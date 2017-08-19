Марионетка. Часть пятая

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 31 Комментарии: 2 +3 Вчера, 23:21 by

Дневник был довольно внушительный и, кажется, на его страницах развернулась вся жизнь Старика. Вернее, та ее часть, что была сокрыта от глаз горожан, часть, что рассказывала о том, как убитый горем мужчина превратился в безумного Старика.Откуда-то снизу раздавался глухой стук – деревянная тварь копошилась. Должно быть, пыталась придумать, как меня достать. А могла ли она вообще думать?Я ругнул себя за то, что трачу драгоценное время на бессмысленные раздумья и вернулся к дневнику.«Присел на дорожку и решил написать пару строчек перед отъездом. В конце концов, я могу больше не вернуться сюда. Если все получится и тот тип прав, я наконец смогу все исправить. Я обязан. Дождись меня, мой дом».Последнее предложение было зачеркнуто, но мне удалось его разобрать. Видимо, автор пожалел о минутной сентиментальности.Последующие записи Старик уже сопровождал датами.«12.03.Долго ничего не писал, совсем не было времени. Сел на поезд. В первую же ночь снова приснился этот тип. Просил звать его другом. Заверял, что я поступаю правильно. Эти сны кажутся такими реальными… Господи, как же это странно. Было страшно. В этот раз даже страшнее, чем раньше. Чувствую, будто связь (?) с ним меня отравляет. И он знает это. Его булькающий, дурно пахнущий голос, склизкими щупальцами возящийся у меня в голове, сводит меня с ума. Лица я опять не видел, только этот огромный, бесформенный силуэт и еще чувство… чувство чего-то непостижимого, чего-то бесконечного и всеобъемлющего, но отвратительного. Терпеть не могу ощущать его вокруг себя, в своей голове, повсюду… он повсюду. Но лишь во снах.Плевать.Он приходит во снах».По спине поползли мурашки.«13.03.Сегодня спал хорошо, видел во сне Димку и еще больше уверился в моем предприятии. Ехать еще около недели, затем – паром, автобусы, ходьба пешком. Боюсь заблудиться. Да и языка я не знаю. Но он, мой новый друг, обещал помогать, сказал, что будет вести меня».«Мой новый друг» было грубо перечеркнуто, ниже Старик впихнул (видимо, при перечитывании) следующую запись:«Никакой он мне не друг. Не друг».«Кажется, за мной следят. В соседнем купе поселился полноватый мужчина в восьмиклинке. Готов поспорить, что видел его на вокзале, когда садился на поезд. И еще мне кажется, сегодня ночью он был здесь, в моем купе. Я проснулся и увидел, как он стоит и пялится на меня. Он, видимо, испугался и дверь закрыл. Может, мне это приснилось?Почему его лицо кажется таким знакомым?Бред».За окном уже совсем стемнело и читать дальше я не мог. Я подошел к двери и дрожащими от холода руками пошарил по стене. Нащупал выключатель – щелк. Ничего. Конечно, электричества в доме не было. Попробовать стоило. За дверью слышались шорохи и скрипы. Там кто-то был? Если да, то он старался вести себя очень тихо. Мне это не понравилось. А как я, собственно, собирался выбраться из комнаты?На столе стоял небольшой подсвечник с огарком в нем, поэтому я полез проверять все ящички в столе. Во втором были какие-то папки, чертежи и паспорт. Недолго думая, я взял документ и заложил в дневник в качестве закладки. Позже посмотрю. В третьем ящике было как раз то, что я искал: три больших свечи и коробок спичек.Установив свечу в подсвечник, я чиркнул спичкой, заплясал скромный огонек и комната наполнилась тусклым теплым светом. На душе стало спокойнее, но затем спокойствие исчезло, когда я осознал, что из-за разницы освещения с улицы меня может разглядеть любой желающий. Я почувствовал себя в аквариуме, вокруг которого столпились эти мерзкие твари, разглядывая меня. Поэтому я тут же переместился на кровать, подсвечник установил рядом, на стуле.Я повертел в руках потрепанный красный документ с надписью «СССР ПАСПОРТ» и красивым гербом в центре, изображавшем земной шар, обвитый лентой с колосьями. Открыл. С черно-белой фотографии на меня смотрел молодой привлекательный парень с пышной шевелюрой."Кузнецов Павел Николаевич" – прошептал я. Так вот как его звали.Шорохи за дверью стали отчетливее. Радовало, что забраться внутрь они не могут.Ведь не могут?Отложив паспорт, я вернулся к дневнику.«09.04.Кажется, я на месте. Писать было некогда, да и нечего. Позавчера сошел с парома, переночевал в какой-то дешевой гостинице, и с утра поехал в деревню. Находится она у черта на куличиках. Договорился с одним местным, он благородно согласился подвезти. Пришлось отдать ему мой фотоаппарат в качестве платы.Тот мужчина в восьмиклинке в поезде на глаза мне не попадался, но, кажется… нет, я уверен, что видел его на пароме. Сомнений не остается – он точно следит за мной. Но кто он? Посланник существа из сна? Проверяет мою работу? Или же его задача помогать мне? Только вот чемоданы я всю дорогу тащил самостоятельно.Что ж, у меня есть нож и я им обязательно воспользуюсь, пусть только попробует подойти ко мне.Сейчас остановился в какой-то забегаловке, думаю, место верное. Жду этого араба. Он должен показать библиотеку и помочь найти ту самую книгу. Тенебрис, кажется, или как-то так. Голос из сна сказал, что книгу нужно украсть, что в библиотеке она лишь пылится на полках, не выполняя свое предназначение, что она не работает. Это оскверняет ее. Мне плевать на книгу. Главное – заполучить ее. Остальное не важно.15.04.Я на пароме, возвращаюсь домой. Книга у меня. Еле унес ноги из библиотеки. Кто бы мог подумать, что там окажется охранник? Вооруженный охранник в библиотеке – подумать только!Араба застрелили. И все из-за книги! Сегодня ночью провалился в один из тех снов. Голос сказал (точнее сказать, донес информацию, ведь он не говорил, он будто помещал мысли в мою голову), что араб сыграл свою роль, что о нем позаботятся. Я же сделал все правильно и скоро тоже сыграю свою роль и получу то, что искал.Когда проснулся, чувствовал себя так, будто мою душу прополоскали в дерьме.Мне кажется, это существо вещает из какого-то другого мира. Он точно не часть сна, не часть моего воображения. С помощью сна он лишь связывается с людьми. Такими, как я.Совсем как у Лавкрафта. Безумие какое-то.Скорее бы уже все кончилось.08.05.Наконец-то. Я дома и теперь все готово. Было очень трудно читать книгу, я такого языка раньше не встречал. Вначале я вообще ничего не понимал, видел лишь бессмысленные закорючки, но теперь легко читаю и даже могу свободно разговаривать на нем. Откуда у меня появились такие знания? Впрочем, удивляться тут нечему.Прежде чем я нашел нужную главу, я узнал из этой книги столько всего темного, жуткого и богомерзкого, это даже не дьявольщина, это нечто за гранью нашего понимания… Теперь понятно, почему ее охраняли с оружием. По-хорошему, я должен сжечь ее прямо сейчас. Но я не могу. Она мне нужнаТеперь я обладаю нужными знаниями, но должен сделать кое-что кошмарное…».Я, кажется, начинал понимать, к чему все шло. Мне было трудно в это поверить, но доказательства того, что Старик добился своей цели, прямо сейчас сновали по дому, жаждущие схватить меня и разорвать.Хотя нет, цели, скорее, добился кое-кто другой.«09.05.Сегодня. Это случится сегодня. Я наконец решился. Я не думал о том, что буду делать, когда дойдет до дела, мне было плевать, но теперь мне страшно. Правильно ли я поступаю? Неужели я могу принимать ТАКИЕ решения? Это УЖАСНО.Жертва слишком велика, но я должен. Я должен. Ради него.Если все пройдет успешно, больше я ничего здесь не напишу. Прощай».Очевидно, что дело успехом не увенчалось, ведь после пары вырванных листов следовали другие записи.«10.05.Простите меня… Бога ради, простите…».Страница с этой странной записью местами была волнистой, очевидно от воздействия воды. Или, может быть, слез?«12.05.Он со мной. Дима наконец со мной. Пока что ему неудобно, но скоро он привыкнет. Он уже ходит и начинает говорить. Голос, правда, странный и какой-то дребезжащий, но это все не важно. Важно лишь то, что внутри.17.05.Нет! Меня обманули!Это не мой сын.Я идиот, как я мог поверить ему?!Это не Дима. Он пытается им казаться, пытается повторять его движения, у него есть его ПАМЯТЬ, но это не он. Я не знаю, ЧТО за существо сейчас ходит по моему дому.Сны теперь снятся почти каждую ночь, стараюсь не спать, но организм уже не выдерживает. Это мерзкое создание, копошась в моих мозгах, уверяет меня, что все правильно, что я ошибаюсь. НИХРЕНА ПОДОБНОГО!Он сводит меня с ума.Гипнотизирует меня?».Следующая запись была сделана корявым почерком, будто у Старика тряслись руки. Местами нажим ручки был таким сильным, что оставлял дыры в бумаге. Настроение письма тоже поменялось.22.06.Играли сегодня с Димкой. Он замечательный. Я так рад, что мы снова вместе.Он говорит, что ему скучно, он хочет себе друзей. Ради него я на все готов.Сегодня вечером отправлюсь на поиски козлят».Похоже, эта запись была сделана уже рукой сумасшедшего. О каких козлятах он говорил? Может, все это выдумка и Старик тихо сходил с ума у себя дома, а сын, зловещая книга и странные сны – не больше, чем галлюцинация?Но как же тварь, загнавшая меня в эту комнату и, похоже, подслушивающая под дверью? Или, может, я тоже сошел с ума?«04.08.все вышло из-под контроляони повсюдуя больше так не могуОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ МЕНЯПОЧЕМУ ВЫ МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЕТЕ??? ПРОВАЛИВАЙТЕ!я запер все двери и окна они не должны покинуть домони пытаются пробиться в комнату и схватить меняНИЧЕГО У ВАС НЕ ВЫЙДЕТ ТВАРИя подготовился».На этом записи в дневнике обрывались. Я был шокирован и потрясен, по коже бегали мурашки. В этом доме случилось что-то ужасное. Что-то… непростительное?"Что же ты сделал?" – задумался я.Свеча уже почти догорела. Улица погрузилась в ночь. Я дрожал от холода. Нужно было избавиться от мокрой одежды.И тут я ударил себя по лбу ладонью от внезапно пришедшей мысли. Все это время я мог попробовать найти сухую одежду в шкафу Старика, но я слишком сильно увлекся его дневником. И вот когда я осторожно направился к шкафу, из коридора послышались движения, стук по полу и затем – голоса. Или что-то на них похожее."Отойдите, – голос будто двоился и менял тональность. Голос ужасный и спокойный. Голос детский. Сердце в груди забилось как бешеное. По полу застучали шаги, – дайте мне с ним поговорить. Ты же не собираешься сидеть там всю жизнь? – обращается ко мне. Слышались заискивающие нотки. – Выходи, тут твои друзья. Выходи, и вместе пойдете домой".«… голос, правда, странный и какой-то дребезжащий…» – вспомнил я строчку из дневника.

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