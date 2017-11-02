Выпусти меня. Часть 5

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 15 Комментарии: 1 0 Сегодня, 20:24 by

Вера вытянула руку и шагнула вперед. Комната казалась огромной, но в ней было чернее ночи. Она видела только слабый свет, который исходил от дверного проема сзади и свою тень. Женщина сделала еще несколько шагов вперед и попыталась оглядеться, но ничего не видела.Слева от нее послышался тихий хруст. Она сжалась и напрягла слух. Потом снова хруст и шаги. Вера обернулась на звук, но впереди была темнота.- Кто здесь? – собрав всю волю в кулак, спросила она.Послышалось хриплое дыхание. На секунду Вера подумала, что это сон. Затем услышала, как шаги и хрипы приближаются к ней, но она никого не видела.- Кто ты?- Я то, что внутри, – раздался хриплый голос из темноты.- Что тебе нужно?- Выпусти меня.- Как?- Ты знаешь, – медленно ответил голос.Вера задрожала.- Я должна позвать тебя? – предположила она.- Да, – с ноткой радости ответил голос.- А если я этого не сделаю?- Ты должна, – настойчиво ответил голос. – Я сделал, как ты просила! – уже переходя на крик, послышалось из темноты.- Что я просила? – не понимая, о чем он говорит, спросила Вера.Снова раздалось хриплое дыхание и хруст впереди нее, голос зловеще засмеялся.- Ты ждешь ребенка и тот человек мертв.Веры округлились глаза и душа опустилась в пятки. Она почувствовала, что это существо пришло совсем не с добрыми намерениями.– Выпусти меня! – снова потребовал он.- Нет! – закричала Вера.- Неблагодарная! – громко произнес голос и захрипел. Вера инстинктивно попятилась назад, а впереди раздались шаги и хруст.Шаги приближались, Вера не могла пошевелиться, она вглядывалась в темноту. Ей до безумия было страшно, и в то же время хотелось увидеть, то, что там таилось.Медленно, в слабом освещении стал вырисовываться силуэт. Голова была опущена вниз, на лицо свисали пряди спутанных полос до плеч, тело было очень худое, руки были длинные с тонкими длинными пальцами, которые переходили в острые когти. Существо тяжело дышало и еле передвигало ногами, и Вера поняла, что это хрустят его кости от каждого движения. Затем он остановился и медленно поднял голову. На лицо это было не похоже: большой рот с множеством острых клыков, вместо носа дыра и черные глазницы, которые смотрели на нее.- Выпусти меня! – рявкнуло существо.У Веры зазвенело в ушах.- Нет! – закричала она и побежала к выходу.Она захлопнула дверь, повернула ключ и, вытащив его, отпрянула от стены. За закрытой дверью послышался скрежет. Вера не могла это слушать, она закрыла уши ладонями и выбежала из детской. Она закрыла дверь детской на ключ и решила больше туда никогда не заходить.Женщина упала на колени перед дверью и заплакала.- Только не это, пожалуйста! Только не снова! – умоляла она.В таком состоянии нашел ее Костя.- Тебе нужно успокоиться. Вдруг с ребенком что-то случится, – попытался успокоить ее муж. Вера не переставала плакать. – Что случилось?- Оно внутри.- Что? – не понимая, о чем она говорит, спросил Костя. Он взял ключ и хотел открыть дверь детской, но Вера его одернула.- Мы никогда не будем заходить в эту комнату, – сказала она.- Что ты там увидела? – растерялся мужчина.- Он не назвался, но он там, и не может выйти.- Там кто-то есть? И он хочет нам зла?- Да, – дрожащим голосом ответила она.- Тогда, может быть, переедем? – забеспокоился мужчина.Вера подняла на него взгляд и проговорила:- Куда бы мы не переехали, видения все равно не прекратятся.- Но ты же говорила, что поборола их в детстве?- На какое-то время они прекращались, потом появлялись снова. А если не было видений, то я чувствовала чье-то присутствие.Мужчина сел рядом с ней на пол и тяжело вздохнул. Он не знал, что делать и чем помочь. Вера обняла его и предложила:- Мы просто больше никогда не будем заходить в эту комнату, никогда.Костя кивнул.В старую детскую больше не заходили. Вера обустроила другую комнату, и теперь осталось ждать рождения ребенка.

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