Сильф

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:42

Estellan Просмотров: 17 Комментарии: 1 0 Сегодня, 14:42 by

Сильф скользил среди сновавших людей подобно тени. Одновременно до ужаса чуждый здесь элемент, и в то же время никому не удавалось его запомнить, даже если он и попадался им на глаза. Особый талант: несмотря на незаурядную внешность, не выделяться в толпе. А еще более незаурядную личность, чем пожилой байкер с копной седых волос, частично собранных в дреды и перекинутых на спину, кожаной безрукавке, джинсах и казаках, трудно себе представить в офисном здании одной из крупнейших медкорпораций.Не так уж и сложно быть наемным убийцей, когда ты способен сделать так, чтобы тебя попросту не замечали. А Сильф был одним из лучших, если не самым лучшим. Даже прозвище свое он получил от какого-то из колдунов за то, что был так же неуловим, как и дух воздуха. Искренне считая, что все, кто убирает цели метким выстрелом с крыши или банальным взрывом – дилетанты, сам Сильф работал иначе. Его орудием были иглы. Собственное изобретение, тоньше волоса, они безболезненно проникали под кожу, не оставляя следа на поверхности, и действовали уже изнутри, оставляя в крови и внутренних органах повреждения и следы на выбор заказчика. Если заказчик хотел, чтобы следы оставались.Сюда Сильфа тоже привела работа. Синдикату не слишком нравилась политика медкорпорации уже давно. Но в последнее время разногласия достигли той точки, когда проще убрать главу корпорации, и на его место поставить своего ставленника, чем пытаться решить вопрос миром. Это было хорошо уже потому, что и у Сильфа к этому человеку был свой список претензий.План был предельно прост. В слишком сложных планах недопустимое количество мелочей, из-за которых все может пойти прахом так или иначе. Он изучил расписание цели, знал каждый его шаг и время, где тот будет в то или иное время. Самым сложным было поменьше попадать в объективы камер. Там, где людям возможно отвести взгляд, с техникой это не прокатывает. Именно поэтому сейчас Сильф замер в слепой зоне камер и ждал. Всего немного - и цель появится. Не один, он никогда не возвращался один. И почему-то всегда под утро. Странным было уже то, что в такое время здесь было довольно многолюдно, но это как раз и не смущало: в толпе затеряться легче, одинокая фигура наверняка вызвала бы у охраны гораздо больше вопросов.Мужчина в сопровождении еще троих появился довольно скоро. Стремительная походка, властный голос, которым тот раздавал указания приближенным, и полное отсутствие интереса к остальным окружающим. Идеальная цель.Сильф отделился от тени и скользнул вперед, мимолетно, едва ощутимо коснулся руки того, словно случайно толкнув плечом. Игла вошла под кожу, обломок рукояти толщиной в четверть спички осталась в пальцах светловолосого. Ну вот и все. Яд подействует через десяток минут. Когда тот останется один в своих апартаментах. Довольно странный бзик для главы крупной и небедной корпорации – жить в апартаментах под самой крышей. Но Сильф был не из тех, кто судил чужие бзики. Цель на мгновение остановилась, подняв на Сильфа вопросительный взгляд.- Ты меня не видишь, - прошептал тот одними губами, поймав его взгляд и привычно стирая себя из чужой памяти. Сопровождающие, казалось, и вовсе не заметили заминки в быстрой и отрывистой речи своего начальника. Группа скрылась за поворотом в сторону лифтов.Осталось немного подождать. Синдикат хотел подтверждение выполненной работы. Обычно Сильф и так давал стопроцентную гарантию на свою работу. Все и так знали, что осечек у него не бывает. Да, он может отказаться от работы, но никогда уже после того, как взял аванс. А за те деньги, что платил ему Синдикат, Сильф мог присылать поздравительные открытки с фотографией тела хоть каждый день всем работникам, их семьям, друзьям и друзьям друзей ближайшие полтысячелетия.Самым сложным было попасть в апартаменты местного начальника. Туда вел отдельный лифт, а доступ к лифту имел весьма узкий круг посвященных. Одним из них был замглавы. Вот на него и делал ставку убийца. Сейчас тот поднялся в свой кабинет за бумагами, которые еще утром обещался предоставить пред сиятельные очи. Там почти никого не бывает в это время.Поднявшись по лестнице до нужного этажа, светловолосый замер и прислушался. Так и есть: в практически полной тишине раздавались шаги только одного человека. И этот человек шел к лифтам. Времени мало. Привычно, бесшумно выскользнув из-за угла, Сильф легко преодолел расстояние до человека, который остановился у самой кнопки лифта, и мягко приложил того о стену, прежде чем развернуть к себе.- Не вздумай орать, – предостерегающе прошипел он в лицо щуплого мужичка, который был меньше его минимум на полголовы. В руках убийцы коротко блеснула игла, прежде чем вонзиться в шею зама над самым воротником белой рубашки.- Кто вы? Как вы сюда попали? Вам нужны деньги? – мужчина был белым, как полотно. Неудивительно, не каждый день тебя прижимает к стене наемный киллер, даже если ты и замглавы.- Я – Сильф, – вежливо оскалился светловолосый и легко встряхнул жертву, не давая тому отключиться раньше времени. – Та игла, что сейчас растворяется в твоей крови, остановит твое сердце минут через десять. Но противоядие есть. И если отведешь меня к своему начальнику – получишь его. А если нет, я найду кого-нибудь посговорчивей. Понимаешь?Мужчина мелко закивал и крепче прижал к себе папку с документами.- Вот и ладненько, – Сильф отпустил мужичка, позволяя тому вызвать лифт. – Думаю, мы понимаем друг друга, а особенно то, что, если ты попробуешь заорать или вызвать охрану, противоядие получить уже не успеешь.Зам снова кивнул и вошел в прибывший лифт. Сильф присоединился к нему. Он не слишком рассчитывал на честность этого человека, в крайнем случае у него, конечно же, был запасной план. От охраны он уйдет в любом случае, но тогда сделать требуемый снимок будет сложнее. Только и всего.Но пока что потенциальная жертва вела себя более чем прилично, ведя Сильфа по коридорам к тому самому лифту в апартаменты. У дверей, как и всегда, дежурил скучающий охранник. Особой надобности в охране тут не было, для непосвященного эта машина просто не откроется. Но должность обязывает.- Здравствуйте, – охранник вытянулся по стойке смирно перед «большой шишкой» и стрельнул глазами в сторону Сильфа.- Я к директору, обещал еще с утра отправить ему отчет, но почта что-то забарахлила. А он с меня пять шкур спустит, если не получит его до утра, – улыбнулся в ответ бледный донельзя зам и поймал взгляд охранника в сторону своего потенциального убийцы.- А это?- Это – соискатель на должность в штат на ночную смену.- Понятно, - кивнул охранник в закрывающиеся двери, а Сильф внезапно очень неуютно себя почувствовал. Он чуял опасность, и что-то ему подсказывало, что зам все же успел дать охране какой-то знак. И наверху того ждут крупные неприятности.Скоростной лифт послушно метнулся вверх по шахте, от чего светловолосого привычно замутило. Пара минут у него есть. Надо закончить дела здесь. Вытащив из внутреннего кармана небольшую плоскую коробочку, он вытащил из уже ее недр две иглы.- Я надеюсь, ты понимаешь, что если по мою душу придет охрана, я все равно до тебя доберусь? – зловеще оскалился Сильф, прежде чем вонзить в его руку сначала одну иглу, а потом вторую. – Первая – противоядие. Я убиваю исключительно за деньги, а твоя голова ничего не стоит. А вторая… тебя немного парализует, чтобы ты не путался под ногами и не поднимал шум почем зря. Не переживай, к вечеру отпустит.Лифт замер и, словно подумав, плавно открыл двери. Ободряюще похлопав осевшего на пол зама по плечу, Сильф вытащил его из кабинки ужаса и уложил у дверей: вдруг пригодится еще обратно спуститься, а то так и будет кататься по этажам.Лифт захлопнул двери, оставив Сильфа в темноте и тишине. Подозрительно. В принципе, покойникам не свойственно шуметь, но почему без света? И где полк охраны, которую зам, Сильф ни капли не сомневался, успел предупредить. Крадучись, мужчина сделал несколько шагов вглубь. Апартаменты занимают весь этаж. Если цель не свалилась в ближайшей из комнат, придется побродить. Внутренне вздрогнул, когда где-то за спиной раздался дробный топоток. Словно кто-то небольшой пробежал за спиной. Или кто-то большой, но очень быстро. Снова. Где-то сбоку. На этот раз Сильф замер, прислушиваясь и принюхиваясь. Что за чертовщина? В свете, падающем из окна, с другого боку мелькнула размытая тень, следом – колыхнулась занавеска. Убийца сделал шаг назад и внезапно почувствовал, что его отчетливо ведет в сторону. В голове появился гул, перерастающий в полноценный звон. Мир покачнулся, заставив Сильфа упасть на колени. Быть не может! Попытался проверить заветную коробочку с иглами, но пошевелить руками не удавалось, словно те и вовсе ему не принадлежат.- Надо же. В самом деле отменно работают. И быстро.Зажегся свет - один из торшеров у окна, - позволив Сильфу увидеть сидящего в кресле напротив того самого зама, который задумчиво постукивал по колену до боли знакомой коробочкой. Светловолосый видел, прежде чем отключиться, как тот поднялся со своего места, и одним пинком в плечо, уложил его на пол, но уже не ощущал.Пробуждение приятным не было. Пробуждение в принципе не может быть приятным после того, как тебя уложили твоим же оружием. Хотя Сильфа прилично удивило уже то, что он в принципе проснулся. Могли бы под шумок пустить на собачий корм. Или пристрелить. Он бы так и сделал с любым неудачником, покусившимся на его жизнь. К тому же комфорта не добавляли от души стянутые за спинкой стула, на котором он себя обнаружил, руки и все еще звенящая голова.- Сильф. А я уж думал, что ты проспишь все веселье.Голос отозвался в голове колокольным звоном. Похоронным. Этот звон отозвался во всем теле подобием зубной боли. Он помнил его. Резко вскинув голову, убийца воззрился на свою цель. Тот выглядел неплохо для покойника, чье сердце должно было остановиться уже несколько часов назад. Прямо-таки цветуще выглядел, примостившись на краю письменного стола, поигрывая тяжелым стаканом. Надо же. Столько лет прошло, а он и вовсе не изменился. Ни взгляд, ни надменное выражение лица, с которым тот еще очень давно предлагал Сильфу деньги.- Я? Проспать? Да я душа вечеринок? – убийца попытался изобразить привычную уже улыбку, но получился почему-то оскал, которому позавидовал бы любой уважающий себя аллигатор.План простой: перекатиться назад, чтобы избавиться от стула, руки это, конечно, не освободит, зато у него будут свободны ноги, которые, в крайнем случае, можно использовать для того, чтобы сбежать. Путь в лифт заказан, но, может, получится выброситься через окно. Он не намерен доставлять тому удовольствие убить Сильфа своими руками. Не меняя оскала, убийца резко оттолкнулся ногами от пола, но почти сразу же почувствовал, как на плечи опустились чьи-то руки, намертво пригвоздив к полу. Облом. Не сдержавшись, светловолосый коротко рыкнул от досады.- Решил покинуть нас так быстро? – глава отставил стакан на стол и в упор посмотрел на неудавшегося киллера. - Ну что ты. Покидать такую теплую компанию? – не переставая скалиться, отпарировал, стараясь не вертеть головой, но взглядом вычисляя все, что может пригодиться для побега. Гори синим пламенем аванс, он его вернет. За такую работу ему слишком мало платят. - А я так долго пытался зазвать тебя в гости, – глава отзеркалил улыбку Сильфа, и у того по спине пробежал холодок воскресшего чувства опасности. Улыбка оппонента была более хищной хотя бы потому, что Сильфа природа не наделила такими клыками. «Быть не может!» светловолосый вновь попытался пошевелиться, но руки на плечах никуда не делись, не давая тому даже вздохнуть слишком глубоко, слишком сильно вывернутые суставы тут же отзывались болью.- В гости?- Угу. Ты стоически игнорировал все. И подставных нанимателей, и откровенные провокации, и прямые приглашения. Пришлось действовать через тех, кому ты доверяешь. Синдикат не глуп, но они понимают, что бизнес - это просто бизнес. Хочешь верь, а хочешь нет, но всем в этом мире правят деньги. Любого можно купить. Даже Синдикат. А ты постарел.- А ты вообще неплохо выглядишь для того, чье сердце остановилось несколько часов назад.- Мое сердце остановилось намного раньше, – покинув свой насест, глава приблизился, вцепился в волосы Сильфа и дернул, заставляя смотреть на себя. – Ты не отказываешься от денег, как и все остальные. Но мои деньги тебя не интересовали. Думаю, у меня все же осталось нечто, что не оставит тебя равнодушным. Все же, ни один новообращенный не может ослушаться приказа своего мастера.- Нет, – Сильф дернулся в хватке. Что-то затрещало, Сильфу хотелось верить, что это стул, а не его суставы.Глава метнулся вперед в броске, подобном броску змеи. Прежде чем вновь наступила темнота, Сильф успел подумать, что его иглы убивают более безболезненно.

Ключевые слова: Убийство иглы страх ужас глава авторская история

Другие, подобные истории: