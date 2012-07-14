Демьян

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47

Дагода Просмотров: 35 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 13:47 by

Стоит на отшибе старый сруб,А близ него стоит и дуб,Под дубом этим виден чуб,Который спал чуть ниже губ.Забыл сказать: это Демьян:Не слишком стар, не слишком пьян,То как добряк, то как смутьян,То всё молчит, то как Боян.Пошёл он как-то в тёмный лес,Терял в пути Демьян свой вес,Увидев из корней навес,Возрадовался до небес.Под тем навесом был проход,Демьян окончил свой поход.Чтобы приблизить тьмы исход,Там нужно подождать восход.Пройдут в ночи там силы злаИ будут шастать до утра,Демьян как воин от добра,В ночи закроет "ворота".Придёт рассвет в тот дивный лес,И испугается злой бес.Мужик, с добром наперевес,У входа натворил чудес.Сгорели черти в том огне,Что солнце дарит нам извне.Идёт домой мужик к себе,Довольный подвигом вдвойне.Так, чуть побил врага Демьян:Не слишком стар, не слишком пьян,То как добряк, то как смутьян,То всё молчит, то как Боян.

Ключевые слова: Демьян молчание шутка авторская история

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