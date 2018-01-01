Смертельный квест

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:21 by

Мой городок совсем не большой, около 20 тысяч жителей, но туристический. К нам любят приезжать иностранцы, дабы проникнуться культурой, да и соотечественники тоже не прочь поглазеть на старую архитектуру. После серии громких пожаров у нас в городе закрыли старенький кинотеатр. Он же был и единственным торговым центром и домом культуры. А все потому, что здание, возведенное еще при советской власти, современным требованиям безопасности не соответствовало. Жителям стало вообще некуда податься. Все работники культуры остались не у дел. Пенсионеры осели по домам. Молодежь подалась в мегаполисы.А мне деваться было некуда. К сожалению, мое здоровье оставляет желать лучшего. Физический труд мне противопоказан. Я устроился охранником в некрополь и начал разрабатывать программу невиданного в наших краях отдыха: прохождение квестов. Одно из городских кладбищ города — старинное. Под мраморными скульптурами покоятся знаменитые исторические личности, между одиночными могилами возвышаются семейные склепы. Территория обнесена высокой оградой. Несмотря на то, что на погосте давно никого не хоронят, чистота и порядок там идеальные, потому что некрополь внесен в список мест, куда возят отечественных и зарубежных туристов.Я договорился с Анатолием, гидом местного турбюро, что при проведении экскурсий он станет впаривать туристам легенды об ужасах нашего городка. Якобы местные жители на недействующее кладбище не суются, зная о страшном проклятии. Но кто хочет пощекотать себе нервы, может записаться на квест «Похороненные заживо». Дальше шла история о том, что давным-давно некоего графа похоронили живым. Знаете ли, в мире ежедневно умирает 150 тысяч человек. А летаргия, или мнимая смерть, поражает одного из 100 тысяч. Раньше медицина не располагала возможностью точно определять, умер человек или нет. Получается, что раньше где-то ежедневно хоронили одного живого человека.Лето в то время стояло невыносимо жаркое. Преставившегося быстренько отпели и отнесли на кладбище. Гроб положили в склепе в мраморный саркофаг. Пребывающий в летаргии аристократ проснулся и понял, что случилось. Он выдавил крышку домовины и начал кричать. На его беду, в ту ночь кладбищенский сторож и его собутыльники что-то отмечали, засидевшись за полночь. Пьяная компания решила, что из гроба восстал вурдалак. Вооружившись лопатами, мужики скинули плиту саркофага и забили бедолагу, на этот раз уже точно до смерти. Никому ничего не сказав, навели в склепе порядок и ушли. А затем все умерли страшной смертью, один за другим, в течение нескольких дней. Последним умер сторож, на исповеди успевший признаться в содеянном. С тех пор по кладбищу бродят призраки невинно убиенного и могильщиков, не получивших отпущения грехов. И теперь все желающие могут почувствовать себя в шкуре графа.Я нигде не афишировал мрачную забаву, но договорился с городской администрацией. Там повздыхали, погрозили мне пальчиком, но разрешили мне заниматься бизнесом. Ведь деньги туристов, рвущихся посмотреть на разрекламированное в множестве блогов место, существенно помогали поддерживать кладбище в чистоте и порядке. А с того дня, как экскурсовод Анатолий, бывший артист упраздненного самодеятельного театра, стал живописать о «страшном проклятии», желающих посетить наш город прибавилось в разы.Квест проводился для одного человека, стоил дорого. Идея была полна интриги. Тот, кто купил право лечь в гроб, до последнего момента не знал, что будет с ним происходить. Гроб был современным, со стеклянными окошечками. Внутрь транслировались душераздирающие звуки: стоны, крики, скрип деревьев, вой волков, ураганный ветер, карканье ворон. На приготовленного к захоронению смотрели выпученные глаза, ощеренные рты пускали черные слюни, по кровавым разводам на стеклах царапали скрюченные пальцы. Между могил мелькали тени, мерцали огни. Гроб потряхивало, кидало из стороны в сторону, когда к нему приближались призраки, бесы, ангелы, вампиры и всякая нечисть, и начиналась драка за «свеженькую» душу.Затем гроб устанавливали в склепе. Встающего с ложа смерти встречали черный монах и палач. Они предлагали выбор: казнь, чтобы попасть в рай, или продажа души дьяволу. В этом случае жизнь продолжается. Предупрежденные о развязке, игроки выбирали служение Тьме. Едва подпись появлялась под контрактом, гасли все свечи, раздавался жуткий грохот. Через несколько секунд участник квеста обнаруживал себя в одиночестве, в запертом склепе, перед залитым кровью гробом, усыпанным белыми перьями.Как правило, на этом моменте нервы игроков не выдерживали, и квест заканчивался. Чтобы закончить, «похороненный» должен был позвать на помощь, произнеся кодовую фразу. Артисты из закрытого ДК, которых я привлек к действию, с радостью согласились участвовать в этом. Они с энтузиазмом продумывали диалоги и совершенствовали костюмы, грим, бутафорию и жесты. Фото и видеосъемка запрещались, и лишь людская молва разносила подробности о самом крутом «развлекалове» в радиусе тысячи километров. Игра имела огромный успех.После очередной игры, уже под утро, ко мне в домик кто-то постучался. Я крикнул: «Входите!» В контору зашел человек в камуфляже и балаклаве. Я не мог определить, кто передо мной. Человек не снимал головного убора, нервируя меня все сильнее. Он кинул на стол пухлый конверт и сказал:— Сегодня будете “хоронить” женщину. Она уже записана. У нее сильнейшая аллергия на пыль, пух и шерсть. Постарайтесь, чтобы в гробу было побольше этой грязи. Пусть ваши носильщики гроб трясут посильнее и орут погромче, чтобы ее слышно не было. Главное, когда откроете гроб, вызвать врачей и констатировать смерть. Вам ничего не будет, вы же не знаете о ее болезни — а все риски падают на игрока. Если откажетесь, предупредите бабу или донесете — никто не вспомнит, что вы когда-то на свет родились.Выбора у меня не было. И я сделал все, как сказал этот человек.За последующий год «несчастные» случаи происходили еще дважды. У одного мужчины остановилось сердце. Спустя несколько месяцев другой, вылезая из гроба, поскользнулся на крови, ударился виском о саркофаг и умер. Как ни странно, это только усилило спрос на квест. Людям не хватало острых ощущений, смерть стала мощным магнитом. Деньги текли рекой. За погибших я получал отдельные суммы перед игрой. Мои коллеги об этом, конечно, ничего не знали. Я мечтал поднакопить побольше и сбежать. Туда, где меня никто не знает, туда, где я смог бы забыть этот кошмар.После получения четвертого заказа я лично нес гроб. Когда игрок подписал договор с дьяволом и остался один, я хотел вернуться к приговоренному. Это был мой бывший однокашник, Колька. Он бился внутри помещения, сходя с ума, — у него была аутофобия, страх одиночества. А по правилам, выпускать игрока нельзя, пока он не произнесет кодовую фразу. Умереть он не мог, но крыша могла поехать капитально. Заказ был именно на это — родственники мечтали признать Кольку недееспособным. Я хотел открыть потайную дверь, но она не поддавалась. Внезапно передо мной возник артист — черный монах. Он сказал:— Каждый, ложащийся в гроб живым, призывает дьявола. Не тебе страдать о них. Они уже безумны, и души их мертвы. И ты уже стал частью ада. Ты подписал договор, не читая, когда согласился на первую смерть!Я закричал, сдернул с монаха капюшон, но внутри одеяния никого не было…Я навещаю Кольку в интернате. Он улыбается мне и говорит всегда одно и то же: «Я тебя жду, я тебя жду!» А я думаю: «Недолго ждать, скоро я сам буду сидеть с тобой в одной комнате». Только меня вряд ли кто придет навестить.Автор - Григорий.

Ключевые слова: Туристический город квест старинное кладбище мертвые души игра ужас страх психушка

Другие, подобные истории: