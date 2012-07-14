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Стихи

Демьян

Стоит на отшибе старый сруб,
А близ него стоит и дуб,
Под дубом этим виден чуб,
Который спал чуть ниже губ.
Забыл сказать: это Демьян:
Не слишком стар, не слишком пьян,
То как добряк, то как смутьян,
То всё молчит, то как Боян.
Пошёл он как-то в тёмный лес,
Терял в пути Демьян свой вес,
Увидев из корней навес,
Возрадовался до небес.
Под тем навесом был проход,
Демьян окончил свой поход.
Чтобы приблизить тьмы исход,
Там нужно подождать восход.
Пройдут в ночи там силы зла
И будут шастать до утра,
Демьян как воин от добра,
В ночи закроет "ворота".
Придёт рассвет в тот дивный лес,
И испугается злой бес.
Мужик, с добром наперевес,
У входа натворил чудес.
Сгорели черти в том огне,
Что солнце дарит нам извне.
Идёт домой мужик к себе,
Довольный подвигом вдвойне.
Так, чуть побил врага Демьян:
Не слишком стар, не слишком пьян,
То как добряк, то как смутьян,
То всё молчит, то как Боян.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47 by ДагодаПросмотров: 35Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Демьян молчание шутка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:12
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Честно говоря, не цепляет... Да и не улыбнулся ни разу, хотя стих шуточный... Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: Дагода
Сегодня, 14:17
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Qusto. Сказывается долгое отсутствие )
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#3 написал: Qusto
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Цитата: Дагода
Qusto. Сказывается долгое отсутствие )


В целом, хороший стих, но просто чего-то не хватает. Может быть, чуть-чуть практики и образы оживут, удачи Вам! Все же плюс, хотя бы за адекватную реакцию. wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#4 написал: kusi
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Ну наконец то вышел из тени в свет! Как же я соскучилась по твоим стихам chmok
Цитата: Qusto
В целом, хороший стих, но просто чего-то не хватает.

Паш, просто стихи этого человека нужно уметь понимать, и тогда будет всё хватать blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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