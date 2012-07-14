Как колдун преемника выбирал

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:50

Ранега Просмотров: 24 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:50 by

Фёдор Васильевич К., он же Фердинанд, чёрный маг Высшей гильдии, явственно чувствовал приближение конца своего земного существования. Времени на улаживание срочных дел у него осталось немного – три месяца, если точнее. В общем-то, и срочных дел, как таковых, у него почти не было – а что ещё делать пенсионеру с тридцатилетним стажем, как не аккуратно раскладывать квитанции по коммуналке по папочкам и магические мелочи по коробочкам. Только один вопрос по-настоящему заботил Фердинанда – кому оставить наследство – свою тёмную силу и двухкомнатную квартирку со всем содержимым с непременным условием постоянного проживания. Семьёй он обзавестись так и не удосужился – то был слишком молод, то хотелось покоя, то стал слишком стар. Но, вспоминая события своей почти прошедшей долгой жизни, Фердинанд имел все основания полагать, что потомки у него имеются, и, скорее всего, не в единственном количестве. Их нужно непременно найти и заставить подходящих преемников явиться пред его очи. Впрочем, для мага его уровня в этом нет запредельной сложности. Пара комбинаций замысловатых пассов, определение областей воздействия, формулирование посылов, создание направленных распылений концентрированного зова, и выбранные потомки в назначенный день и час слетятся в нужное место, как мухи на варенье. Останется только выбрать достойного и с покойным сердцем перейти в иной мир.Поиски прошли гладко – все ныне живущие его кровные родственники обнаружились по разным городам и весям. Всего их было шестеро. Мало, но выбор всё же есть. Целый день Фердинанд, сидя в кресле, сквозь сотни километров неторопливо считывал биополя каждого из них.Внучка, простоватая блондинка лет пятидесяти. Правнучка, дочь внучки, ничем не примечательная, самая обычная провинциальная девушка. Это по линии агрономши Леночки – Фёдор тогда был совсем юнцом, двадцати не исполнилось. Леночка была замужем и, скорее всего, сама не знала, что родила не от законного мужа, а от практиканта Федьки.Тучный мужчина лет сорока. Внук. С его бабушкой Надеждой, костюмером столичного театра, Фёдор познакомился совершенно случайно. Он только-только открыл в себе дар и учился им пользоваться – пытался заставлять людей делать что-то, что они по своей воле никогда не сделали бы. Тогда что-то пошло не так, и вместо перевеса конфет «Москвичка» от щедрот дородной продавщицы он получил внезапно споткнувшуюся и оттого схватившую его за руку москвичку Надю. Их роман длился, по меркам Фёдора, долго – целых полгода - и завершился отвратительной сценой с истеричными упрёками и выдачей денег на аборт. Значит, всё-таки родила…Этих троих Фердинанд отмёл сразу – в них не было ни капли магических способностей, не стоило и время терять. С другими было не так однозначно.Щуплый небритый мужичок за шестьдесят, явно крепко выпивающий, и нескладная прыщавая девчонка лет четырнадцати. Это его сын и правнучка от шустрой официантки Наташи из ялтинского санатория, куда Фёдору единственный раз выдали путёвку от профкома. От них обоих исходили явные магические флюиды, которые вполне можно бы развить при благоприятных условиях.Стройная ухоженная женщина лет около тридцати пяти. Его младшая дочь от мимолётной связи с некрасивой горничной из питерской гостиницы, в которой останавливался Фёдор. Кажется, горничную звали Люсей. Было в дочери что-то такое, что мешало Фердинанду перевести её в группу безнадёжных. Яркое зёрнышко магии, которое не спрятать за слоем грамотного макияжа. Была в ней некая странность, неправильность, но колдун не мог определить, что именно.Эх, были времена, когда ему не понадобилось бы их собирать, чтобы выбрать преемника, достаточно было бы чувствовать…Старый маг мысленно внушил всем троим ложные воспоминания о нём и друг о друге – нет у него времени на знакомство и притирку, и сразу после внушения послал приказы через три дня приехать к нему – любимому отцу и деду.Спустя три дня перед обедом раздалась трель дверного звонка.- Здравствуй, отец! – сказал мужичок и похлопал Фердинанда по плечу.- Деда Федя! – завопила девочка и обняла старика.- Папа, наконец-то мы доехали – сказала женщина. Её взгляд был настороженным.Во время обеда он приступил к отбору. Для гостей это было незаметно, они ели и по-доброму общались, как обычно общаются давно не видевшиеся члены одной дружной семьи, вспоминали прошлое и делились планами на будущее.Фердинанд внимательно наблюдал, улавливал вибрации личностей и делал выводы. С сыном Анатолием было меньше всего вопросов – ему передалась большая часть отцовских способностей. Чуть бы подучить, пока есть время, и вот он – готовый наследник. Но есть одно «но». Состояние здоровья Толика оставляло желать лучшего. При сложившемся образе жизни он умрёт года через три от банального цирроза печени. Нет никакого смысла в определении его преемником. Он не выберет следующего, и всё, что собрал и создал Фердинанд за свою долгую жизнь, развеется по миру и превратится в прах. Нет, наследником будет не Анатолий.Правнучка Настя. Интересная девица. Магического таланта малая толика, но биополе плотное и упругое, что означает наличие большого резерва силы и невероятного количества целеустремлённости. С таким характером она быстро вникнет в суть и разовьёт талант до нужного уровня. Плюс в биополе повсюду уже проклюнулись иголки злости – это именно то, что нужно для преемника чёрного мага. Со здоровьем порядок, если не наделает глупостей – его переживёт. Нда. Всем бы хороша правнучка. Жаль, что слишком молодая.Дочь Алина вызывала беспокойство. Магия в ней есть, даже прищуриваться не нужно, чтобы это видеть. Но сколько ни пытался Фердинанд считать личность, всё время получалась какая-то ерунда, единый образ не складывался. Будто это не один человек. Характер лёгкий, но упрямый, как гибкий ивовый прут – гни, куда хочешь, но попробуй разорви. Острый аналитический ум, и при этом развитая интуиция. Злости немного, зато есть несгибаемая воля. Что со здоровьем? Старый маг силился разглядеть вероятные проблемы, но их попросту не было. И всё же что-то неуловимое не позволяло окончательно признать Алину наследницей.- Да я ж как вчера помню – держу вас обеих на руках и удивляюсь, что моя сводная сестра младше моей дочери, - меж тем растроганно говорил Анатолий, глядя на Алину. При этих словах в глазах Алины мелькнуло изумление, но она тут же кивнула и улыбнулась. Настя сонно прильнула к плечу родственницы и закрыла глаза.Пора, пожалуй. Фердинанд с усилием поднялся и пошаркал в кухню. Для чаепития всё готово, осталось пошептать над чайником и капнуть кой-чего в пиалу с вареньем. Снадобье верное, но на воздухе действует недолго, заранее не накапаешь.Кликнул Настю и Алину. Они управились быстро, накрыли стол к чаю, и компания снова расселась вокруг стола. Каждый гость выпил по две полных чашки ароматного напитка и съел по четыре ложки умопомрачительного малинового варенья. Ну вот, теперь Фердинанду будет совсем просто.После того, как со стола убрали, посуду перемыли, и все сыто развалились на диване и креслах, Фердинанд приступил к самой главной части своего плана.- Итак! - торжественно возвестил он, - все вы знаете, зачем мы здесь собрались. - Все согласно и почтительно закивали.- Задание очень простое, по вашим скромным способностям. Покажите, на что вы способны сейчас, после этого я скажу, кого я выбрал вместо себя.Все молча внимали старику и кивали. Для них было очевидно, зачем они здесь – пора определиться, кому передаст дед Федя свои способности, кто освободит его от бремени. Он всегда был любящим отцом и дедушкой, они его очень уважают и ценят. Он многому их научил, и ещё большему кто-то из них научится, оставшись в этой квартире.- Каждому нужно сделать учебный приворот. Кого, к кому и на какое время – на ваше усмотрение. Через час проверю будущий результат. Начинайте. – И Фердинанд хлопнул сухими ладонями.Настя достала телефон и стала листать фото. Маг с усмешкой наблюдал за ней. Находчивая – это хорошо. А вот потребность в визуализации – это плохо, это надо устранять.Алина откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Молодец, именно так и нужно работать – мысленно представить объекты и крепко связать их желаемым взаимодействием.Толик встал с дивана, подошёл к окну и задумчиво смотрел вдаль. Всё-таки потенциал у него не мал – он смог закрыть мысли, но Фердинанд особо и не пытался пробиться – зачем, если он уже решил, что Толик преемником не будет.Неторопливо щёлкали минуты на старинных настенных часах. Алина справилась первой. Она открыла глаза и торжествующе посмотрела на отца. Спустя полминуты повернулся Толик и удовлетворённо кивнул, хитро улыбаясь. Настя ещё почти пять минут что-то бубнила под нос, глядя в телефон, но вот и она закончила, взглядом затравленного зверька посмотрела на прадеда и облегчённо выдохнула.Фердинанд подозвал правнучку. Она подошла и села на низкую табуретку возле него. Маг положил правую руку ей на макушку и закрыл глаза. Без всякого интереса посмотрел на объект приворота – смазливого мальчишку. Дурочка. Не придумала ничего умнее, как приворожить к себе одноклассника. Хотя, надо сказать, приворот удался – парень потерял покой, сон и аппетит и жестоко изнывал в потребности видеть Настю круглосуточно. Мысленно Фердинанд поставил правнучке «удовлетворительно».Теперь Алина. Посмотрел на её работу. Сделала успешный обоюдный приворот между шестнадцатилетним парнем и тридцатилетним мужчиной. Отголоски магического действа показали, что причина выбора объектов – желание отомстить. Кому? Стал смотреть глубже, проник в недра сознания дочери, её эмоции и чувства. Вот оно – жертвой Алины фактически стала мать приворожённого парня, она очень болезненно отнесётся к факту гомосексуализма сына. Давний конфликт, взаимная ненависть. Алина поглумилась над бывшей подругой. Что ж… негатив и злопамятность бывают нелишними в душе чёрного мага, однако по закону равновесия в случае превышения степени мести неминуема отдача, так называемая «обратка». Нужно узнать, не погорячилась ли дочь, верно ли определила степень своей обиды.Фердинанд последнее время очень не любил ковыряться в чужой памяти. Когда он был моложе, это его развлекало, он с садистским удовольствием вытаскивал на свет пороки и ошибки и, смакуя, выбирал подходящее наказание. Теперь же сама необходимость пролистывать пласт за пластом его раздражала – какая, в общем-то, разница, кто и что помнит, если итог у всех один… Он не подобрел… просто устал и обленился…Память Алины была странной. Пласты были будто склеены между собой, ни одного торчащего уголка или краешка, за который можно было бы подцепить и перевернуть. Однако! Фердинанд ощутил забытый азарт. Что она прячет? Погладил поверхность, поскрёб, надавил, мысленно сформулировал заклинание. И – открылось!Спустя минуту Фердинанд с громким криком столкнул Алину с табуретки, вскочил на ноги, затопал и, потрясая кулаками, обрушил на неё страшные ругательства.- Мерзость! Тварь! Ноги твоей не будет в моём доме! Прочь, паскуда!Толик решил вмешаться, стал между отцом и сидящей на полу Алиной.- За что ты так с ней, отец?Лицо Фердинанда пошло красными пятнами.- С ней? С ней?! Нет её! Это он! Переоделся бабой, думал, не узнаю. Дурака из меня делать? Вон из моего дома, гн***да.Алина молча поднялась с пола и отряхивала юбку. Фердинанд с ненавистью смотрел на неё.- Поду-умаешь, - звонко сказала Настя. – Ну трансвестит. И что? Бывает.Фердинанд разъярённо обернулся к правнучке.- У меня не бывает! И точка. Вон отсюда, - снова повторил он, и после с громким сопением молчал, пока Алина не закрыла за собой входную дверь.Старый маг ещё какое-то время ярился, пытаясь укротить волну негодования. Допустил, что его обманул какой-то сопляк! Втёрся в доверие! И Толик хорош! На руках он сестру держал! О том, что это воспоминание внушил сыну он сам, Фердинанд от возмущения забыл.Наконец, решив завтра проклясть не то сына, не то дочь, маг успокоился и подозвал Толика. Количество возможных преемников уменьшилось, придётся делать выбор между сыном и правнучкой. Что в лоб, что по лбу…Положил руку на плешивую макушку Толика и стал всматриваться. Кого он там приворожил…Спустя минуту, Фердинанд брезгливо снял ладонь с головы сына.- Ты что сделал? – хрипло спросил он.- Приворот, – ответил Толик, - вернее, два. Времени было много, хотел третий сделать, но не успел придумать.- И ты додумался сотворить приворот всех людей друг на друга?- Я за человеколюбие.- А второй?- Приворот на любовь к родине! Я патриот! – гордо заявил Толик, вскакивая с табуретки, потому что признаваться в патриотизме, на его взгляд, следовало только стоя.Фердинанд почувствовал, что сейчас взорвётся.- Ты дурак! Ты – потомок чёрного мага, и сила твоя должна быть чёрная. Войны, убийства и насилие – это наш хлеб. Чем ты будешь кормиться, если этого не будет? Чем она будет кормиться? – Фердинанд ткнул пальцем в притихшую Настю. – Вот это всё для чего собиралось? – обвёл рукой вокруг. – Молчишь? Натворил дел, а мне теперь убирай. И уберу, мне нетрудно, всего два часа прошло, не на всех ещё повлияло. Ишь ты, выискался! Не тобой порядок заведён, не тебе его и менять.Старый маг устало откинулся на спинку кресла, положил руки на колени, закрыл глаза и, казалось, уснул. Только чуть подрагивали узловатые пальцы и всё плотнее сжимались бесцветные губы.Через полчаса Фердинанд открыл глаза, и удовлетворённо кивнул, потом тяжело встал с кресла и пошёл было в другую комнату, на пороге задумчиво оглянулся и поманил пальцем Настю.В сумрачной комнатке повсюду на полках и в шкафах были расставлены и разложены книги, пузырьки со снадобьями, коробки с артефактами. Фердинанд взял девочку за руку.- После моей смерти это всё будет твоим. Я выбрал тебя. Останешься у меня, научу всему, что умею сам, передам свою силу.Она серьёзно посмотрела на него и сказала.- Деда Толя должен остаться тоже. У него никого, кроме меня, сам он пропадёт. И Алину не проклинай.Фердинанд скривился и кивнул. А что ещё ему оставалось?

Ключевые слова: Черная магия колдовские силы привороты зов выбор авторская история

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