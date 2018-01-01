Выпусти меня. Часть четвертая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:46

Estel_N Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:43 by

После кошмарного сна Вера больше не смогла уснуть, ей было страшно даже встать с кровати, чтобы снова закрыть дверь, и она время от времени поглядывала в темный дверной проем. Она нутром чувствовала что-то зловещее, что за ней наблюдает и терпеливо ждет.В девять Костя вернулся с работы, Вера услышала, как открылась входная дверь и в дом кто-то вошел, только после этого она встала с постели, быстро спустилась вниз и кинулась на шею к мужу.Он заметил ее взволнованное состояние и темные круги под глазами.- Что с тобой? – Смотря ей в лицо, спросил он.- Все начинается снова. – Прошептала она.- Что начинается?- Те явления, как в детстве.- Один раз ты смогла это побороть. И сейчас сможешь.Вере ничего не оставалось, как прислушаться к мужу и постараться поверить в себя.- Хорошо. - Согласилась она, ослабла в его руках и упала в обморок.Костя попытался сам привести ее в чувства, но не получалось, Вера не реагировала, он испугался за жену и повез ее в больницу. Через некоторое время Косте сказали, что она беременна.Вера пришла в себя. Она осмотрелась по сторонам и поняла, что находится в больнице. Женщина напрягла память и вспомнила, как у нее ослабли ноги и потемнело в глазах.Дверь в палату открылась, вошел Костя. На его лице была широкая улыбка. Он подошел к жене, сел на стул рядом с кроватью и взял ее за руку. Вера смотрела на него в ожидании того, что он скажет.- Ты беременна. - Проговорил он.Она не поверила своим ушам.- Это невозможно… - Обдумывая что-то, проговорила она.- Я же тебе говорил, что нельзя сдаваться. И произошло чудо! – Он обнял жену.- Чудо… - Тихо проговорила она, все еще обдумывая что-то. – Ты уверен? – Не веря в это, спросила она.- Да, анализы показали, что это так. Врачи тоже удивлены, назвали случившее чудом. – Радостно добавил мужчина. – Ты не рада? – Заметив ее задумчивость, спросил он.- Рада. Просто я не могу поверить. – Тоже улыбнувшись, ответила она.Три дня Вера провела в больнице под наблюдением врачей. Все анализы показали, что все хорошо, и ее отпустили домой.Женщина вошла в дом и положила сумку на столик в прихожей, она оглядела комнату и вздохнула. Внутри нее появилась тревога. Но это чувство возникло не от дома, а от того, что было в нем что-то невидимое и сильное.Вера дотронулась до своего живота, срок был маленький, еще ничего не было видно, но подсознательно она чувствовала жизнь внутри себя.Женщина поднялась по ступенькам наверх и зашла в детскую, которая когда-то была ее. Она уже начала представлять, как будет ее обделывать для своего ребенка, как он будет здесь играть и смеяться.С книжной полки упал ключ. Женщина обернулась на звук и подняла его.Ключ был небольшой, очень ржавый и похож на старинный. Она повертела его в руках, но никак не могла вспомнить от чего он и видела ли его когда-нибудь. Потом положила его снова на полку и, выходя из комнаты, с опаской оглядела все вокруг, ничего странного не увидев, закрыла за собой дверь.Через несколько месяцев Вера решила, что можно начинать переделывать детскую комнату. Она вошла в нее и посмотрела по сторонам, пытаясь понять с чего начать. Потом подошла к кровати и стала убирать подушки, и вспомнила, как пряталась под одеялом, дрожа от страха. Она вспомнила, как кто-то скребся под кроватью и стаскивал одеяло. И тут ее внимание привлекла стена, на которой начали отходить обои. Вера подошла к ней и стала их отдирать, все равно нужно было их менять. Отодрав несколько кусков, женщина поняла, что перед ней дверь. Она отошла немного назад, чтобы рассмотреть ее.Дверь была деревянная, на ней не было ручки, виднелась замочная скважина. Вера села на колени и заглянула в нее, внутри была темнота."Наверное, это гардеробная", - подумала женщина, - "Но почему ее попытались скрыть. Тем более прошло столько лет, и никто не знал об этом тайнике".Вера просунула пальцы в щелки по краям и потянула на себя, но дверь не поддалась, женщина поняла, что она заперта на замок. Затем она вспомнила про ключ, который нашла в комнате. Он лежал на том же месте, куда она его положила в прошлый раз.Взяв ключ, она засунула его в замочную скважину, и он подошел, затем немного помедлив и обдумав действие, Вера повернула ключ. С грохотом замок открылся, и дверь со скрипом приоткрылась. Вера сглотнула и открыла ее. Перед ней была темнота.

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