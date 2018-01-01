Сказки Нового Орлеана. Ангел Бездны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

Матвеевский Просмотров: 9 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:01 by

Знаете ли вы, что тени мертвых любят разговаривать с живыми? Их голоса слышатся в ночных порывах ветра. Они чуть различимы, похожи на шелест пожухшей листвы.Апполион слышал их постоянно. Такая у него работа – отделять Тот мир от Этого, а тени… тени были его свитой.В Городе-полумесяце Апполиона называли Поли, что его вполне устраивало. Заказчики думали, что он грек – красивое, загорелое лицо с глазами цвета оливы и легкий акцент наводили на такие размышления. Поли не возражал. О себе он говорил лишь то, что родился в местечке под названием Шеол. Он вообще очень мало говорил.Всегда элегантно одетый и отрешенный, Поли появлялся перед заказчиком и соглашался лишь на справедливую цену. Так было и в этот раз.Старина Тони всегда знал себе цену. В Городе-полумесяце без этого не проживешь. Двадцать лет назад он тут крутил такие дела, что самые отъявленные черти из Бездны были бы восхищены величием Антонио Сарри. А теперь молодежь совсем страх потеряла. Даже она… Тони ведь дал ей все! Где благодарность?Сегодня Тони почему-то нервничал и чудовищно потел. Что за дела? Он ведь давно хотел встретиться с этим человеком. Заказать у него кое-что. Как там его? Точно… Поли. Грек Поли. Пусть этот Поли дрожит рядом с большим босом.Заказчик то и дело поглядывал на татуировку в виде саранчи, покрытой множеством глаз, на правом запястье Поли. Этот надменный красавчик нервировал Тони. Почему он держится так холодно и спокойно? И почему Тони не по себе от спокойного взгляда зеленых глаз? Будто холодом пробирает. Тони начал злиться. Если бы не надежные люди, порекомендовавшие чертового грека, Тони бы научил его манерам.Задание получилось с небольшим осложнением – заказчик хотел получить доказательство выполнения сделки. Грека все устроило. Еще бы! Столько денег…Клиенткой была мисс Браун. Бывшая любовница, осмелившаяся обобрать Тони и скрыться. Ее, скорее всего, сопровождала молоденькая горничная Люсиль. Найти беглянок нужно было до конца месяца. Найти и наказать. И принести сувенир – ее палец.Кто в этом мире не любит путешествовать? Люсиль просто обожала. Как может не нравится смена мест, новые знакомства, впечатления? Когда хозяйка сказала, что они вновь переезжают, Люсиль только обрадовалась. В Кентвуде (там они раньше жили) скука была смертная. Честной девушке сходить некуда. Лучше бы они, конечно, заглянули в Новый Орлеан, но мисс Браун (так звали хозяйку) не хотела там показываться. Проклятый Потный Старик был злопамятен – нужно переждать. Решили ехать в Аббевиль, а там, там уже можно и о Европе задуматься. Боже, неужели Люсиль своими глазами увидит Париж?В Аббевиле пахло неизвестностью. Так пахнет сочетание миндаль и ирисов – чуть удушливо, сладко, но тревожно. Дом, в котором Люсиль и мисс Браун поселились, был маленьким, но уютным. Все было бы прекрасно, если бы не старые настенные часы, оставшиеся от предыдущих владельцев. Часы бешено тикали и выглядели зловеще.Люсиль никогда не задумывалась о серьезных отношениях. Парни из родного Дженнингса, конечно, заглядывались на нее, но ведь так хочется сначала увидеть мир! Замужество должно было произойти не скоро – года через два. По большой любви и на всю жизнь. Но пришел Он.День не предвещал ничего необычного. Сломался кран в кухне, и хозяйка велела вызвать мастера, а сама уехала по делам.— Здравствуйте. Сантехника вызывали?— Здравствуйте… проходите, пожалуйста.Что это за акцент? Что-то европейское?Симпатичный сантехник взялся за работу. Люсиль как завороженная наблюдала за ловкими движениями молчаливого незнакомца. Черт! Она ведь даже не узнала его имени.— Как вас зовут? Меня Люсиль.— Поли.Какие у него чудесные зеленые глаза! Люсиль почувствовала нарастающий трепет сердца и поняла, что забыла выдохнуть.Поли закончил работу, помыл руки, получил деньги и уже собирался уходить, но Люсиль, разумеется, не могла так просто распрощаться с ним. Она предложила ему взять с собой кусок яблочного пирога и выпить вечером кофе.— Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Много работы.Пирог он взял с собой. Поли неловко улыбнулся, будто забыл, как это делается. За эту странную, неловкую улыбку Люсиль готова была простить ему все что угодно. Никуда он от нее не денется!Поли собирался на дело. Все было как всегда, только в глубине груди происходило что-то странное, чего никогда не было. В голове поселилась странная мыль: «Вот бы Люсиль куда-нибудь ушла из дома этой ночью…». Поли отогнал ненужную эмоцию и беззвучно отворил дверь, освещенную мягким лунным светом.Люсиль спала на диване посреди гостиной. Поли легонько провел пальцем по лицу спящей и тихо вздохнул. Она не должна ничего почувствовать. Ничего. Ни боли, ни страха. Волосы Люсиль искрились в серебряном небесном свете, льющемся из приоткрытого окна. В волосах все еще была жизнь, но в приоткрытых глазах жизни уже не было. Они смотрели в вечность.Дверь скрипнула и вошла мисс Браун. Она, конечно, была испугана незваным гостем, но нервы у нее оказались крепкими. Она деловито спросила:— Кто вы и что вам нужно? Деньги? Заберите – они в ящике стола.— Нет. Деньги мне не нужны. Я пришел за вами.Лишь сейчас мисс Браун начала громко звать на помощь и бросилась бежать. Но разве от Поли убежишь?Поли вышел на крыльцо и вдохнул полной грудью аромат ирисов и миндаля. Он вытер руки салфеткой и положил маленький сверток в карман. Ночь была совершенно прекрасной, бархатной. Скоро наступит новый день, но не для всех. Он печально улыбнулся и пошел прочь от опустевшего дома. Его темный силуэт растворился среди притихших ночных теней как смутное воспоминание.— Детектив Палермо, угадайте, что судмедэксперты нашли в кармане Толстяка Тони?Старый детектив посмотрел на одутловатое лицо покойника и ответил сержанту:— Не тяни, Эспиноза. У меня нет ни времени, ни настроения разгадывать твои шарады.Сержант Эспиноза загадочно улыбнулся, выдержал театральную паузу и выпалил:—Палец! Тот самый палец! Круг замкнулся!Старик Палермо потер покрасневшие от недосыпания глаза. Домой, пора домой. Надо выспаться.

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