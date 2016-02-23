Квартира с сюрпризом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:24

Марьяша Просмотров: 152 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 19:16 by

Эту историю рассказал мой знакомый, которая произошла с ним. Назовем знакомого Максом.Случилось так, что после развода Макс должен был выбрать: жить с родителями или снять жилье. Он выбрал второе.Квартиру нашел через знакомых быстро и точно так же быстро в нее вселился ближе к вечеру.Оглядев комнату, Макс заметил, что везде были нарисованы маленькие крестики. Они были повсюду: на стенах, на окнах, на ножках стула...Не придав этому значения, мой знакомый расположился на матрасе, который служил кроватью. Посмотрев по ноутбуку фильм, Макс заснул.Утром его ждал сюрприз: на клавиатуре незакрытого ноутбука была вода (будто стакан вылили). Больше воды нигде не было.Плохо соображая после сна, Макс в панике поднял глаза к потолку, подумав, что это соседи так изощренно его заливают. Потолок был сухой, воды там не было. Следовательно, залить ноутбук с потолка не могли.Не дав себе хорошенько подумать, Макс ушел на работу.К концу рабочего дня его стала одолевать тревога, когда он вспоминал о квартире. Но делать нечего.Купив по дороге пива для успокоения нервов, придя домой, Макс устроился на матрасе и приготовился отдохнуть. Но... в квартире ощущалось чье-то присутствие. Вокруг себя знакомый время от времени ощущал ледяное движение воздуха (на улице было лето). Как будто кто-то то приближался, то удалялся на высокой скорости. Каждый раз, когда это ЧТО-ТО приближалось, волосы буквально на всем теле вставали дыбом от страха.Сжав волю в кулак, Макс допил пиво и забылся тревожным сном.Утром его снова ждал сюрприз. Вода была в его тапках. В надежде Макс поднял глаза к потолку. Потолок был сухой.Вечером третьего дня, подойдя к двери, Макс уже собрался ее открыть, как вдруг во всем доме вырубили свет. Нервы сдали, он развернулся и пошел ночевать к родителям.На следующий день Макс зашел в квартиру, чтобы забрать вещи. От знакомых, через которых получилось снять жилье, Макс узнал, что он уже пятый за месяц, кто покидает эту квартиру.Долго потом не решался снять угол. Боялся, что вдруг опять попадется квартира с сюрпризом.

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