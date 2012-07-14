Оберег

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 2 +1 Вчера, 16:49 by

Валентин всегда тщательно подбирал жертвы и готовил свои визиты в их дома и квартиры. Другие маньяки шарились по темным пустырям и глухим лесопаркам, знакомились с детками на улицах и возле школ, ежеминутно рискуя попасться в самый пикантный момент случайному прохожему. У Валентина подход был куда основательнее. Он предпочитал полностью контролировать пространство и время, чувствовать себя хозяином положения. Являясь профессиональным хакером, Валентин начинал подготовку убийства со сбора информации в Интернете. Гордые родители публиковали в социальных сетях подробные фоторепортажи и видеоролики о своих первенцах, выставляя на всеобщее обозрение массу полезных для злоумышленника сведений.Пролистав сотни страниц профилей и определившись с целью, Валентин бережно вскрывал электронную переписку семьи и терпеливо месяц за месяцем изучал ее образ жизни, дотошно вникая в каждую мелочь. Последние две недели он вел еще и наружное наблюдение, фиксируя распорядок дня родителей, их типичное поведение и реакции на непредвиденные ситуации. Иногда маньяк даже прослушивал их телефонные разговоры и перехватывал текстовые сообщения.С этой семьей, проживавшей на Тигровой улице, впрочем, обошлось без рискованных методов, чреватых разоблачением со стороны служб безопасности операторов сотовой связи. Но в остальном серийный убийца выполнил домашнее задание как обычно усердно и внимательно. Поднимаясь на пятый этаж, он точно знал, что отец семейства сейчас на работе, а его молодая жена в компании двух одиноких пенсионерок — соседок по лестничной клетке — как всегда в субботу выскочила ни свет ни заря к заезжему фермеру за деревенским молоком. Тот торговал у детской площадки через два дома. Еженедельные замеры с высокой вероятностью гарантировали ее отсутствие в течение ближайшего часа. Более чем достаточно, чтобы получить острейшее минутное наслаждение от удушения оставшегося в квартире спящего малыша и спокойно покинуть место преступления.Вскрывая дверь ключом, изготовленным собственноручно по добытому в прошлую субботу слепку, Валентин довольно усмехнулся. Все шло по плану. Недаром его фамилия Щекотилин так похожа на фамилию прославленного маньяка. Она даже хотел сменить фамилию на Чикатило, но остерегся, чтобы не привлечь внимание полиции, которая понукаемая общественным мнением последнее время усилила розыск неизвестного выродка. Валентин родился в день и час расстрела Чикатило и верил, что душа Андрея Романовича возродилась в нем, дабы продолжить грандиозную миссию - нести в мир абсолютное зло, получая при этом максимальное удовольствие.Убранство квартиры удивило Валентина. Семья выкладывала в сеть только уличные фотки, поэтому убийца впервые увидел ее жилище изнутри. Прихожая, кухня и единственная комната вместо обоев были оклеены разнообразными изображениями представителей семейства кошачьих — тигров, львов, леопардов, рысей, пум и, разумеется, домашних кошек. Особенно много имелось портретов котят. Что же, каждый сходит с ума по-своему. Пожав плечами, Валентин вошел в комнату, где в кроватке мирно спал шестимесячный мальчик. Поблизости на журнальном столике маньяк заметил вырезанную в египетском стиле статуэтку кошачьей богини. Кажется, если память не изменила Валентину, ее звали Бастет. У ног идола в керамической миске находилось скромное приношение — шмат окровавленной говядины. Валентин скривился от отвращения: что за варвары! Пожалуй, судьба, уготованная им их сыночку, куда лучше воспитания в семье язычников-дикарей.Дрожа от возбуждения и предвкушения экстаза, Валентин приблизился к посапывающему младенцу. Достав из-за пазухи используемую в качестве удавки бельевую веревку, он склонился над кроваткой.Вдруг где-то совсем рядом мяукнула кошка. Валентин отпрянул от неожиданности. По спине прокатилась волна панического озноба. Однако, присмотревшись внимательнее, маньяк нервно рассмеялся. Он всего лишь задел рукой погремушку, свисающую с боковой стенки кроватки. Это была уменьшенная деревянная копия той же самой псевдо-египетской скульптуры. Кошка сидела в позе сфинкса и подавала голос при касании.Валентин снова наклонился над ребенком. В комнате потемнело. Наверное, солнце спряталось за облаками. Синее одеяло с оранжевыми котятами, которым укрыли младенца, зашевелилось. Валентин вздрогнул, увидев как из-под него выбирается огромный серый котище с роскошным пушистым хвостом. Кот заслонил собой мальчика и посмотрел Валентину прямо в лицо. Его немигающие глаза вспыхнули зловещими зелеными огоньками. Валентин стоял и глядел на кота, словно зачарованный, не в силах шевельнуть и пальцем.Позади раздался короткий свирепый рык, пробравший маньяка могильным холодом едва ли не до костей. Он сумел обернуться и чуть не завопил от ужаса. На месте статуэтки кошачьей богини появилась другая — фигура разъяренной львицы, присевшей перед прыжком. Оставаясь деревянной, она, тем не менее, показалась Валентину почти живой. Лапы подрагивали, хвост шевелился, а с оскаленной пасти капала слюна. «Сехмет» - вспомнил Валентин. Хищная ипостась богини.Комната совсем погрузилась во мрак. Какое-то интуитивное ощущение опасности заставило Валентина повернуться обратно к кроватке. В тот же миг серый кот прыгнул и вцепился ему в лицо. Раздирая глаза, впиваясь когтями в кожу, пожирая острыми зубами нос и губы, кот молча убивал свою жертву под довольное порыкивание львицы. Вопя от мучений, Валентин заметался по комнате. Он пробовал сбросить с себя обезумевшее животное, но руки проходили сквозь кота, как будто маньяк хватал тень, а не тело.С визгом и стонами Валентин выскочил на балкон и бросился вниз. Падая в черную пустоту, он ощутил как превращается в мальчика и понял, что там его ожидает на вечное пиршество боли голодный Андрей Романович. Валентин представил, что его ожидает и последний раз отчаянно закричал.Когда прибыли полицейские, они обнаружили во дворе труп молодого мужчины с зажатой в руках бельевой веревкой. Красивое абсолютно чистое без прыщика и малейшей царапинки лицо искажала лишь кошмарная гримаса непереносимого страдания. Ясные глаза слепо смотрели в голубое небо.Следователя удивила квартира, буквально пропитанная культом кошек, но он не подал виду, что изумлен. Такое нынче странное время. Каждый сходит с ума по-своему.Автор - Николай Соснов.

Ключевые слова: Маньяк жертвы образ жизни семья квартира ребёнок душа

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