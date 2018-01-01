Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Короткие истории

Жизнь моя не блещет позитивом. И выгляжу я обычно не шибко радостным. Но вот мое отражение в зеркале – это другое дело. Оно-то куда веселее меня. Постоянно улыбается. И не понятно – то ли у меня зрение опять ухудшилось, и надо деньги на новые очки искать, то ли к психиатру наведаться. А еще у меня вдруг появилось странное ощущение, что все проблемы дома и на работе не такие уж и серьезные…

***
Я учусь в институте и снимаю жилье у скандальной полусумасшедшей бабки. Ее квартира – это кошмар наяву. К сожалению, ни на что больше у моих родителей денег не хватило. Старая убитая хрущевка со сквозняками, гигантскими тараканами и ужасной сантехникой. Здесь есть и уйма других недостатков, но особняком стоят просто фантастические кучи хлама. Помимо внушительного количества мебели, все комнаты и коридор практически забиты разного рода дерьмом, начиная от кип доисторических книг и пакетов с одеждой, и заканчивая разбитыми кинескопическими мониторами. И каждая вещь, естественно, является неприкасаемой, а не то «забирайте вещи и съезжайте». Мне приходится мириться с этим. Других вариантов на время учебы все равно нет. Но последнее время в этой квартире стало не только противно, но и жутко. Я все чаще подумываю убраться отсюда хоть куда-нибудь. Дело в том, что в это квартире, кроме меня живет еще кто-то, а точнее что-то. Сидя за ноутбуком, занимаясь уроками или просто лежа ночью в кровати, я то и дело слышу шуршание, которое доносится из разных точек квартиры. Я давно понял, что это не ветер. Оно размером с небольшое животное, но кроме вездесущих тараканов никаких животных здесь не может быть. Всех своих питомцев, изгадившись в квартире каждый угол, хозяйка забрала с собой при переезде. Я ни разу его не видел, но я не сомневаюсь, что оно есть. Его шуршание то из коридора доносится, то со шкафа прямо у меня над головой. Я не знаю что это, но потихоньку, незаметно раздвигаю вещи в коридоре. Просто боюсь, что в случае чего не успею пролезть к входной двери…

***
Вам приходилось ездить в лифте без света? Острое ощущение, не правда ли? Когда автоматическая дверь закрывает последнюю струйку света с этажа, и ты остаешься один в кромешной тьме кабины. Воображение тут же начинает рисовать всякие ужасы, будто кто-то стоит рядом с тобой, прямо у твоего лица и смотрит. Глаза рефлекторно начинают фокусироваться, ты как можно быстрее пытаешься привыкнуть к темноте и мотаешь головой, чтобы осмотреться. Мне, конечно, никогда не нравилось попустительство коммунальных служб. Но прокатиться в темном лифте и попугать себя, было приятно. Правда, до определенного момента… Желание развлекаться таким образом, да и вообще пользоваться лифтом у меня отпало совершенно после того как, что-то в темноте погладило мою руку и сказало: «Тебе весело? Мне тоже!».

***
Уложить своего непослушного сына спать для меня обычно целая проблема! Чего я только не перепробовала. И ласковыми уговорами, и строгими приказами, но Ванечке моему все было нипочем. Тогда я уже от безысходности стала его Бабаем пугать. Знаю, знаю! Это ужасно непедагогично, и я ругала себя за это. Однако результат был на лицо. За несколько дней он стал намного спокойнее и к ночи делался особенно тихим. Я знала, что с этим нельзя перегибать палку, но и не хотела, чтобы все началось заново. Поэтому сегодня вечером я просидела в его комнате дольше, чем обычно, прочитала несколько сказок и уже на выходе, гася свет, сказала как бы несерьезно, в шутку и с улыбкой: «Если не будешь спать, тебя заберет Бабайка!». То, что ответил мой сын, меня, мягко говоря, шокировало.
- Мам, почему ты все время врешь?
Это было так странно и неожиданно, что я даже растерялась. Ваня будто скулил, и его слова прозвучали так жалобно, что у меня закололо сердце. Казалось, что он сейчас заплачет.
- Что? – удивленно переспросила я.
- Я сплю! Всегда сплю! А Бабайка все равно меня забрать хочет! Я накрываю голову одеялом и слышу, как он вылезает из шкафа. Это он все время будит меня, не дает спать, ходит по комнате, дергает одеяло, хихикает. А вчера он наклонился надо мной и прошептал: «Ты пока спи… спи… Я сначала мамашу твою бестолковую утащу!».

***
Ночь. Я, как и всегда, сидел в полной темноте и читал последние новости из мира игр, когда моя Лера зашла в комнату. Она положила на меня руки сзади и ласково произнесла: «Дорогой, пойдем в кровать, я жду тебя…». Я сначала обрадовался, но в тот же миг меня словно парализовало. Сонный я не сразу понял. Леры нет дома. Вчера утром она уехала к родственникам в область. Я провожал ее на вокзале. Сейчас она в сотне километров от дома. Я уже двенадцать минут неотрывно пялюсь в голубой экран. Глаза болят. Со лба стекает пот, но я не шелохнусь. Мои голые плечи греются от нежных ладоней, и первый раз в жизни мне это не нравится. «Дорогой, пойдем в кровать, я жду тебя…», - звучит голос, но уже более грубый и высокий. Я один в квартире, и я не знаю, что стоит за спиной. Помогите!

***
Я был совсем молодым, но в определенный момент закрыл глаза и уже не смог их открыть. Сначала было непонимание. Оно сменилось паникой. А паника сменилась отчаянием. Я ничего не слышу, ничего не чувствую, ничего не вижу кроме тьмы. Но я не растворился. Я продолжаю мыслить, анализировать точно так же, как и при жизни. Это вселенский ужас, и он проходит сквозь меня. Многие боятся смерти, потому что умирать больно и мучительно. Многие боятся смерти, потому что не знают, что будет дальше. Многие боятся смерти. Но этот страх – большая глупость. Люди должны воспринимать смерть как величайшее счастье. Ведь это последний шанс почувствовать что-то в материальном мире, последняя возможность увидеть этот мир. Потому что настоящий ужас ждет нас впереди. И самое жуткое, что живые об этом никогда не узнают. Нет никакого рая и ада. Нет света в туннеле и даже самого темного туннеля. Есть только пустота и чернейшая бесконечность.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:33
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:59 by Антон МарфинПросмотров: 13Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Tемнота лифт бабайка смерть свет в конце туннеля авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.