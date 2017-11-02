Выпусти меня. Часть 5

Выпусти меня. Часть 5Вера вытянула руку и шагнула вперед. Комната казалась огромной, но в ней было чернее ночи. Она видела только слабый свет, который исходил от дверного проема сзади и свою тень. Женщина сделала еще несколько шагов вперед и попыталась оглядеться, но ничего не видела.
Слева от нее послышался тихий хруст. Она сжалась и напрягла слух. Потом снова хруст и шаги. Вера обернулась на звук, но впереди была темнота.
- Кто здесь? – собрав всю волю в кулак, спросила она.
Послышалось хриплое дыхание. На секунду Вера подумала, что это сон. Затем услышала, как шаги и хрипы приближаются к ней, но она никого не видела.
- Кто ты?
- Я то, что внутри, – раздался хриплый голос из темноты.
- Что тебе нужно?
- Выпусти меня.
- Как?
- Ты знаешь, – медленно ответил голос.
Вера задрожала.
- Я должна позвать тебя? – предположила она.
- Да, – с ноткой радости ответил голос.
- А если я этого не сделаю?
- Ты должна, – настойчиво ответил голос. – Я сделал, как ты просила! – уже переходя на крик, послышалось из темноты.
- Что я просила? – не понимая, о чем он говорит, спросила Вера.
Снова раздалось хриплое дыхание и хруст впереди нее, голос зловеще засмеялся.
- Ты ждешь ребенка и тот человек мертв.
Веры округлились глаза и душа опустилась в пятки. Она почувствовала, что это существо пришло совсем не с добрыми намерениями.
– Выпусти меня! – снова потребовал он.
- Нет! – закричала Вера.
- Неблагодарная! – громко произнес голос и захрипел. Вера инстинктивно попятилась назад, а впереди раздались шаги и хруст.
Шаги приближались, Вера не могла пошевелиться, она вглядывалась в темноту. Ей до безумия было страшно, и в то же время хотелось увидеть, то, что там таилось.
Медленно, в слабом освещении стал вырисовываться силуэт. Голова была опущена вниз, на лицо свисали пряди спутанных полос до плеч, тело было очень худое, руки были длинные с тонкими длинными пальцами, которые переходили в острые когти. Существо тяжело дышало и еле передвигало ногами, и Вера поняла, что это хрустят его кости от каждого движения. Затем он остановился и медленно поднял голову. На лицо это было не похоже: большой рот с множеством острых клыков, вместо носа дыра и черные глазницы, которые смотрели на нее.
- Выпусти меня! – рявкнуло существо.
У Веры зазвенело в ушах.
- Нет! – закричала она и побежала к выходу.
Она захлопнула дверь, повернула ключ и, вытащив его, отпрянула от стены. За закрытой дверью послышался скрежет. Вера не могла это слушать, она закрыла уши ладонями и выбежала из детской. Она закрыла дверь детской на ключ и решила больше туда никогда не заходить.
Женщина упала на колени перед дверью и заплакала.
- Только не это, пожалуйста! Только не снова! – умоляла она.
В таком состоянии нашел ее Костя.
- Тебе нужно успокоиться. Вдруг с ребенком что-то случится, – попытался успокоить ее муж. Вера не переставала плакать. – Что случилось?
- Оно внутри.
- Что? – не понимая, о чем она говорит, спросил Костя. Он взял ключ и хотел открыть дверь детской, но Вера его одернула.
- Мы никогда не будем заходить в эту комнату, – сказала она.
- Что ты там увидела? – растерялся мужчина.
- Он не назвался, но он там, и не может выйти.
- Там кто-то есть? И он хочет нам зла?
- Да, – дрожащим голосом ответила она.
- Тогда, может быть, переедем? – забеспокоился мужчина.
Вера подняла на него взгляд и проговорила:
- Куда бы мы не переехали, видения все равно не прекратятся.
- Но ты же говорила, что поборола их в детстве?
- На какое-то время они прекращались, потом появлялись снова. А если не было видений, то я чувствовала чье-то присутствие.
Мужчина сел рядом с ней на пол и тяжело вздохнул. Он не знал, что делать и чем помочь. Вера обняла его и предложила:
- Мы просто больше никогда не будем заходить в эту комнату, никогда.
Костя кивнул.
В старую детскую больше не заходили. Вера обустроила другую комнату, и теперь осталось ждать рождения ребенка.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:24 by Estel_NПросмотров: 15Комментарии: 1
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