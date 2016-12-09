Сквозь стену

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:50 by

Закончив с отличием экономический факультет Брянского университета, я вытянул счастливый билет: наверное, не так много молодых людей, не имея опыта работы, сразу же получают приглашение на работу в известную столичную фирму.Спустя два дня я мчался в Питер на той предельно возможной скорости, которую только мог развить пропахший курицей и носками почтенный поезд "Санкт-Петербург-Брянск".Собеседование прошло успешно и, спустя неделю, я навсегда покинул родной город.Вопрос с жильём на новом месте решился быстро и практически безболезненно: благодаря известной сине-голубой социальной сети я уже в день приезда держал в руках связку ключей от арендованной жилплощади.Небольшая квартира находилась на одиннадцатом этаже огромного брежневского дома на ближней окраине Петербурга.Как и заведено в таких домах, подъезд был двойным: одна дверь вела с улицы в холл с двумя лифтами, вторая - на лестницу, которой почти никто никогда не пользовался.Даже жильцы второго и третьего этажей, которым, казалось, было бы проще подняться на два пролёта, чем стоять в ожидании престарелых лифтов, предпочитали не ходить по ней.В этом не было ничего удивительного. В таких многоэтажных домах, где подавляющее большинство жильцов пользуются исключительно лифтом, а пеший маршрут выбирают лишь в чрезвычайной ситуации, лестницу оккупирует не самый приятный контингент: бомжи, наркоманы, алкаши, трудные подростки.Уж лучше постоять несколько лишних минут и дождаться лифта, чем идти пешком по вонючей и грязной лестнице.Одним из немногих условий, поставленных хозяйкой квартиры, был категорический запрет на курение в помещении, поскольку запах табака, по мнению владелицы жилища, намертво въедался не только в мебель и шторы, но и в стены, пол, и межэтажные перекрытия.Я не спорил: даже меня, курящего по пачке в день на протяжении последних семи лет, не особо радовала густая дымовая завеса в помещении и тяжёлый сон с гарантированной на утро головной болью.С моей вредной привычки всё и началось.Изначально я ходил курить на площадку перед лифтами, но буквально через несколько дней ко мне заявилась делегация соседей и порекомендовала курить на балконе. Оказалось, дым с площадки нещадно тянуло к ним в квартиры.Я не особенно расстроился: было ещё тепло. В конце концов, что может быть прекраснее, чем тихим осенним вечером выйти на свежий воздух и, стоя на высоте одиннадцати этажей, без спешки насладиться сигаретой, глядя вниз, на вечно спешащий куда-то город?Единственным, что портило удовольствие, была дверь на лестницу, выходившая сюда же. В разбитое дверное стекло можно было увидеть грязный пролёт, освещённый тусклой лампочкой и украшенный каллиграфически выведенным кроваво-красной краской словом "Metallica". Иногда оттуда доносились странные звуки: словно где-то на пару этажей ниже бегали крысы. Стоять, повернувшись к двери спиной, было неприятно.В тот вечер я стоял на балконе и потягивал сигарету, как вдруг до меня донёсся слабый, едва различимый стон. Я непонимающе оглянулся, заглянул к лифтам - никого, затем перегнулся через ограждение и посмотрел вниз.Всё было тихо и спокойно. На улице несколько мамаш неторопливо вышагивали с колясками, по проспекту ехали машины, где-то дребезжал трамвай."Тебе показалось! Меньше ужастиков смотри на ночь!"Я попытался успокоить себя, но не успел - стон повторился.Меня бросило в дрожь. Во-первых, он стал значительно громче, и теперь я был уверен, что мне не послышалось.А во-вторых... стон был ужасен.Так могло стонать только очень больное и измученное существо. Страдающее, вывернутое наизнанку, умирающее..."Существо?"Да, я отнюдь не был уверен, что этот звук издаёт человек. В нём было что-то странное, что-то противоестественное.И на этот раз я понял, откуда доносился страшный звук: он шёл с лестницы....Мне ужасно не хотелось идти на поиски источника шума. Напротив, я испытывал непреодолимое желание как можно скорее покинуть балкон и больше сегодня (и это как минимум) не выходить на него.И тут стон повторился третий раз. И теперь я явственно услышал слово:- Помогите!"Там человек. Человек, а не невесть что! Надо помочь!"- Иду! - выкрикнул я, открывая дверь на лестницу.И сразу же отшатнулся.Нет, за дверью никого не было, там всё было как обычно: грязно, пыльно и абсолютно пусто.Дело было в воздухе - тяжёлом и затхлом."Такой воздух, - с неожиданной ясностью подумал я, - наверное, бывает в старых, заброшенных склепах".А ещё на лестнице пахло, и почему-то мне показалось, что к обычному сочетанию запахов теперь примешивался слабый аромат гниющего мяса.Я огляделся: на площадке никого не было.- Где вы? - позвал я, но мне никто не ответил. Зато откуда-то снизу донеслось какое-то шуршание. Я перегнулся через перила, но ничего не увидел.Надо было идти вниз.На площадке десятого этажа также было пусто.Пыль, граффити, разводы от высохшей мочи по углам. Я посмотрел вниз - никого.Ну что ж... значит, это просто был ветер... или вода в трубах... журчание которой само собой сложилось в слово "Помогите!".А может, - с внезапной злобой подумал я, - кто-то телевизор смотрел на максимальной громкости, вот и слышится всякое!В любом случае можно было возвращаться...И в этом момент погас свет.Он погас не только на пролёте, где я стоял: вся лестница погрузилась во мрак.Причём, несмотря на то, что на улице было светло, вокруг воцарилась кромешная тьма, густая и осязаемая. Свет от балконной двери практически не улучшал видимости, скорее он был просто маленьким тусклым пятнышком в море мрака, окружившем меня, причем он казался настолько далёким, как будто меня и дверь разделяла не пара метров, а, как минимум, несколько сотен.И тут прямо над моим ухом раздался всё тот же отчаянный стон, но теперь в нём появились новые, торжествующие ноты.Я подпрыгнул на месте.Я закричал, как резанный.Я замахал руками, пытаясь отбиться от неведомого.Наконец, я побежал.К балконной двери и дальше.Ворвавшись в квартиру, я судорожными движениями закрыл все замки, включил свет и упал без чувств на продавленный диван.Только спустя три дня я смог заставить себя выйти на балкон и, подойдя к двери на лестницу, аккуратно заглянуть туда.Пыль, "Metallica" на стене, лампочка под потолком. Тихо, пыльно и светло. И, разумеется, никого.Вскоре я придумал успокоительную историю о подростках, сидевших на балконе двумя этажами ниже и заманивших меня "страшными" стонами, а затем каким-то образом вырубившими свет.Я вновь начал ходить курить на балкон.Обычный мир, материальный и простой, вернул свои пошатнувшие позиции.Правда, не до конца: теперь где-то внутри меня затаился страх.Я боялся, что однажды лифт откажет, и я буду вынужден спускаться по лестнице.Это случилось через месяц....Наверное, я простоял минут десять, нажимая снова и снова кнопку вызова лифта.Все мои попытки ничем не увенчались: в шахте царила мёртвая тишина.Сразу же в моей памяти всплыли все подробности недавней истории.Все мои придумки про подростков неожиданно стали выглядеть глупо и нелепо. Я вспомнил тот стон, меня передёрнуло.Мне не хотелось спускаться на улицу по лестнице. Но выхода у меня не было.В другой день я мог бы постоять на площадке и дождаться кого-нибудь из соседей, чтобы спуститься вместе с ними. Но, как назло, именно сегодня на работе запускали проект, от успеха которого в дальнейшем зависела вся моя карьера. А я и так уже потерял десять минут.На лестнице было пусто и тихо.Слишком тихо!"Где же остальные жильцы?" - поймал я себя на мысли, и сразу же, отправив эту мысль как можно дальше, рванул вниз по лестнице. Бегом.Через несколько пролётов я увидел впереди себя женщину в потёртом пальто. Услышав мои шаги, она обернулась. На секунду я замер, испугавшись неожиданной встречи, но всё было в порядке.Милая пожилая женщина улыбнулась мне:- Добрый день, молодой человек!Я поздоровался в ответ.- Опять лифтЫ не работают. В прошлом году чинили два месяца, а всё без толку! - пожаловалась она мне, не особенно нуждаясь в ответе, а просто испытывая потребность выговориться кому-нибудь про лень и безрукость коммунальных служб.Я выдохнул. Теперь, когда я был не один, мои страхи вновь начали казаться мне какой-то несусветной глупостью....свет погас между шестым и пятым этажами, и на этот раз вокруг воцарился абсолютный мрак.Тьма вернулась."Тихо! Это просто авария. Развёл панику!"Я медленно продолжил спускаться по лестнице. К счастью, под ногами были обычные бетонные ступени, которые, во всяком случае, пока, не собирались превращаться в какую-либо эзотерическую дрянь."А где соседка? Я же был не один, - внезапно вспомнил я.И почему она молчит?"Мелькнула яркая вспышка какого-то странного, призрачного света - такого, какой бывает ночью, во время грозы.В нос ударил запах протухшего мяса.При свете этой вспышки я увидел женщину.Но это была отнюдь не моя недавняя спутница.В метре от меня стояла какая-то старуха в рваной одежде.Она была мертва, мертва очень давно. На лице почти не осталось кожи, а в пустых глазницах что-то шевелилось.Обтянутая пергаментной кожей скрюченная рука с длинными ногтями медленно потянулась ко мне. В очередной вспышке непонятного света я увидел, как по тянущейся ко мне конечности мельтешат какие-то мелкие насекомые...Я думал, что умру от ужаса и отвращения - немедленно, прямо на грязных бетонных ступенях подъезда. Я орал так, что, казалось, весь этот проклятый дом должен был рухнуть от моего крика....До мне не сразу дошло, что на лестнице снова горит свет, а вокруг пусто и тихо.Старуха исчезла....за квартиру было заплачено ещё на месяц вперед. Хозяйка отказалась вернуть мне деньги, сославшись на то, что прямо сейчас у неё такой возможности нет. Зарплату на работе задержали на неопределенное время.Из Брянска никто не мог прислать мне деньги, а знакомых в Петербурге, таких, что могли пустить пожить, я ещё не успел завести.Мир сговорился против меня.В тот день я почти час бродил перед подъездом, не решаясь зайти в него, пока, наконец, не пристроился к каким-то мужчинам и вместе с ними сел в лифт.Четыре дня всё было нормально: лифт работал, а на балкон я больше не ходил - курил прямо в квартире.На пятый день, лифт вновь не пришёл......уже три дня я сижу в квартире. Лифт всё так же не работает, хотя я слышу, как он ездит где-то там, в глубине шахты.Ко мне на этаж он не поднимается.Я стучался и звонил к соседям, но никто не открыл, несмотря на то, что я прекрасно слышу их голоса, работающие телевизоры.Хотя откуда мне знать, что, если бы мне и открыли, то там были бы мои соседи?Я пытался дождаться кого-то из них на площадке, но вскоре почувствовал тот самый запах с лестницы и понял, что и здесь уже небезопасно.С телефона куда-то исчезли все деньги, и я остался без связи.Странно, что и мне никто не звонит, хотя я не был на работе уже три дня.А сегодня я услышал странный скрежет за дальней стеной комнаты, как будто бы кто-то скребётся сквозь неё, пытаясь попасть в квартиру.С каждым часом звук становится всё громче.Эта стена выходит на лестницу....Автор - Орестов Владимир.

Ключевые слова: Счастливый билет квартира страх мрак мёртвая старуха

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