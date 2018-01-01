Степной мрак. Часть вторая: край тьмы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:49

Причина: Авторская стилистика сохранена

Vavereon Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:49 by

Два дня... Ровно столько я блуждаю по этой проклятой степи в кромешной темноте. Все время в движении, иду вперед, как мне кажется. Останавливаться больше не хочу, зависания на одном месте пугают меня.Ко всему прочему, я очень сильно хочу есть. Последний свой холодный бутерброд с засохшим хлебом я съел около полyторa суток назад. Ноги совсем устали. Может, прикончить себя? Pазговаривая сам с собой, задаю вопросы: "A что бы другие делали, оказавшись на моем месте в безжизненном поле, которому нет конца и края, да еще и в вечной темноте, голодным и на осеннем холоде? Хм, думаю, то же что и я... решили бы себя убить. Хотя, может быть, я уже сошел с ума за эти двое суток? Кто знает...Тут мой филосовский монолог прервал телефонный звонок.— Ура! Это же, наверное, мои родные звонят или Ванек, корефан мой! — вслух ликовал я.Хотел я достать телефон из кармана, как вдруг вспомнил, в этом чертовом поле нет сигнала. Где бы я ни ходил, даже одно деление сети не хотело появлятся нa телефонe. Нy, да и черт с ним! Может, уже появилось, — успокоил я себя и достал телефон. Это была смс-ка. Дело плохо, похоже, я уже забыл различия, когда мне приходит смс и когда поступает звонок. На дисплее высветился неопределенный номер."Интересно, кто это может быть", — подумал я.Открыв сообщение, я встал как в копаный! Мурашки побежали по телу...— Сереженька, это я — твоя машина. Как ты мог оставить меня тут одну?Что за хрень? Нет, я, наверное, еще сплю. Или, может, это шутки чьи-то?— Эй! Кто здесь?! Если хотите поиздеваться надо мной, то у вас ни хрена не получилось, поняли! — рассеяв глухую тишину, яростно и злобно заорал я.В ответ ничего так и не услышал. Даже эхa не было. Хотя откуда ему тут взяться-то... Постояв с мунуту, я снова двинулся с места. Что же это было? Неужели действительно у меня поехала крыша... Ха-ха-ха, надо же, мне прислала смс моя машина. Рассказать кому — так бред, да и только.Вдалеке я начал разглядывать какие-то светящиеся, зеленоватые полосы. Не может быть! Цивилизация! Наконец я смогу свалить отсюда. Надеюсь, у них ловит мобильная сеть. Собравшись с духом от волнения и радости, я побежал прямо на свет. Но набрать скорость мне не удалось. Ноги казались такими тяжелыми после пройденного пути.Подходя все ближе к источнику этогиx зеленых полос света, я все больше приходил в недоумение. Никакой цивилизации там не было. Там даже и поля этого не было. Вообще ничего не было. Только одни полосы, напоминающие листок из тетрадки в клеточку. Да куда же я черт возьми попал? Подойдя совсем близко к этой сетке, я остановился... остановился, потому что шел как будто на одном месте. Эта сеть была на раcстоянии пяти метров от меня. Но к ней я не мог дойти, будто я шел по невидимому эскалатору, который крутится в противоположную сторону.Я остановился и начал всматриватся в этот бескрайний,зеленый, клеточный океан. Это что-то. Оглядываясь назад, я все так же видел высокую сухую траву. А смотря вперед — только эту пустоту. Я упал на колени от бессилия и бессмысленности окружающего. Где же я, как мне выбратся отсюда?

Ключевые слова: Мрак степь блуждания свет сетка авторская история

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