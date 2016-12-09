Грынза

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr.Nos Просмотров: 56 Комментарии: 1 +4 Вчера, 20:52 by

ГрынзаКаждый год я езжу к себе в деревню Вязовое. Там очень красиво, свежий воздух, речка Горловиха и озеро Свято. Красивый большой бор, в котором растут грибы и ягоды, и живописные пейзажи. Неподалеку от деревни есть небольшая воинская часть. Сколько бы я не ездил в деревню, каждый год я слышу новые истории о ведьме, живущей в лесу. Грынза - так называют ее местные. Не знаю, откуда пошло такое прозвище, но явно не за хорошие заслуги. Чтобы было понятнее, я расскажу лишь некоторые истории из тех, что рассказывали местные о ведьме.Есть в воинской части вышка по периметру, ее называют «Камчатка», так как она находится дальше всех остальных вышек от базы. Сразу за вышкой находится лес. И вот, как-то очередной наряд заступил в дозор на вышке. Уже стояла ночь. Было тихо. В центральном посту на базе старшина с другой группой дозорных отдыхали за просмотром телевизора. На улице была тишина, которую внезапно нарушила автоматная очередь. Звук исходил с «Камчатки». Сев в военный уазик, старшина с патрульными поехали к вышке. Приехав к месту, они не увидели дозорного. Поднявшись на вышку – в углу дозорной будки сидел безумный солдат и дрожал, прижав автомат к груди. Он был полностью седой. Спустя несколько часов, отпоив его чаем с водкой, его удалось разговорить. И вот что он поведал:"Стою я на вышке. Ночь, звезды, тишина. Вдруг вижу, к забору подошла бабушка. Волосы длинные, по пояс, полностью седые, идет себе, будто тут не воинская часть, а ее тропинка. Я решил, что местная, из деревни, заблудилась, может. Крикнул ей, чтоб уходила отсюда – а он вдруг как взлетит на высоту дозорной будки. Лицо как у мертвеца, глаза без зрачков, зубы гнилые, шипит, руки ко мне тянет, ветер ее волосы седые развивает. Я от испуга затвор передернул и целую очередь по ней, а пули словно сквозь нее прошли. И как завопит она жутко и страшно, аж телом чувствую, как вибрация по мне растекается. Я заорал и из автомата начал стрелять, уползая в дозорную будку. Она кинулась ко мне, но будто невидимое стекло ее остановило, хорошо, что тут кто-то крестик освещенный над дверью повесил, он, видимо, только и спас меня. Жутко было".Кто повесил крестик - никто не знал, но явно тот, кто это сделал, – знал гораздо больше остальных. Весь личный состав сменился. Вообще, после происшествий в воинской части – долго тут военные не задерживались, переводились даже далеко на север страны. Очень многие просто были не в себе и слёзно просили о переводе.Это не единственная странная история про Грынзу.Есть в лесу старая дорога. Откуда она возникла – уже никто не помнит. Удивительно то, что она с годами не зарастает, будто за ней кто-то ухаживает. Ходить по ней местные побаиваются, а ведет она к небольшому лесному озерку в форме подковы, которое так и называется, Подкова. В ширину оно не больше 15 метров, но мистика в том, что людей, которые кричат через озеро, не слышно. Мы стоим напротив друг друга, на разных берегах, между нами 15 метров воды и я вижу, что они надрываются и что-то кричат мне, но что именно - не слышно, будто бы они просто открывают рот и натужно корчат лица. Глубина озера тоже неизвестна. Говорили, что кто-то привязывал груз и опускал его на леске – но дна так и не нащупал, хотя связал между собой 4 мотовила лески по 100 метров. Рыбы в озере тоже не водилось, а вода в нем черная-черная, как деготь. Так эта Грынза ходит на это озеро за водой.В связи с этим и история.Один местный решил искупаться в этом озере. То ли жара одолела, то ли головой поехал, плюхнулся он в воду и утонул. Одежда на берегу его лежит. Ни он один уже тут тонет, но этот был какой-то высокопоставленный товарищ, его тело найти надо было. Искали его всей деревней в озере – водолаз приехал с района, мужик бывалый, повидал всякого. Нырнул и через 5 минуты вынырнул, седой весь. Дрожит, костюм с себя стащил, напуганный весь. Отпоили его – он и рассказывает. Погрузился я, метра на три вниз, ничего не видно, вода как деготь, только вот чувствую - будто тянет за ногу меня кто-то… обернулся и увидел старуху с длинными седыми волосами, морда зеленая в трупных пятнах вся. Я багром от нее отпихиваюсь, а ей будто бы все равно - руки тянет и пытается шланг от баллона оторвать. Молитву стал читать про себя – разжала ногу. Поднимаюсь наверх, чувствую, что снизу кто-то меня задевает за ласты, вниз гляжу – а там трупы, не меньше сотни, рты все разинули, смотрят на меня, руки ко мне тянут. Так и гляди утащат к себе в царство.Естественно дело закончилось тем, что по озеру плавал кораблик со стопкой водки и черным хлебушком на ней. Не нашли никого. Но и до сих пор люди продолжают тонуть в этом озере, плюхаясь туда: то ли на спор, то ли от переизбытка ума. Гиблое место.И таких историй про эту ведьму очень много. Лично я, сколько бы туда не ездил – никогда не видел ее – не встречался с ней, пока не случилась со мной однажды одна история, после которой я теперь боюсь ездить в Вязово...Наступил очередной мой вечер в деревне. Взяв старенький дядькин мотоцикл, я решил покатать свою девушку, живущую в деревне, Ирку. Встречались мы с ней уже несколько лет. Она мне очень нравилась, и у меня все чаще закрадывались мысли – увезти ее в город из деревни к себе, жениться. Катались все обычно мимо рощи в сторону ближайшего поселка – там была хорошая дорога, и, посадив Ирку позади себя, именно туда и направился. Доехать до поселка и обратно. Но на нашем пути появилось стадо коров, возвращающихся с пастбища, перекрывшее дорогу напрочь. Пришлось нырять с основной дороги в лес. Именно на ту дорогу, которая вела к озеру Подкова.Проехав около двух километров, обогнув озеро, мы решили возвратиться в деревню, но тут мотоцикл, как по волшебству, заглох. Пока я выяснял причину поломки – Ирка ходила по полянке и собирала полевые цветы. Поковырявшись с техникой, почистив свечи и проверив зажигание, я был просто в ступоре, все было исправно, но "железный конь" заводиться напрочь отказывался. Ира ходила в двадцати метрах от меня – и я направился к ней, чтобы рассказать о странных повадках дядькиного мотоцикла, но она опередила меня.- Ты это специально затеял? – улыбаясь, спросила меня Ира. Она стояла с букетом цветов, и была так красива в закатном солнце.- Что затеял? – удивился я.- Он же у тебя не сломан? Мотоцикл твой? Ты просто заманил меня сюда? Я права? – она кокетливо улыбалась мне, намекая явно на что-то более секретное и откровенное.- Что ты, Ира! Я не такой… – пытался оправдаться я, хотя в глубине души был даже рад этому обстоятельству, так как оно позволило нам остаться наедине с девушкой, которая мне очень нравится.- Ты меня обманываешь, я знаю! – продолжала улыбаться Ира.Она подошла ближе и прижалась ко мне. В тот момент я вообще забыл про сломанный мотоцикл и руками обнял ее за талию.- А ты романтик – глядя мне прямо в глаза своим томным взглядом, прошептала Ира.Мы смотрели друг другу в глаза, ее губы прижались к моим - нас захватила страсть. В тот момент, как я стянул с нее платье и повалил в траву, мы услышали где-то недалеко чей-то кашель и хруст сломавшейся ветки. Мы замерли. Посмотрели друг на друга. В глазах Иры я прочитал испуг, что нас застукают. Она резко села и стала надевать платье, а я встал и начал смотреть в сторону шума. Из ельника метрах в двадцати от нас вышла какая-то бабка. Она кашляла, кряхтела и, сгорбившись, двигалась в сторону озера. В руках бабки что-то было, но так как она шла почти спиной ко мне – я не мог разглядеть, что несла старуха.- Это Грынза, - прячась за моими плечами, шепнула на ухо Ирка.Мы присели на корточки, чтобы ведьма нас не увидела. В густой траве, словно партизаны, мы наблюдали за старухой.- Я боюсь, - зашептала Ирка. – Она нас почувствует.Я крепче прижал Иру к себе и шепнул, что я в обиду ее не дам, и чтобы она не боялась. Ведьма тем временем отошла от нас уже метров на 40 и остановилась. В этот момент мне показалось, что мы вместе с Ирой перестали дышать, боясь внезапно выдать себя. Бабка стала будто принюхиваться, как животное, стараясь уловить малейший чужой запах. Так она стояла около трех минут, и, когда, как мне показалось, ведьма потеряла запах. Видимо, она уже решила, что ей показалось, и собралась двигаться дальше – она вдруг резко обернулась в нашу сторону.Лицо у нее было бледное, конечно, разглядеть его в быстро темнеющем лесу не было возможности, но глаза старухи с желтым отливом я запомнил на всю жизнь. Нет, она не смотрела в нашу сторону – она заметила мой мотоцикл, стоявший недалеко от нашего наблюдательного пункта. Быстро смекнув что к чему, она стала шарить пронизывающим взглядом в обе стороны от мотоцикла, словно сканер, прочесывая лес. Мы уже не сидели на корточках, а лежали на земле, глядя сквозь густую траву на старуху и боясь себя хоть как-то обнаружить.- Черт бы тебя побрал, - корил я себя, за оставленный посреди дороги мотоцикл. – И дураку понятно, что если есть мотоцикл, значит, есть и его хозяин где-то тут. И эта ведьма наверняка будет выяснять, чей он, и кто тут спрятался от нее. Так и получилось. Старуха направилась к мотоциклу. Только сейчас, когда она повернулась лицом к нам, я заметил что в руках у ведьмы… О боже! Это была голова ребенка!Дальше моими действиями руководило одно желание - сделать все возможное, чтобы не пострадала Ирка.- Лежи тут и не высовывайся, - шепнул я и, вставая с земли, шагнул в сторону мотоцикла.Я шел, делая вид, что не вижу старухи. Будто бы я ходил в лес, чтобы отлить – начал поправлять ширинку штанов. Я даже не подозревал где старуха сейчас, так как делал вид, что вообще ее не видел никогда и видеть не собираюсь, поэтому не смотрел в сторону, где она была, чтобы она не заметила того, что я знаю о ее присутствии. Я боялся встретиться с ней даже взглядом.Неспешно подошел к мотоциклу, выставил педаль и дернул ногой. Мотоцикл завелся. Что такое? Как так? Еще каких-то десять минут назад, он отказывался заводиться, а тут с первого раза и легкого тырка ногой – завелся. Я сел на него. По-прежнему, я понятия не имел, где сейчас Грынза и чем занимается. Все ее внимание обращал на себя, тем самым отвлекая ее от Ирки, лежащей в траве. Я медленно отпустил сжатое сцепление, поддал газку и уже был готов тронуться с места, как вдруг услышал мерзкий старушечий голос позади себя:- Мальчик…Я газанул сильнее, делая вид, что ничего не услышал, но чувствовал позади себя ее присутствие. Уехать прямо сейчас, о, да – мне очень этого хотелось. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не включить передачу кончиком ноги. Меня останавливало лишь одно – Ирка…она была там, в траве. И если старуха подошла ко мне так близко, то наверняка и ее заметит, либо же учует. Мурашки пробежали по моей спине. Я повернул голову назад, туда, в сторону звука, где должна была быть ведьма….Никого…. Никого не было. Я посмотрел везде: в сторону озера, леса, кустов, вокруг мотоцикла… Тишина. Куда пропала Грынза? Ну и черт с ней… Так даже лучше. Я окрикнул Ирку, но моя подруга мне не отозвалась. Меня охватила тревога. Я подъехал прямо к месту, где Ирка должна была лежать – ее не было в траве. Еще несколько раз громко позвал ее, но никто мне не ответил. Боясь глушить своего "железного коня", а то мало ли опять не заведется, я излазил все кусты и траву рядом, сходил к озеру – Иры нигде не было. Поиски отняли у меня больше получаса. Никаких следов не Иры ни старухи, что пугало еще сильнее.Сев на мотоцикл, помчался в деревню. Всю дорогу я всматривался в лес, быть может где-то тут моя девушка. Тихо.Вскоре я стоял у дома Иры. Во двор вышел ее отец. Дядя Коля. Он закурил, потом увидел меня.- О, Андрюха!!! А Ирка где? Вы ж вместе уезжали кататься?В этот момент внутри меня будто что-то оборвалось. Я понял, что Иры нет дома. Возможно, она еще в пути, но времени прошло достаточно для того, чтобы вернуться – если, конечно, она решила вернуться. Отец Иры смотрел на меня – мне показалось, он понял, что что-то случилось.- Она … она..., – хотел соврать я, что Ира в роще, но так и не смог.Я поехал к своему дому. Быстро взяв фонарик, охотничий нож, тут же отправился к месту, где в последний раз видел Иру. В ночь, не взяв никого из своих друзей на помощь, никому ничего не говоря. Я во всем виноват, один я, и мне это дело расхлебывать. Экий герой.Очень скоро я был на месте. Куда идти? Где искать? Откуда пришла старуха? Да, решил идти в ту сторону. Лес встретил меня непроглядной тьмой. Если на дороге было светло от света луны, то в лесу тьма поглотила меня напрочь. Я зажег фонарик и пошел вглубь. Где искать, черт возьми. От отчаяния хотелось зареветь. Уже не было страшно за себя, было страшно за Иру. Я даже представить не мог, что сделает с ней старуха, а то, что это ее рук дело – почему-то не вызывало никаких сомнений в моей голове.Пробродив около часа, я отчаялся. Мне было стыдно возвращаться назад в деревню, я не знал, что сказать отцу Иры, что мне сказать близким. Я хотел бы, чтобы на её месте был я. Но это не так. И тут меня привлекло отражение света фонаря в лесу. Это было стекло – окно? Окно в доме в лесу. Я нашел дом. Чей он?Это дом ведьмы? Я погасил фонарь и подкрался к дому. Изба была старенькая, крыша, поросшая мхом, ветхий навес над крыльцом из двух ступеней, темные окна с потрескавшимися наличниками. Я заглянул в окно – темнота. Ничего не слышно и не видно. Вынув нож, подкрался к двери. Тихонько отворил ее. В нос ударил резкий тухлый запах мяса. Я вошел в избу, которая представляла собой одну комнату: в центре стояла печь, за ней находилась кровать с накиданными на нее тряпками, фуфайками и одеялом. Напротив печи стоял какой-то шкаф. Пол был весь в грязи, чувствовалось, как песок захрустел под ногами.В доме никого не было, это дало мне возможность включить фонарик. Посветив вниз, я увидел люк в подполье. Люк был в пятнах крови, как и весь пол в доме. Становилось жутко. Именно оттуда, из-под люка, шел этот смрад тухлого и кислого. Закрыт люк был на ржавый засов. Я попытался его отворить, но мне не хватало сил, крючок на засове был слишком близко к полу, и толщина моих пальцев не давала его поднять. Нужно было что-то тонкое. Я подсунул свой нож и потянул за крючок, крючок поддался, но в последний момент лезвие ножа предательски сломалось. Черт – сломал нож… в самый неподходящий момент. Отпихнув его в сторону, я приоткрыл люк – то, что я увидел – повергло в шок. Подвал, заваленный частями человеческий тел. Руки, ноги, туловища. Голов почему-то не было, либо я не разглядел их. Черт возьми, что эта бабка тут устроила?! Кто все эти люди?- Андрей?! – услышал я шепот из подпола. Это был голос Иры.- Ира? – обрадовался я. – Жива! Слава Богу!Я начал светить фонарем на разрубленные тела, пытаясь найти, где же Ирка.- Вытащи меня, прошу тебя, вытащи меня отсюда! Умоляю тебя! Мне холодно, страшно, я хочу домой… Андрей!!! – в настоящей истерике кричала охрипшим голосом Ира.- Да, сейчас! – я уже хотел нырнуть в подпол, но услышал шаги на улице.- Тише…, - прошептал я Ире. – Кажется, кто-то идет, сиди тихо, я вытащу тебя…Выключив фонарь, я увидел темный силуэт старухи, мелькнувший за окном. Она возвращалась откуда-то в дом. Выбежать из избы было поздно. Ножа нет. Встретить этого монстра без какого-либо орудия было глупо. Взяв остатки ножа и задвинув засов на люке, я не придумал ничего лучше, как просто залезть в шкаф, благо в нем не было ничего, кроме запасных стекол на окна на дне и какой-то швабры, стоящей в углу шкафа, и затаиться.Бабка, кряхтя и тяжело дыша, вошла в дом. Я услышал, как чиркнула спичка, и в щель шкафа проник свет от керосиновой лампы.- Чертовы деревенщины! – ругалась ведьма. – Бегаешь за ними, а их и след простыл.Я услышал стук по полу – глядя в щель я увидел, как старуха стучит по крышке люка ногой.- Не нашла я твоего ухажера, красавица! Не того ты себе выбрала! Трус он и раздолбай! Даже мотоцикл свой бросил, как испугался, - бабка закашлялась.Грынза ковырнула острым коричневым ногтем пальца крюк и отворила засов люка.- Жрать охота! – буркнула она, глядя вниз. – Ты там не сдохла еще от страха, сучка? – она заглянула в подпол.- Пожалуйста, не трогайте меня…, - умоляла Ира.- Нужна ты мне! – сердилась бабка, достав руку или ногу из подпола. В щель шкафа я не мог разглядеть это. Люк закрылся, и старуха задвинула засов. - Завтра тобой займусь, устала я сегодня.Бабка села за стол, и я услышал, как она зачавкала. Слава богу, я не мог этого видеть. Чавканье было такое отвратительное: я слышал, как хрустели хрящи, стучали кости об гнилые зубы ведьмы, рвалась плоть, а запах – запах был просто таким тошнотворным, что я едва сдерживался, чтобы меня не вырвало. Трапеза продолжалась около десяти минут, потом старуха встала и отправилась прямиком на постель. В руках у нее была керосиновая лампа. Постель была за печкой, я слышал, как скрипнули пружины, а затем стало темно, Грынза погасила лампу.Прошло почти полчаса, я сидел в шкафу, боясь сделать малейшее движение. Глаза мои уже привыкли к темноте, на небе взошла луна и свет ее проникал через единственное окно и падал прямо на постель старухи. Сначала она храпела, потом, повернувшись на бок, храп пропал, я слышал только сопение, но и по нему было понятно, что бабка спит. Пора действовать. Я осторожно вылез из шкафа и, прижавшись к полу, буквально пополз к люку. Бабка плохо закрыла его – видимо из-за того, что с утра она снова поползет туда за очередной конечностью на завтрак. Засов легко отворился.- Ира, - прошептал я, - Ира. Я тут. Ты меня слышишь?- Да… - так же тихо в ответ я услышал ее голос.- Ты связана? – пытался я узнать, сможет ли она сама ко мне вылезти.- Нет. Я тут, в углу…- Ползи ко мне, я вытащу тебя, - прошептал я.Я услышал хлюпанье внизу, хруст конечностей и шелест одежды. Я посмотрел на кровать – старуха крепко спала. Вскоре из темноты погреба показалась Ира. Она была ужасно напугана, вся перепачкана в крови, бледная от страха. Дрожащая рука ее потянулась ко мне – я схватил ее и потянул наверх. Уже через мгновенье Ира прижималась ко мне, тряслась от холода и страха.- Ну всё, всё, - успокаивал ее я. – Сейчас мы выберемся из этого дома.Я тихонько закрыл люк и мы медленно, тщательно балансируя каждое движение, поползли к двери. В какой-то момент половица предательски скрипнула - я взглянул в сторону кровати – на меня смотрела старуха.Волна страха прокатилась по всему телу от буравивших меня желтых глаз ведьмы. Я вскочил на ноги, но старуха в одно мгновение, будто бы взлетев с кровати, оказалась возле меня. В следующий момент страшная боль обрушилась на мою грудь. От этого удара я отлетел, словно мячик, к дальней стене дома. Ведьма схватила Иру за волосы и подняла с пола. Похоже, это конец. Ира корчилась от боли и дрожала всем телом. Я медленно поднялся с пола, по моему лицу головы стекала кровь, видимо я разбил голову.- Ну что, детишки? – захрипела старуха. – Я проучу вас, будете знать, как совать свои носы не в свое дело!Ведьма увидела, что я встал. Она отбросила Иру как куклу, и в тот же миг оказалась возле меня, схватив за шиворот. "Как эта бабка так быстро перемещается?" - подумал я. И вновь удар такой силы, что мне показалось, что мне свернули челюсть. Кровь из носа и рта брызнула на стенку. Я даже не успел закрыться руками, настолько молниеносными движениями обладала Грынза. Я распластался на полу, в голове закружилось. Только я выставил руки вперед, как старуха пнула меня ногой в живот. От этого удара я чуть не выплюнул легкие, дыхание мое словно остановилось. В глазах стала темно. Еще удар, еще. Этот монстр словно впечатывал меня в пол. От боли и постоянных ударов я уже потерял чувство времени и пространства. Я лежал, мечтая лишь об одном, - чтобы старуха меня скорее добила. Неожиданно удары прекратились. Я услышал крик старухи:- Что ты собираешься мне сделать, сучка? Убить? Ну-ну, давай попробуй.В следующий миг раздались удары, потом хруст и истошный крик Иры. Какие-то неестественные силы будто пробудились во мне от этих звуков. Я понял, что если сейчас не помогу своей подруге, то уже ничто ей не поможет. Едва открыв слипшиеся от крови глаза, вернее только один глаз - второй уже, видимо, было не открыть из-за образовавшейся гематомы, я стал подниматься. Удары продолжались, Ира стонала – значит, она еще жива. Я увидел ухват от печки. Тяжелый металлический, прямо совсем рядом. Тело ужасно ныло. Правая нога, похоже, была сломана. Я вытянул руку и схватился за ухват. Припадая на колено, я посмотрел вперед. Старуха держала Иру за волосы и размазывала ее лицо о пол, разбивая нос, губы и подбородок. Ведьма была спиной ко мне, и я словно копьем пронзил ее острием ухвата. Прямо в бок. Лезвия ухвата вошли наполовину. Старуха завизжала. Она резко бросила Ирку, схватила ухват и обернулась. Ее гнилые зубы в страшном оскале брызнули кровавой слюной. Я налег всем телом на ухват и вдавил сильнее в плоть старухи обожженное железо. Старуха взвыла. Я почувствовал, с какой силой она выдернула из моих рук ухват. Медлить было нельзя. Я встал на одну больную ногу, превозмогая боль, подпрыгнул к ведьме, хватая с печки тяжелый чугунок.- Я сожру тебя заживо, сученок!!! – заорала Грынза, она уже вынимала из рваного бока концы ухвата.- Сдохни, тварь! – крикнул я, и в следующий момент с силой ударил чугунком ее по голове.Кровь брызнула во все стороны. Бабка бессознательно уткнулась лицом в пол. От бессилия я сел. Тело от боли и потери крови стало неметь, захотелось спать. Нельзя, нельзя останавливаться. Надо идти домой. Я подполз к Ире. Она лежала возле ведьмы вся в крови. Я тряхнул ее рукой – слава богу, жива. Она приоткрыла глаза и слегка улыбнулась разбитыми опухшими губами.- Пойдем… - взял я ее за руку. – Надо уходить.- Ты убил ее? – с надеждой в глазах прошептала она.- Да… Пойдем…Вставай, Ира… Надо идти.Мы медленно поднялись на ноги. Ира с ненавистью посмотрела на бездыханное тело старухи.Избитые, истощенные – едва не погибшие от побоев двое влюбленных. Опираясь друг на друга, мы поковыляли в лес. Спустя пару часов мы вышли к озеру. Мой мотоцикл с вырванными проводами, погнутым рулем и перебитыми спицами на колесах лежал возле дороги. Надо идти пешком. Силы покидали нас, но нельзя останавливаться.В деревню мы добрались под утро. Почти три недели я провалялся в больнице. Ире повезло больше – ее с гипсом на руке и лице отправили домой почти сразу. Полиция долго прочесывала лес, нашла дом ведьмы – вот только тело старухи так и не было обнаружено.После того, как я поправился, я забрал Иру, и мы уехали на мою родину. Вскоре мы поженились. Теперь мы живем за многие километры от этой проклятой деревни.Уже прошло больше года с момента тех событий, но до сих пор нам иногда обоим снится эта старуха, протягивающая к нам серые корявые руки с коричневыми острыми ногтями, пытаясь дотянуться до нас.А вчера я получил письмо, в котором была лишь одна фраза: «Я вас найду».

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