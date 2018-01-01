Короткие истории

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:33

Причина: Авторская стилистика сохранена

Антон Марфин Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:59 by

Жизнь моя не блещет позитивом. И выгляжу я обычно не шибко радостным. Но вот мое отражение в зеркале – это другое дело. Оно-то куда веселее меня. Постоянно улыбается. И не понятно – то ли у меня зрение опять ухудшилось, и надо деньги на новые очки искать, то ли к психиатру наведаться. А еще у меня вдруг появилось странное ощущение, что все проблемы дома и на работе не такие уж и серьезные…***Я учусь в институте и снимаю жилье у скандальной полусумасшедшей бабки. Ее квартира – это кошмар наяву. К сожалению, ни на что больше у моих родителей денег не хватило. Старая убитая хрущевка со сквозняками, гигантскими тараканами и ужасной сантехникой. Здесь есть и уйма других недостатков, но особняком стоят просто фантастические кучи хлама. Помимо внушительного количества мебели, все комнаты и коридор практически забиты разного рода дерьмом, начиная от кип доисторических книг и пакетов с одеждой, и заканчивая разбитыми кинескопическими мониторами. И каждая вещь, естественно, является неприкасаемой, а не то «забирайте вещи и съезжайте». Мне приходится мириться с этим. Других вариантов на время учебы все равно нет. Но последнее время в этой квартире стало не только противно, но и жутко. Я все чаще подумываю убраться отсюда хоть куда-нибудь. Дело в том, что в это квартире, кроме меня живет еще кто-то, а точнее что-то. Сидя за ноутбуком, занимаясь уроками или просто лежа ночью в кровати, я то и дело слышу шуршание, которое доносится из разных точек квартиры. Я давно понял, что это не ветер. Оно размером с небольшое животное, но кроме вездесущих тараканов никаких животных здесь не может быть. Всех своих питомцев, изгадившись в квартире каждый угол, хозяйка забрала с собой при переезде. Я ни разу его не видел, но я не сомневаюсь, что оно есть. Его шуршание то из коридора доносится, то со шкафа прямо у меня над головой. Я не знаю что это, но потихоньку, незаметно раздвигаю вещи в коридоре. Просто боюсь, что в случае чего не успею пролезть к входной двери…***Вам приходилось ездить в лифте без света? Острое ощущение, не правда ли? Когда автоматическая дверь закрывает последнюю струйку света с этажа, и ты остаешься один в кромешной тьме кабины. Воображение тут же начинает рисовать всякие ужасы, будто кто-то стоит рядом с тобой, прямо у твоего лица и смотрит. Глаза рефлекторно начинают фокусироваться, ты как можно быстрее пытаешься привыкнуть к темноте и мотаешь головой, чтобы осмотреться. Мне, конечно, никогда не нравилось попустительство коммунальных служб. Но прокатиться в темном лифте и попугать себя, было приятно. Правда, до определенного момента… Желание развлекаться таким образом, да и вообще пользоваться лифтом у меня отпало совершенно после того как, что-то в темноте погладило мою руку и сказало: «Тебе весело? Мне тоже!».***Уложить своего непослушного сына спать для меня обычно целая проблема! Чего я только не перепробовала. И ласковыми уговорами, и строгими приказами, но Ванечке моему все было нипочем. Тогда я уже от безысходности стала его Бабаем пугать. Знаю, знаю! Это ужасно непедагогично, и я ругала себя за это. Однако результат был на лицо. За несколько дней он стал намного спокойнее и к ночи делался особенно тихим. Я знала, что с этим нельзя перегибать палку, но и не хотела, чтобы все началось заново. Поэтому сегодня вечером я просидела в его комнате дольше, чем обычно, прочитала несколько сказок и уже на выходе, гася свет, сказала как бы несерьезно, в шутку и с улыбкой: «Если не будешь спать, тебя заберет Бабайка!». То, что ответил мой сын, меня, мягко говоря, шокировало.- Мам, почему ты все время врешь?Это было так странно и неожиданно, что я даже растерялась. Ваня будто скулил, и его слова прозвучали так жалобно, что у меня закололо сердце. Казалось, что он сейчас заплачет.- Что? – удивленно переспросила я.- Я сплю! Всегда сплю! А Бабайка все равно меня забрать хочет! Я накрываю голову одеялом и слышу, как он вылезает из шкафа. Это он все время будит меня, не дает спать, ходит по комнате, дергает одеяло, хихикает. А вчера он наклонился надо мной и прошептал: «Ты пока спи… спи… Я сначала мамашу твою бестолковую утащу!».***Ночь. Я, как и всегда, сидел в полной темноте и читал последние новости из мира игр, когда моя Лера зашла в комнату. Она положила на меня руки сзади и ласково произнесла: «Дорогой, пойдем в кровать, я жду тебя…». Я сначала обрадовался, но в тот же миг меня словно парализовало. Сонный я не сразу понял. Леры нет дома. Вчера утром она уехала к родственникам в область. Я провожал ее на вокзале. Сейчас она в сотне километров от дома. Я уже двенадцать минут неотрывно пялюсь в голубой экран. Глаза болят. Со лба стекает пот, но я не шелохнусь. Мои голые плечи греются от нежных ладоней, и первый раз в жизни мне это не нравится. «Дорогой, пойдем в кровать, я жду тебя…», - звучит голос, но уже более грубый и высокий. Я один в квартире, и я не знаю, что стоит за спиной. Помогите!***Я был совсем молодым, но в определенный момент закрыл глаза и уже не смог их открыть. Сначала было непонимание. Оно сменилось паникой. А паника сменилась отчаянием. Я ничего не слышу, ничего не чувствую, ничего не вижу кроме тьмы. Но я не растворился. Я продолжаю мыслить, анализировать точно так же, как и при жизни. Это вселенский ужас, и он проходит сквозь меня. Многие боятся смерти, потому что умирать больно и мучительно. Многие боятся смерти, потому что не знают, что будет дальше. Многие боятся смерти. Но этот страх – большая глупость. Люди должны воспринимать смерть как величайшее счастье. Ведь это последний шанс почувствовать что-то в материальном мире, последняя возможность увидеть этот мир. Потому что настоящий ужас ждет нас впереди. И самое жуткое, что живые об этом никогда не узнают. Нет никакого рая и ада. Нет света в туннеле и даже самого темного туннеля. Есть только пустота и чернейшая бесконечность.

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