Духи на даче

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Космический странник Просмотров: 405 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 18:48 by

Не так давно, года 3-4 назад, появилась у нашей семьи дача. Ну, как дача, скорее, участок, на котором уже своими силами поставили бытовку и удобства, огородили металлическим забором.На территории молодой сосновый лес, но довольно буреломистый, который долго предварительно опиливали от сушняка и расчищали, а рядом с участком большое поле.И вот на второе лето владения "усадьбой" мы начали оставаться там с ночевкой на выходные. Оба эпизода, которые хочу описать, случились со мной ночью или под утро.Первый случай достаточно банален. Хочу сказать, что темноты я перестала бояться достаточно давно, да и сейчас увлекаюсь эзотерикой, так что худо-бедно представляю, как себя обезопасить.В ту ночь ничего не предвещало странностей.Вечером все домашние отправились спать, и я в том числе, но вот ночью мне потребовалось выйти по нужде. И вот выхожу я, а темнота почти осязаемая, большой уличный фонарь зажигать не стала, чтобы не будить светом родных, а маленький ручной только стволы деревьев выхватывает, а за ними тьма. И знаете, стало мне ТАК жутко! Как в детстве, когда монстр в темном углу, только ощущение намного сильнее. Как будто кто-то есть в темноте, смотрит на меня отовсюду сразу... Помню, я тогда решила, что физиологические потребности вполне подождут до рассвета.Вернулась в дом и там уже начала более-менее здраво рассуждать. Решила тогда, что меня пугали духи места, мы ведь, по сути, вторглись на их территорию.Вошла в медитацию, поздоровалась с ними, выразила почтение и намерение жить в этом месте, заверила в добрых помыслах и что-то там еще, уже не помню. И представила, как накрываю белой волной света весь участок. И заснула.На рассвете вышла на улицу и поняла, что ощущения от пребывания на даче изменились, страх пропал абсолютно! Оно и понятно, при свете ночные страхи отступают, но теперь даже в абсолютной темноте могу ходить по участку и хоть бы что. Абсолютное спокойствие и уют.В то же лето, когда я думала, что со всем разобралась, произошел второй случай. До сих пор интересно, кто это был и что хотел.Я осталась ночевать на даче вдвоем с парнем, семья была в городе. И вот под утро, когда, как говорят, снится ближний астрал, я слышу, как звонит телефон. Беру трубку, высвечивается, что звонит мама. Говорю: "Алло", а в ответ тишина, а потом такое мерзкое и как бы нечеловеческое хихиканье. Такое высокое скрипучее "и-и-и" с придыханием.Я тут же проснулась, через мгновение ужаса собрала волю в кулак (бояться нельзя) и разозлилась на этих шутников! До сих пор злит эта выходка, решили меня попугать, заразы. Да еще с маминого номера!С тех пор больше ничего криминального не происходило, да и ночевать у меня там не получается из-за разных дел. Еще интересный факт: уже год как в соседнем селе (150-200 метров до нашего дачного поселка) восстановили церковь, и теперь на участке слышен колокольный звон. То есть, случай со звонком был до этого. Кстати, кладбище при церкви тоже есть, расстояние до него примерно такое же.Вот и думаю до сих пор, духи места то были, но я вроде с ними договорилась... Или кто еще? Только кто...

Ключевые слова: Духи природы духи дачный поселок ночь бесы авторская история

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