Кровавые розы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:27

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 10:27 by

Я всё-таки уговорила мужа купить «загородную резиденцию». Вскоре дача моей мечты была найдена: небольшой, но уютный домик, ухоженный, сзади — беседка, в которой хотелось немедленно испить чаю). Тронув Андрея за руку, шепнула:— Мне здесь нравится. Очень!Он кивнул и отозвал хозяина в сторону — обговорить сделку. А я стала неторопливо прохаживаться по своим будущим владениям. Дойдя до невысокого забора, встала на носочки, пытаясь заглянуть на соседний участок. Заглянула….. и ахнула от восхищения — он весь утопал в цветах! Они были разные и радовали глаз буйством красок. Но, особенно меня поразил розарий — таких великолепных роз даже на выставках не видела! «Когда дача станет нашей, напрошусь к соседям на мастер-класс по цветоводству», — решила я.Через пару недель, я была на своей уже даче, чтобы в тишине и покое готовится к летней сессии и попутно обживать свои землевладения. На новом месте прекрасно выспалась и утром отправилась знакомиться с соседями, чей участок поразил меня обилием цветов. Калитка была не запертой, и я вошла во двор. Мне на встречу поспешила пожилая женщина в панаме. Улыбнувшись как можно дружелюбнее, я представилась:— Доброе утро! Я Настя! Ваша новая соседка. Увидела ваши замечательные цветы и просто не могла не зайти. Такая красотища!— А я — Изабелла Кирилловна, — улыбнулась в ответ хозяйка. — Прошу вас, Настенька, на экскурсию по моему Эдему…Она похвасталась лиловым клематисом, разрешила мне понюхать нежно-розовые гроздья наперстянки и вволю налюбоваться пёстрым островком из анютиных глазок разных расцветок. Показывала, рассказывала, давала советы по уходу. Вот только к розам почему-то не подвела. А они манили меня, как магнитом, ведь именно этими королевскими цветами я собиралась украсить свой участок.Поэтому, улучив подходящий момент, припустила в сторону розария. Изабелла засеменила следом. Подбежав к заветной клумбе, я застыла в восхищении — вблизи она выглядела ещё роскошнее! Наверно потому, что роса на алых цветках сверкала как россыпь бриллиантов. Хотя… Капли влаги скорее напоминали рубины, чем алмазы. Присев на корточки, коснулась одного из бутонов и увидела, что мой палец испачкан… кровью.— Срезала букет и укололась шипами, — объяснила хмуро хозяйка, хотя я ни о чём не спрашивала. — Извините, у меня дела…— Странная эта Изабелла, — думала я, возвращаясь к себе, — сначала была белая и пушистая, но стоило мне подойти к её розам, буквально выставила вон с участка. Неужели, так трепетно хранит тайны их разведения?»Позанимавшись немного, я взяла полотенце и пошла на речку. На пляже разговорилась со словоохотливой бабулькой. Оказалось, что у Зинаиды Ивановны дача на той же улице, что и наша.— А вы с Изабеллой Кирилловной знакомы?— Ещё бы! Тридцать лет назад от нашего завода здесь участки давали. Один из них получил мастер цеха. А в девяностых у него жена умерла, он и продал свою дачу Изабелле. Одни её жалели, другие завидовали.. Ей тогда чуть больше сорока было — а мужа уже похоронила. А завидовали — она ведь не обычная вдова была, а генеральская. Могла себе позволить много такого, о чем простые работяги и не мечтали. Например: садовника нанять. Дамочка уже тогда на цветах повёрнута была, всё над своими клумбами колдовала, но без особого успеха.А потом появился Глеб и за одно лето превратил её участок в райский сад. Ох и красивый был парень! На него не только девчонки, но и взрослые женщины засматривались. Изабелла ему не только деньгами платила, но и дорогие подарки делала, даже доверенность на свою «Волгу» на него оформила. У нас болтали, что это плата не только за работу, но и… вы, наверно, сами понимаете, за что.А потом, Глеб влюбился в Наталью из соседней деревни. Пара была — загляденье, пожениться собирались. Но накануне свадьбы жених пропал. Мать Наташи ещё долго на него всем жаловалась: мол, поматросил девку и бросил. Уж не знаю, как пережила его бегство невеста, но вот Изабелла слегка умом тронулась. Когда кто-то из соседей заходил к ней во двор, запиралась в доме и кричала: «Убирайтесь!». Её и перестали навещать…Ночью сильно похолодало. Я поднялась на второй этаж, чтобы закрыть форточку, машинально глянула в окно, — и обомлела. Залитый лунным светом, соседний участок был как на ладони. Посреди клумбы с розами стоял парень с обнажённым торсом. Он постоял так минуты две-три и исчез. Не ушёл, не спрятался в кустах, а как будто растворился в воздухе…До самого утра я не смогла уснуть. Хотела уехать в город, но с наступлением дня ночные страхи развеялись, и я осталась. Мало того. Я отправилась к соседке, чтобы посмотреть, как она отреагирует на то, что я ей скажу.— Я никого не принимаю! — сердито крикнула Изабелла, едва увидев меня.— Да я просто хотела предупредить, что у вас на участке парень какой-то по ночам разгуливает!Женщина повела себя неадекватно: она подняла топор, лежавший на крыльце, и пошла на меня… Я неслась по улице дачного посёлка, а следом с воем мчалась, размахивая топором, обезумевшая старуха. Какие-то мужчины её схватили и вызвали полицию и скорую. Изабеллу увезли в психушку, а двое полицейских стали брать у меня показания. Я честно описала им, как всё было. И высказала мнение, что соседка из ревности убила садовника, а его труп закопала в том месте, где теперь растут розы.— Костян, а давай и правда посмотрим, чем чёрт не шутит? — предложил один из них.Они пригласили понятых и взялись за лопаты. На глубине полуметра, под клумбой, были обнаружены человеческие кости…В это лето Изабелла на свою дачу так и не вернулась. И призрака на её участке я больше не видела…Автор - Анастасия.

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