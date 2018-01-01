Мертвая невеста

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:21 by

Каждый год мы с друзьями едем подальше от города в поисках новых мест для рыбалки. И одно из таких мест оказалось очень опасным и таинственным. Надо сказать, что компания у нас разношерстная: Макс — юрист, Антоха — строитель, Семен — программист, я — врач. Таким составом хоть на край света. Но тем летом занесло нас в небольшой хутор домов на 30. Вообще-то мы бы его не заметили, если бы не крик Антона посреди дороги:— Сворачивай!Макс с перепугу ударил по тормозам, Сема ткнулся лбом в переднее кресло, поморщился:— Ты что, сдурел?— Сворачивай, говорю, там такая красотища стоит!Макс не понял, фыркнул недовольно, но послушал.Домина, которую заметил Антон, впечатляла: добротный бревенчатый сруб с высоченной острой крышей, расписным правда, облупленным крыльцом и причудливыми ставнями.— Ты посмотри! Это ж шедевр зодчества! — аж присел от восторга Антоха, бегая вокруг дома и фотографируя его на смартфон.Мы тоже любовались, но не так бурно.— Резные ставни! Старинные! Им не меньше 200 лет! Работа ручная, ювелирная прям! Как это сохранилось-то… Эх, внутрь, жаль, не зайти.Дом был заперт и выглядел нежилым. Я начал зевать, Сема как всегда уткнулся в телефон, а Макс полез в густую траву. Он-то и обнаружил вниз по склону речку и отличное место для привала. Поставили палатку, развели костер и достали удочки. Какой клев пошел! Только успевай наживку закидывать.Хуторские дома виднелись примерно в километре, но беспокоить местных мы не хотели, да и незачем было. А вот сами незамеченными не остались. Я взялся варить уху, приправив ее на свой вкус. Посолил, попробовал и вздрогнул: рядом усаживался старик с редкой седенькой бородкой, но живым и пытливым взглядом. Откуда он только вырос?Он принюхался к котелку и одобрительно хмыкнул:— Не всяк в ушицу дикий чеснок кладет. Не всяк его в траве найдет!Я принял за похвалу.— Раздолье тут у вас!Старик хохотнул:— Ишь! Городской, а разбираешься!— Детство деревенским было.Тут и ребята с уловом вернулись. Познакомились.Дед назвался Афанасием Савельичем, рассказал, что раньше хутор большой деревней был, богато селяне жили. А потом все разъезжаться стали, как лихие времена настали…— А тот дом чей? — полюбопытствовалСтарик пожевал травинку:— Так помещичий и есть. Только помещика уж давно нет.— С историей значит? — поддержал разговор Макс.— А то! Строил его Федор Мокрый, самоучка от Бога, уж два века дом стоит, ни революция, ни война ему нипочем, а там и библиотека, и детдом, и сельпо перебывали..— А сейчас?— Сейчас пусто. Никто там долго не задерживается. Но дом еще многих из вас переживет.— Мастерство уникальное! — вздохнул Антоха.— Ну еще бы. Помещик его для дочери в приданое строил, но не пригодилось..Я учуял интересную байку и предложил старику отужинать с нами — уха была готова. Все потянулись за тарелками. Не буду хвастать, но готовить я — мастер. Ели не спеша, смакуя свежую сладкую рыбу. Уже начало смеркаться. Сема даже забыл про свой телефон, но быстро вспомнил, когда его тарелка опустела, и пошел зарядить его в машину.— А почему приданое дочке помещика — не пригодилось? — напомнил я.— Дык померла она раньше времени.— От чего померла-то? Если молодая была, — настаивал я.— Так и молодые умирают, коли к ним смерть по чужому зову приходит…Тут уж Макс включился со своим умением юриста разбираться в иносказаниях:— Вася, Афанасий Савельич тебе пытается сказать, что убили ее.Я насупился:— А почему прямо не сказать?Старик улыбнулся:— Вот ты почемука!— Врач он у нас, вот и почемукает! — хохотнул Макс.— Дохтуров мы уважаем! — серьезно ответил старик. — Но на хуторе их у нас уж не осталось, сами травками лечимся.— А за что убили-то девицу? — направил Макс старика в нужное русло разговора.Афанасий Савельич откашлялся, вздохнул горестно:— Красивой Марфа была, статной, гордой. Отец одну ее растил, любил ее, во всем потакал. Жениха она сама себе выбрала, по сердцу. Отец не противился, хотя парни и побогаче сватались. К свадьбе готовиться стали. Помещик торопился дом достроить, чтоб в нем пировать. Но за два дня до свадьбы Марфа с женихом пропали. Искали всем селом…Рассказчик наш замолчал, задумчиво — вглядываясь в темноту.— Нашли? — не выдержал я.Старик согласно кивнул:— Нашли, в реке. Выше по течению. Жестокой смерть была. Надругались, изувечили, в воду бросили.— Кто? Жених? — снова включился внутренний юрист Макса.— Парня так и не нашли. Но никто на него и не думал. Не мог он такое сотворить, он с Марфы пылинки сдувал…— А куда ж делся?Старик неопределенно махнул рукой:— Вокруг оглянись, леса да поля, если закопать, никто не сыщет, да и сам забудешь, где спрятал говаривали, из соседнего села видели чужаков проезжих, но брехня это…— Почему?Старик не успел ответить. Мне показалось, зовет кто-то, и я перебил:— Слышите?Никто ничего не слышал.— А где Семен? — почему-то заволновался я.— Наверное, заснул в машине, — ответил дремавший все это время Антон.Но мне опять послышалось, будто плачет кто-то. Я вскочил и побежал к машине. Семы там не было. Начали звать, не отзывается. Поленья горящие из костра схватили, разделились и пошли искать. Я к реке спустился. Тишина. Вода черной гладью стелется. Прошелся вдоль берега, опять какой-то странный звук — то ли плач, то ли зов. Я в чертовщину не верю, все-таки медик, но тут струхнул. А когда тень мелькнула, нервы сдали. Неужели привидение?Попятился. На какую-то палку наступил. Она громко хрустнула. От резкого звука в себя пришел. Наклонился к воде лицо ополоснуть и увидел у камышей что-то белое… Рубаха? Сема! Заорал во все горло:— Сюда! Нашел.И в воду. Вытащил. Откачиваю. Ребята рядом стоят. Старик приковылял. А Сема признаков жизни не подает. Я быстрее качаю: два нажатия в секунду, тридцать в минуту. Господи, сколько прошло…Вдруг поздно…Не думать, делать!Наконец, он закашлял! Я с облегчением выдохнул. Вернулись к костру все вместе. Когда Сема в себя пришел, рассказал, что телефон на зарядку в машине поставил, и вдруг окликнул его кто-то. Решил, ветер шалит. Вдруг опять какой-то звук, на плач похожий. Пошел на него к реке вышел — вдруг малыш какой поплавать решил? Никого. Хотел вернуться, но зацепился за что-то, голова закружилась. Упал. Дальше Семен ничего не помнил.. Старик хмыкнул:— Зов и плач слышал? Это Марфа жениха своего ищет. Мертвая Невеста. Душа неприкаянная ждет любимого, видимо, на небесах его не нашла, вот среди живых и шукает. Тут уж много люду в воду кануло.Семен, не понимая, таращил глаза. Макс и Антон сидели молча, понурив головы. На меня накатила усталость, захотелось спать, и здравый смысл противился верить в стариковские россказни.— Напугали вы нас своими байками, Афанасий Савельич.— Ох, не мои они, народа местного. Пойду я. Ты поправляйся, парень, — старик поднялся и похлопал Семена по плечу. — Да ешь побольше, худой больно, вот голова и закружилась от чистого нашего воздуха да разнотравья запахов. Бывайте!— Может, вас проводить, а то как вы по темноте один пойдете? — встрепенулся я.— Сами не заплутайте, а я тут и с закрытыми глазами дойду.Наутро мы решили прервать свой рыбацкий вояж и вернуться домой, от греха подальше.Я настоял, чтобы Семен сделал томографию головы. Выяснилось: пару месяцев назад в спортзале он ударился о железную перекладину, образовалась гематома, и на ее фоне переутомление и избыток кислорода привели к обмороку. Вроде бы простое объяснение. Но мне не дает покоя мысль: я-то головой ни обо что не бился, а тот плач тоже слышал. И что было бы, подойди я ночью к реке?Автор - Василий Гурихин.

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