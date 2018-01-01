Я — хозяйка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Geliona Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:52 by

— Как все оказалось просто, — никто не поймет и не узнает, — мысли Киры были полны злорадства и превосходства над такими глупыми и недалекими людишками. — Она была глупа, заслужила. Я достойна большего, достойна жизни.Вагон проносился, отражая сполохи фонарей на разрисованных панелях плацкартного вагона.— Теперь все будет иначе. Судьба дала мне второй шанс? Ха! Я сама его выгрызла. Мне не нужна помощь, — глаза ее лихорадочно блестели на чуть тронутом загаром лице.Не впервой было убивать этой симпатичной и миниатюрной девушке. Но всегда для кого-то, а тут такой шанс. Для себя. Для своего счастья. Сон навалился свинцовой крышкой на хрупкое тело.Глаза в глаза. Две девушки, зеркальные отражения, стоят друг напротив друга. У одной выражение счастья на уставшем лице. Другая — спокойная и отрешенная.— Я искала тебя! Сколько же я тебя искала! — руки приподнимаются, чтобы заключить в объятья сестру. Такую близкую, родную, единственную.— И я — тебя, — вторая делает шаг навстречу.Все случилось быстро. Шприц из кармана перекочевал в руку и вонзился в шею доверчивой девушки. Еще пять минут, и маленькая фигурка удаляется от гаражей. В ее кармане — новый паспорт, в ее мыслях — новая жизнь.— Девушка, ваша станция через сорок минут.Черный, горький кофе помог проснуться. Все. Пора.Без вещей, без прошлого и настоящего Кира шагнула на перрон. Они действительно были похожи. Одна внешность и одинаково одинокая жизнь. Тем лучше. Тем проще.Такси остановилось в деревне. Ноги довели до небольшого каменного дома.— Спасибо, сестренка, позаботилась, — ухмыльнувшись Кира вошла в просторную комнату. Заправленный очаг обещал тепло. Она оглянулась в поисках спичек. — Что же ты так, сестренка, даже камин есть, а спички купить не догадалась. Негостеприимно, — достав зажигалку, чиркнула колесиком, даря себе долгожданное тепло. Не раздеваясь, она упала на… теперь уже свою кровать.Кира открыла глаза. Настенные часы показывали половину первого ночи. Необъяснимое чувство паники захлестнуло с головой. Страх сковал тело. Она лежит не в силах пошевелиться, а взгляд мечется по комнате. Вот он выхватил часы в мертвенном свете луны, на стеклянном столике — недопитая бутылка вина и два бокала. Старинный сервант ловит блики огня от камина. Никого. Но чужое присутствие, буквально впивается в кожу.— Кто здесь? — чуть хриплый со сна голос, разрезал звенящую тишину дома. — Кто здесь?Еле уловимые шорохи со всех сторон в ответ.— Пожалуйста, прекратите, мне страшно.Тяжелые шаги прогремели на чердаке.— Тебя нет! Это бред!— Бред…, — прошелестел, выползая из подпола темный туман.— Уходи! Я здесь хозяйка!— Я — хозяйка…, — угрожающе вздыбились шторы.— Это сон! Тебя нет!— Тебя нет, — проскрипел огонь, начиная облизывать деревянные доски пола.Тишину ночи нарушил рев пожара. А где-то в дыму, раздается полубезумный шепот:— Тебя нет. Все — сон. Я — хозяйка.

Ключевые слова: Сестры убийство месть пожар авторская история

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