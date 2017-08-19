Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Сказки Нового Орелана. Джаз Дровосека

- Я недостаточно хорош, я недостаточно хорош, я недостаточно хорош, - как заевшая пластинка повторял Джонни и остервенело продолжал играть. Казалось, что саксофон в его руках скоро начнет дымиться. Пот стекал градом с его лица. Он тяжело дышал, а его глаза лихорадочно блестели.

Старые приятели Джонни сказали бы, что он совсем тронулся рассудком, но ему было безразлично их мнение. Есть только музыка. И он ее трепетный служитель, обязанный найти совершенное звучание. Искал совершенное звучание Джонни ночами (днем необходимо было работать). Он придирчиво выбирал идеальное место для репетиций, пока не задумался о старом кладбище в предместье Города-полумесяца. Джонни никогда ничего не боялся. В его душе не оставалось места ничему, кроме музыки. Тихое и скорбное место стало для него настоящим убежищем, возможностью быть самим собой.

Лунный свет, пляшущий на саксофоне, был единственным ориентиром в абсолютной темноте. Лишь он мелькал перед глазами Джонни в волшебные минуты единения с Музыкой.

Вот и утренняя заря. Первые солнечные лучи растворяли ночные тени. Музыкант втянул легкими запах уходящей ночи, вытер окровавленные губы и обессилено поплелся домой.

Шелестящие тени вязов сгущались над головой Джонни. В них слышалось тихое причитание, будто кто-то шепотом молился или проклинал сущее. Вязы, казалось, хранили секрет, который усталому Джонни был неведом. Он поглядел вверх и увидел в тени листьев что-то неясное.

Прямо на него смотрел огромный и налитый кровью глаз. Обычного путника такое зрелище, должно быть, довело бы до сердечного приступа, но не Джонни. Музыкант нахмурился и спросил:

— Кто здесь?

Из темноты послышался мелодичный голос:

— Вы великолепно играете, но в ваших глазах читается что-то большее…

Джонни зачарованно смотрел на странный глаз в темноте.

— В них постоянное недовольство собой, — собеседник продолжил свою пространную речь.

— Я недостаточно хорош… — сипло ответил Джонни утреннему наваждению.

— А вы хотели бы добиться совершенства?

Джонни кивнул и задал встречный вопрос:

— А вы кто?

— Считайте, что я – советчик. Вы можете получить желаемое, если, конечно, захотите.

Собеседник развязно подмигнул. Из сумрака материализовалась огромная лошадиная голова черного цвета. Выпученный кровавый глаз бешено вращался. Голова была повернута к музыканту левой половиной, а мускулистая шея переходила в узловатую руку, крепко держащуюся за ветви. Кошмарное видение скалилось, хрипло дышало.

Джонни, разумеется, был удивлен, но страха, как я уже говорил, он никогда не чувствовал.

— Что мне для этого нужно?

— Нужно лишь юридически оформить сделку на перекрестке дорог следующей ночью. Вы получите искомое совершенство, а я... то, что необходимо мне.

Пустынный перекресток, освещенный лишь луной, утопал в густой пелене ночной дымки. Джонни шел по дорожке, как по облаку, и повторял странные слова, на неведомом языке. Свечи в его руках нещадно чадили, а воск с них капал под ноги. Проклятого музыканта охватила странная усталость, но он продолжал совершать свой обряд.

Ровно в полночь туман сгустился окончательно. Лунный свет превратился в неясные желтые блики, лишь светлячки потусторонними огоньками освещали дорогу Джонни. Из сгустившейся дымки перед Джонни появился тонкий силуэт молодой девушки с прекрасным лицом и адским пламенем в глазах. Она протянула музыканту лист бумаги и короткий нож с узорчатой рукояткой.

Джонни послушно порезал запястье, окунул палец в кровь и оставил отпечаток на листе. Вокруг Джонни сгустилась тьма. Когда она рассеялась, уже ничего не было видно. Он стоял один на пустынном перекрестке. С неба светила чистая луна, а волосы Джонни стали совершенно белыми.

Никто и никогда не играл на тенор-саксофоне так, как это делал Джонни. «Моя печальная малышка» превращалась в его руках в волшебную мелодию, подобную музыке гамельнского крысолова. Зачарованные слушатели плакали и смеялись, их души наполнялись воздухом истинного совершенства. Успех Джонни был невероятным, но сам он был недоволен. Он все чаще пил, его лицо покрывала щетина, в глазах читалась тоска. Он напряженно ждал часа расплаты. Ждал его долгих шесть лет.

Час пробил ранним майским утром. Джонни нашел у себя под подушкой окровавленный топор. Взяв в руки ужасную находку музыкант понял, что не сможет больше бегать от самого себя. В его голове звучали настойчивые голоса, от которых нельзя было сбежать. Голоса подчиняли себе его волю.

Голоса привели Джонни к дому соседа бакалейщика. Слезы текли по лицу Джонни, но руки больше не повиновались ему. В них поселилась злая сила, имени которой нет. Эта сила была безжалостна и неукротима. Лишь звуки джаза ненадолго усмиряли ее.

Если вы будете гостить в Городе-полумесяце, то не забудьте зайти в «Серебряную луну» к старине Луи. Выпейте там за непрощенную душу проклятого музыканта и послушайте историю Дровосека из Нового Орлеана.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:37
Вчера, 21:37 by МатвеевскийПросмотров: 32Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Ночь наваждение договор с дьяволом музыка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:27
+1
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 872
Комментариев: 7 462
Музыкант и топор, неплохое сочетание музыки и металла. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: Матвеевский
Вчера, 23:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 82
Цитата: Сделано_в_СССР
Музыкант и топор, неплохое сочетание музыки и металла. +++

Да, сочетание интересное
Зарегистрирован: 5.03.2018
#3 написал: Космонасть
Вчера, 23:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (499|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 956
Джонни с топором,боже,как до боли знакомо...

Он таки добился искомого совершенства? Сомневаюсь.После таких сделок смертные редко оказываются в выигрыше.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: Матвеевский
Сегодня, 00:03
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 82
Цитата: Космонасть
Джонни с топором,боже,как до боли знакомо...

Он таки добился искомого совершенства? Сомневаюсь.После таких сделок смертные редко оказываются в выигрыше.

Дровосек из Нового Орлеана обрел определенную известность
Зарегистрирован: 5.03.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.