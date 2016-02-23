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Истории из жизни

Духи на даче

Не так давно, года 3-4 назад, появилась у нашей семьи дача. Ну, как дача, скорее, участок, на котором уже своими силами поставили бытовку и удобства, огородили металлическим забором.
На территории молодой сосновый лес, но довольно буреломистый, который долго предварительно опиливали от сушняка и расчищали, а рядом с участком большое поле.
И вот на второе лето владения "усадьбой" мы начали оставаться там с ночевкой на выходные. Оба эпизода, которые хочу описать, случились со мной ночью или под утро.

Первый случай достаточно банален. Хочу сказать, что темноты я перестала бояться достаточно давно, да и сейчас увлекаюсь эзотерикой, так что худо-бедно представляю, как себя обезопасить.
В ту ночь ничего не предвещало странностей.
Вечером все домашние отправились спать, и я в том числе, но вот ночью мне потребовалось выйти по нужде. И вот выхожу я, а темнота почти осязаемая, большой уличный фонарь зажигать не стала, чтобы не будить светом родных, а маленький ручной только стволы деревьев выхватывает, а за ними тьма. И знаете, стало мне ТАК жутко! Как в детстве, когда монстр в темном углу, только ощущение намного сильнее. Как будто кто-то есть в темноте, смотрит на меня отовсюду сразу... Помню, я тогда решила, что физиологические потребности вполне подождут до рассвета.
Вернулась в дом и там уже начала более-менее здраво рассуждать. Решила тогда, что меня пугали духи места, мы ведь, по сути, вторглись на их территорию.
Вошла в медитацию, поздоровалась с ними, выразила почтение и намерение жить в этом месте, заверила в добрых помыслах и что-то там еще, уже не помню. И представила, как накрываю белой волной света весь участок. И заснула.
На рассвете вышла на улицу и поняла, что ощущения от пребывания на даче изменились, страх пропал абсолютно! Оно и понятно, при свете ночные страхи отступают, но теперь даже в абсолютной темноте могу ходить по участку и хоть бы что. Абсолютное спокойствие и уют.

В то же лето, когда я думала, что со всем разобралась, произошел второй случай. До сих пор интересно, кто это был и что хотел.
Я осталась ночевать на даче вдвоем с парнем, семья была в городе. И вот под утро, когда, как говорят, снится ближний астрал, я слышу, как звонит телефон. Беру трубку, высвечивается, что звонит мама. Говорю: "Алло", а в ответ тишина, а потом такое мерзкое и как бы нечеловеческое хихиканье. Такое высокое скрипучее "и-и-и" с придыханием.
Я тут же проснулась, через мгновение ужаса собрала волю в кулак (бояться нельзя) и разозлилась на этих шутников! До сих пор злит эта выходка, решили меня попугать, заразы. Да еще с маминого номера!

С тех пор больше ничего криминального не происходило, да и ночевать у меня там не получается из-за разных дел. Еще интересный факт: уже год как в соседнем селе (150-200 метров до нашего дачного поселка) восстановили церковь, и теперь на участке слышен колокольный звон. То есть, случай со звонком был до этого. Кстати, кладбище при церкви тоже есть, расстояние до него примерно такое же.
Вот и думаю до сих пор, духи места то были, но я вроде с ними договорилась... Или кто еще? Только кто...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:48 by Космический странникПросмотров: 405Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Духи природы духи дачный поселок ночь бесы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:50
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 246
Комментариев: 1 532
Что-то я немного не поняла по второму случаю. Звонок Вам снился или на самом деле позвонили?
Зарегистрирован: 23.02.2016
          
#2 написал: Слай
Сегодня, 19:09
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 181
Случай первый. Вышла ночью на улицу, почувствовала страх, зашла домой, представила что всё хорошо, ещё кучу спецэффектов, уснула.
Случай второй. Снится мне что звонят шутники с маминого номера, и звук как будто живой.
Нам этом "мистика" данной темы заканчивается.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:10
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Публикаций: 0
Комментариев: 164
Что-то я немного не поняла по второму случаю. Звонок Вам снился или на самом деле позвонили?
Думаю я понял правильно - во сне.
А кладбища есть везде. Возможно под впечатлениями Вам что то приснилось.
То что подружились с " местными" это хорошо, а когда они пошутили Вы их сразу заразой обозвали. Я Вас уже боюсь.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: Iris2312
Сегодня, 19:27
+2
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Публикаций: 39
Комментариев: 512
Вы, по-моему, уж слишком под впечатлением - везде вам мерещатся духи и мистика.
У меня тоже иногда ночью просыпается чувство неосознанного страха, но я это не на "мистику" валю, а на прочтой человеческий страх и неизвестность, которая ожидает нас в темноте.
Зарегистрирован: 22.08.2012
  
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:34
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Комментариев: 1 132
"Снится ближний астрал" - это немного ввело меня в ступор. По моему снится сон, в астрал выходят, но может я чего-то не знаю.
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: BooZ
Сегодня, 20:34
+2
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Комментариев: 82
Я тут вообще мистики не увидела.. нигде. Показалось и приснилось.
Зарегистрирован: 25.07.2013
#7 написал: Elena-lvs
Сегодня, 20:46
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Комментариев: 1 656
smile Ну всё теперь я знаю как надо договариваться с начальством и кредиторами lol
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#8 написал: Зонтик
Сегодня, 21:02
0
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Комментариев: 35
Автор, спасибо за историю, хорошая)++++
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