ДемьянСтоит на отшибе старый сруб,
А близ него стоит и дуб,
Под дубом этим виден чуб,
Который спал чуть ниже губ.
Забыл сказать: это Демьян:
Не слишком стар, не слишком пьян,
То как добряк, то как смутьян,
То всё молчит, то как Боян.
Пошёл он как-то в тёмный лес,
Терял в пути Демьян свой вес,
Увидев из корней навес,
Возрадовался до небес.
Под тем навесом был проход,
Демьян окончил свой поход.
Чтобы приблизить тьмы исход,
Там нужно подождать восход.
Пройдут в ночи там силы зла
И будут шастать до утра,
Демьян как воин от добра,
В ночи закроет "ворота".
Придёт рассвет в тот дивный лес,
И испугается злой бес.
Мужик, с добром наперевес,
У входа натворил чудес.
Сгорели черти в том огне,
Что солнце дарит нам извне.
Идёт домой мужик к себе,
Довольный подвигом вдвойне.
Так, чуть побил врага Демьян:
Не слишком стар, не слишком пьян,
То как добряк, то как смутьян,
То всё молчит, то как Боян.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47 by ДагодаПросмотров: 35Комментарии: 4
Ключевые слова: Демьян молчание шутка авторская история