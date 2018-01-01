Ведьмин котёл

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:41

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Пока Томми сидел на стуле в кухне и жевал пирожок с малиновой начинкой, он болтал ногами и размышлял обо всех приключениях и испытаниях, что выпали на его долю в этот день. Во-первых, мальчик распрощался со своим воздушным змеем. А змей, между прочим, уникальный. Вообще-то, Томми не очень хорошо помнил значение слова “уникальный”, но именно так называл змея папа и Томми верил, что “уникальный” - это что-то очень здоровское. Во-вторых, Томми потерялся, пока бежал вслед за змеем, и если бы не три старых ведьмы, которые привели мальчишку в свой дом, он, вероятно, добежал до дремучего леса и сгинул там. И как назло его мобильный телефон остался лежать на прикроватной тумбочке. Почему Томми вдруг решил, что пожилые седовласые женщины в остроконечных шляпах являются ведьмами? Так Томми их спросил об этом и женщины дали утвердительный ответ. Тётя Матильда, на вид самая старая, угостила мальчишку пирожком, чтобы тот не слишком расстраивался из-за того, что нескоро попадет домой. Тётя Анабелль, у которой были две длинных серебристых косы, разрешила Томми примерить свою шляпу. Тётя Хильда торжественно представила мальчишку огромному черному коту, что вышел навстречу, едва они переступили порог дома. Кот, однако, не впечатлился и лишь сердито фыркнул, обнюхал гостя, а затем ушел по своим делам.Пока тётушка Анабелль звонила маме Томми, чей рабочий номер мальчишка знал назубок, хотя он был длинным и довольно сложным, Матильда и Хильда кое-как втащили в кухню котел.- Ого! - восхищенно воскликнул Томми, вскакивая со своего места, - вы что, собираетесь зелье варить?- Ага,- подмигнула мальчику Хильда. По щелчку пальцев под котлом заплясало зеленое пламя. Между прочим, пламя было непростым, оно никак не вредило напольному покрытию.- Какое? - Томми не сводил глаз с пламени, торопливо доедая пирожок.- Увидишь, - Матильда хлопнула в ладоши и дверца холодильника открылась сама собой. Конечно же, можно было подойти и просто открыть ее, ведь это не требует больших усилий. Но горящие глаза Томми, который с восторгом следил за каждым действием тётушек, стоили того. У ведьм не имелось ни детей, ни тем более внуков. Ведьмы были стары и уродливы. У Хильды на носу красовалось аж две бородавки. У Анабелль не было правого глаза и она ходила со стеклянным протезом, который выглядел так ужасно, что лучше и вовсе обойтись без него. У Матильды был огромный крючковатый нос и брови, сросшиеся на переносице. Мальчишку, правда, все эти изъяны не волновали. Ему нравились их шляпы, их громкий заливистый смех и то, как они бубнили под нос незнакомую для мальчика песенку про алые маки.Котел до краев наполнился водой, из холодильника в него попрыгали какие-то красные и синие фрукты, фиолетовые цветы и резко пахнущие белые шарики.- Томми, твоя мама скоро приедет, - в кухню вошла тетя Анабелль, - посидишь пока у нас, поможешь, чем сможешь. А то стары мы стали.Ведьмы переглянулись, встали вокруг котла, вода в котором уже начинала бурлить. Хильда достала из шкафчика три длинных деревянных ложки. Томми во все глаза смотрел на ведьм, но не смел и слова сказать. Вдруг помешает.В кухне стало как будто темнее, хотя за окном был погожий день. Отсветы зеленого огня блуждали по стенам. Томми на минуту даже показалось, что полоски на древних обоях вытянулись, изогнулись и теперь напоминали скрюченные силуэты голых деревьев.- Ух ты, - прошептал мальчик, оглядываясь по сторонам. Он старался запомнить как можно больше всего, иначе когда еще предоставится возможность побывать на кухне у ведьм?Ему виделась голубая луна на потолке, на фоне которой летит ведьма на метле. Томми даже думалось, что он слышит громкий хохот. Среди деревьев сновали тени, бродили полуволки-полулюди, а на тонких ветвях покачивались звезды.Ведьмы погрузили ложки в зелье, которое стало темно-малинового цвета. От зелья валил густой-прегустой пар и превращался в туман, который выползал из дома и стелился по земле, устланной красными и золотыми листьями. Ведьмы бормотали заклинание, то повышая, то понижая голос. Томми не понимал о чем они говорят, потому он просто слушал.Спустя какое-то время из глубины котла, из горячего зелья показался гладкий белый камушек на цепочке.- Томми, протяни руку, - велела тётя Матильда. Мальчишка послушно вытянул вперед правую руку раскрытой ладонью вверх.- Носи его с собой всегда и никогда больше не потеряешься. И ничего никогда не случится. Маме не придется волноваться.Камень, только что появившийся из зелья, неожиданно оказался холодным. Прикосновение обожгло кожу и Томми хотел было отдать камушек обратно, но тётя Матильда схватила мальчика за плечи и грубо тряхнула. Сильно, неприятно. И не подумаешь, что в такой хрупкой старой женщине имеется столько силы.Томми вздрогнул и разлепил веки. Он увидел насмерть перепуганную маму, которая вытирала слезы с щек."Жив!" - увидев, что сын открыл глаза, женщина сгребла в охапку крохотное тельце и зарыдала в голос. Где-то вдалеке выли сирены “скорой”. Томми вертел головой, но ни кухни, ни старых ведьм рядом не видно. День перекинулся густотой темнотой ночи, прорезываемой яркими полосками света фонарей добровольцев и офицеров полиции.Томми было трудно двигаться. Еще бы не трудно. Обе ноги угодили в охотничий капкан, который кто-то неосмотрительно оставил после завершения сезона.Мальчишка почти не чувствовал боли. Один из фонарей выхватил трепыхающегося от ветра змея, запутавшегося в кроне дерева.Доброволец, высокий крепкий мужчина, аккуратно поднял мальчика на руки и понес в сторону прибывшей “скорой”. Томми начал хныкать, потому что хотелось пошевелить ногами, но ничего не получалось. Мама погладила его по голове."Все хорошо, сейчас папа приедет!".Томми помнил, как погнался за змеем, увидел, что-то темное в желтеющей траве, но не придал этому никакого значения.Цепляясь за куртку добровольца, мальчик вдруг понял, что в его крепко-накрепко зажатой ладони что-то есть. Холодное и круглое. Томми озирался по сторонам. Где же тётя Матильда, тётя Анабелль и тётя Хильда? Они же были с ним буквально минуту назад!Три головы в остроконечных шляпах опасливо выглядывали из-за старого дуба, недалеко от которого лежал капкан. Три молодых девушки встревоженно наблюдали за тем, как мальчишку помещают в “скорую”.- Я же говорила, что все получится,- прошептала Анабелль, широко улыбаясь,- а вы гнули свое. Помрет от потери крови, помрет! Тьфу, пессимистки!Хильда задумчиво потерла подбородок.- Но мы же теперь на самом деле превратимся в старух. Без камня-то.Матильда махнула рукой.- Как превратимся в них, так и обратно помолодеем. Идемте, нам еще на шабаш надо успеть.Автор - LostSummoner.

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