и порядочность. А я-то знавал его, когда он не был еще Игорь Михайлович, а был просто Игорек. Кличка у него была интересная — Простой. Потому что рубаху последнюю отдаст, не пожалеет. Многие пользовались простотой парня без зазрения совести.

Прошли годы, многое изменилось, только вот Игорь как был простым, таким и остался. Жил в общежитии бывшей спичечной фабрики. Ценили его как мастера на все руки и все так же бесстыдно эксплуатировали. Ну, конечно, и водочка свое дело делала, уже и здоровье потом не то стало, и рука не так тверда. Заехал я к нему как-то в гости.
— Здорово, брат, как житуха, не ждал гостей?
Игорек обрадовался моему приезду. Естественно, и бутылочка появилась, засиделись мы с ним до утра. И поведал мне Игорек интереснейшую историю. Не поверить своему приятелю я не мог, но и признать, что все так и было, очень трудно.

Значит, пропустили мы с Игорьком по очередной рюмочке, закусили, и начал он свое повествование:
— Сорок мне было, когда устроился я в этот музей сторожем. Спросишь, как я докатился до этого? Отвечу — благодаря все той же дружбе с алкоголем. Сам ведь знаешь — я в работе зверь, по двенадцать часов могу пахать без перекуров, а как на пробку наступил — все, приехали. А в музее заведующая душой добрая, пожалела, видать, и вот мается со мной уже двенадцатый годик. Мне музей родным домом стал. Без него я никто — днем бесплатно по плотницкому делу при музее. А вот ночью! Ночью начинается совсем другая жизнь. Дом этот, скажу я тебе, много тайн хранит! Игнатьев Василий Степанович, первый его хозяин, человеком был сложным. С одной стороны — семьянин примерный, ни одной службы в церкви не пропускал. Меценат, щедрая душа.

А с другой — волк лютый: не одного по миру пустил и денежки их себе прибрал. Девок портил — потом откупался. Попался Игнатьев на одну гулящую бабенку да и влюбился, как юнец. И ведь знал же о ней все, знал — под кем она только не лежала, а вот втюрился так, что белый свет без нее не мил. Анфиса деваха видная была, и лицом, и статью — всем взяла. Одевал купец любовницу свою, как царицу, золотом осыпал, ноги целовал. А она, неблагодарная, с сыном его старшим, Андреем, спуталась. Тут революция, гражданская война заполыхала. Игнатьев, естественно, за белых, а вот сынок Андрюша к комиссарам примкнул. Колчаковцев разбили, старый Игнатьев бежать собрался, золотишко прихоронил до поры до времени. Жену с младшим сыном успел отправить с последним обозом белых. А сам с Анфисой задержался в доме.

Тут их Андрей и застал. Хоть и в кожаной куртке уже был, чекист, не последний человек у красных, а любил Анфису не меньше отца. Взыграло звериное нутро, рубанул он шашкой по родителю и зацепил клинком Анфису. Отец испустил дух сразу. А Анфиса еще долго смотрела ему в глаза перед тем как умереть. Дико кричал Андрей! Рвал на себе куртку, целовал, обнимал обмякшее тело своей любимой — ушла она с улыбкой на лице. Вскоре Андрей в атаке попал под пулеметную очередь…

Как-то заступил я на дежурство. Вроде все как обычно, только непонятное волнение прицепилось ко мне с самого вечера. К двенадцати вижу: в углу, между входной дверью и лестницей на второй этаж, что-то похожее на женский силуэт, только прозрачный и в воздухе висит. Я глаза протер, думаю, мерещится, а он ко мне приближаться стал. Тут я и рассмотрел все как следует. Главное, страха никакого, одно любопытство. Женщина, веришь — нет? Красивая баба, как облачко передо мной висит и что-то сказать мне пытается. Я обнаглел и рукой хотел ее потрогать — она тут же исчезла. Я ходил по музею, искал ее. Так ночь и прошла, светать уже начало. Кожей почувствовал, что за спиной кто-то стоит. Обернулся — она! Улыбается, как будто пьяная женщина соблазнить тебя хочет. Тут я опять к ней. Погрозила она мне пальчиком, мол, не хулигань, и опять исчезла.

Анфиса вошла в свечной квадрат и преобразилась. Фигура и лицо уплотнились — как живая стоит. Долго я ею любовался, пока свечи не сгорели. Сердечко застучало — влюбился без памяти в привидение, жить не могу без нее!

Так с тех пор и пошло. Я в ночь на работу, как на праздник — с таким удовольствием бегу, как на первое свидание с любимой. Разговариваю с ней, про жизнь свою рассказываю. Она все слышит, а вот в ответ — ни словечка, не могут привидения беседу поддержать. Вижу, хочется ей что-то сказать, но не получается. Так она, умница, что придумала: изобразила листок бумаги и как будто что-то на нем пишет. Я скумекал сразу: листок чистый из журнала вырвал, ручку взял, жду, что дальше будет. А дальше еще интересней — рука моя, без моей воли, сама начала писать. Так я узнал, что ее зовут Анфисой, и всю историю.

Потом попросила меня в следующий раз принести свечи, только чтоб восковые были. Научила правильно поставить их в форме квадрата и зажечь. Я сделал, как она просила. Анфиса вошла в свечной квадрат и преобразилась. Фигура и лицо уплотнились — как живая стоит. Долго я ею любовался, пока свечи не сгорели. Сердечко застучало — влюбился без памяти в привидение! Она-то видит, что творится со мной, и в знак ответной любви открыла мне секрет золота Игнатьевского, где оно спрятано. В подвале, в трех метрах от входной двери, слева — седьмой кирпич от пола.

Поблагодарил я свою Анфису да на радостях на стакан присел. По пьянке выболтал секрет Сереге Белому. Тот кладом завладел. Я через неделю только пришел в себя. Залез в подвал, а на месте седьмого кирпича — пустая ниша. Белый, зараза, его работа. Но попользоваться богатством Серега не успел — на рыбалке утонул. Не зря говорят, что за кладом смертушка ходит. Где сейчас золото купца Игнатьева — одному Богу известно. Анфиса же моя больше не появлялась, обиделась, видать, на меня, непутевого. А мне так тяжело без нее!…

Я попытался успокоить друга:
— Да ладно тебе, Игорек, не убивайся так. Хочешь, я тебя с одной женщиной познакомлю? Вот такая бабенка! Замужем ни разу не была, о семье мечтает. Познакомитесь, слюбится-сладится, заживешь как человек! — я похлопал Игоря по плечу. — Нет, никого мне не надо, никто мне не мил, Анфиса перед глазами стоит. Давай выпьем еще по соточке. Наливай. Наутро уехал я в свой город. Не виделся с Игорьком почти год. А когда опять по делам появился в том городке, забежал в музей, думал, увидимся. Оказалось, Игорь Михайлович уже давно здесь не работает. Семь месяцев назад повесился, бедолага, у себя в комнатенке.

Автор - Константин Шумилко.
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Сегодня, 10:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мистика призрак сокровища клад музей

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