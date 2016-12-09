Тополя

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:34

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:34 by

Своего деда я очень любил. У него был оберег — деревянный кулон на потертом от старости шнуре. По форме похож на лист, а на лицевой стороне выжжен какой-то символ. Однажды я набрался смелости и спросил, что это за украшение, что он означает.— Это оберег от Тополи. Он со мной всю жизнь. Дотронусь до него — словно чувствую ее рядом, — неохотно объяснил дед.— Ты имеешь в виду дерево?— Нет… Хотя и дерево тоже. В русском языке тополь мужского рода, а в украинском — женского. Так звали твою бабушку. Тополя…— Странное имя, никогда раньше его не слышал. Кстати, дед, ты ведь никогда мне о ней и не говорил. Что с ней случилось? Она жива? — спросил я.— Я не знаю, — на глазах старика блеснули слезы. — Много лет о ней ничего не знаю…Рассказ деда меня ошеломил. Передам его так, как запомнил.— Мне было примерно столько же, сколько и тебе сейчас, Коленька. На окраине нашего поселка разместился цыганский табор. Случайно я познакомился с молодой цыганкой. Многие называли ее Поля.— Полина, — окликнул я однажды молодую красавицу. — Ваши вечером коней выезжать отправятся, приходи на околицу, поболтаем с тобой обо всем на свете.Цыганка улыбнулась:— Меня зовут не Полина, а Тополя. В честь дерева, у которого мать родила. Оно — дает мне силу и знание. Посмотри, какой красивый талисман мне покойный отец сделал!Мы встретились еще несколько раз, и я влюбился.— Люблю тебя, милая Тополя! — сказал ей однажды вечером.— Знаю, милый! Моя бабка была ведуньей, и мне этот дар передала по наследству. Боль и страх заговаривать умею, лечить, гадать, будущее предсказывать… Но не бывать нашему счастью, Иван. Скоро меня выдадут замуж за другого, такая моя судьба.— Неужели нет выхода?— Есть. Бежать! Ведь ни твои родственники, ни мои, ни батюшка в церкви не дадут согласия на наше венчание. Понимаешь, я же ведьма, многие даже считают, что «черная». Но все они ошибаются! Перед смертью моя бабушка сказала: «Тополя! Никогда ничего не делай во вред другому. Хотя наш род и не принадлежит к христианскому, мы — язычники, но всегда помни: делать зло другому человеку — это тяжкий грех. Совершай только добро!»И мы сбежали от всех навстречу своему счастью.Ушли далеко из родных мест, поселились в заброшенной избушке, я ее немного починил, и зажили мы в полном согласии и взаимной любви.— Видишь, на холме напротив нашего дома растет мое дерево-оберег, вдали от остальных? Я буду набираться от него силы! — однажды сказала мне жена.И вправду, посредине рос одинокий тополь. Иногда мы с любимой поднимались на тот холм, она танцевала, пела, подыгрывая себе на бубне. Я работал в поселке у богатого мужика, а Тополя лечила односельчан травами и заговорами. Но только люди бывают неблагодарными, не ценят добро, ищут зло в каждом поступке. Так и с нами однажды вышло. Родилась у нас дочка, Марией ее назвали.— Через много лет родится мальчик — наш внук. Будет похож на тебя, а от меня унаследует дар, который передается первому внуку или внучке, — сказала однажды Тополя. — Он узнает все!— Что ты имеешь в виду, поясни?— Еще не время об этом говорить, — грустно улыбнулась моя жена.Тополя умоляла Ивана уйти и спасти донку, чтобы продолжить ее древний род…Лето в тот год выдалось страшное: грозы за грозами, молнии попадали в дома, испепеляли их, убивали людей. Теперь я думаю, что это была расплата от высших сил за грехи человеческие…— Черная ведьма она! Черная! — шептались те, кто ещё недавно просил помощи у моей любимой.— Это все ее рук дело! Как-то вернулся я с работы, а любимая вещи в баул собрала да дочурку нашу одела:— Иванушка, вы должны уйти из этих мест. Беда будет! Дитя нужно спасти! Я вас потом найду. Остановитесь у моей тетки. Она поможет. И береги нашу Машеньку. Род Тополи должен продолжаться…Потом она сняла с шеи оберег:— Он защитит вас от всякой нечисти в дороге! Да и потом никогда его не снимай, это сильный оберег, он тебе поможет. Ну, до встречи!Поцеловала и силой вытолкала за двери.Мы уже выходили за ворота, как донеслись ее слова, сказанные на цыганском. Я запомнил их, хоть и не знал значения. Их смысл потом пояснила мне тетка, приютившая нас:— Она сказала тебе, что любит тебя больше жизни, но вы никогда не увидитесь. Тополя прощалась с тобой навсегда.Я бросился на поиски жены, оставив малышку у родственников. Наш дом сгорел дотла, а односельчане только отводили глаза и говорили, что цыганка ушла куда-то с табором. Тому месту, где стоял наш дом, местные дали название «Черные тополя». Больше я жену свою не видел, но всю жизнь ее любил… Что же случилось с Тополей? Не знаю...Умирая, Тополя пела о любви и несбывшемся счастье, о разлуке и верности…Дед Иван замолчал, словно хотел сказать что-то еще. Словно вспоминал что-то. Потом он посмотрел мне прямо в глаза:— Теперь, Николай, оберег твой. Так хотела твоя бабушка. Я должен был тебе его отдать, когда ты узнаешь историю своего рода…Когда я взял дедушкин оберег в руки, меня внезапно пронзила острая боль, стало нечем дышать, перед глазами стояли отблески пламени, слышались раскаты грома, ярко вспыхивали молнии. Ничего не мог понять. Но вдруг появилась отчетливая мысль: «Я должен найти «Черные тополя». Там кроется разгадка». Я узнал у деда адрес места, где они жили с моей бабушкой, и так как был в отпуске, незамедлительно отправился туда.В деревне стал расспрашивать, где это место.— Зачем оно тебе? Плохое это место. Проклятое.— Почему проклятое?— На холме растет старый тополь, вокруг него несколько молодых. Все деревья поражены молниями. Каждый раз во время сильной грозы загорается одно дерево. Некоторые горят по много раз, не сгорая дотла. Люди считают это место проклятым… В поселковом музее есть любитель истории нашего региона, он может рассказать более подробно, если надо.И я пошел к нему.— Прошло много лет с тех пор. Предание гласит, что напротив холма жила молодая цыганка со своим мужем. Она лечила людей, но они же и обвинили ее в том, что насылает она на село грозы, молниями разрушает дома, сжигая их дотла. Односельчане решили уничтожить не только цыганку, но и всю ее семью. Звали ту женщину необычно — Тополя.У меня мурашки поползли по спине. А мужчина продолжил:— Выполните мою просьбу перед смертью, — попросила несчастная. — Я хочу подняться на холм за моим домом и станцевать последний танец. А потом делайте со мной все что хотите… Местные согласились.Ведунья подошла к тополю, погладила его шершавую кору, поцеловала. А потом начала свой танец… Внезапно небо потемнело, раздался оглушительный удар грома, а в дерево на холме ударила страшная молния. Женщина прижалась к дереву, обняла его. Молнии сыпались друг за другом, люди в страхе разбежались. Никто из них не пострадал, после грозы молодую цыганку нашли мертвой около тополя. А на стволе его появился странный выжженный символ…— Такой? — я протянул оберег деда. — Я внук Тополи… Покажите мне это место, пожалуйста.Мы вместе отправились туда.— Надвигается гроза… Здесь всегда бывает очень много молний. Будь осторожен!Я ничего не ответил, подошел к огромному черному тополю, присел на землю, прикрыл глаза. Перед моим мысленным взором возникли, как наяву, последние минуты жизни Тополи, в ушах звучала ее песня на цыганском языке.Люди не поняли, что это место вовсе не проклято: оно отводит беду!Самое интересное, что я прекрасно понял смысл: она пела о любви и о несбывшемся счастье, о разлуке, о том, что прощает неблагодарных людей, которым сделала так много добра. Началась гроза. Молнии ударяли в деревья, но словно обходили меня. «Тополя бережет!» Я спустился вниз, туда, где раньше был дом моего деда. Сотрудник музея поджидал неподалеку, у развалин:— Люди неблагодарны, — сказал он. — Так и не поняли, что не проклятое это место. Наоборот: своей смертью Тополя отвела беды от села, ведь с тех пор молнии больше никогда не попали в дома, только в деревья на этом холме. Это место притягивает их, спасая деревню.В сельсовете мне сказали, что участок, где стоял дом моих предков, никому не принадлежит. Якобы нет наследников. Согласились продать землю по вполне доступной цене. Теперь я строю на этом месте усадьбу. Конечно, назову ее «Черные тополя». Будем приезжать на лето, а может, и вовсе переселимся с семьей. Род ведуньи Тополи должен продолжаться в моих детях и внуках, которым я когда-нибудь расскажу эту историю. Получил ли я по наследству дар от Тополи? Да, но… Еще не время об этом говорить.Автор - Николай.

Ключевые слова: Оберег кулон цыганка талисман ведьма пожар

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