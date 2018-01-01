Выпусти меня. Часть 3

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:46 by

Утром мужчина зашел в автосервис. Он окинул взглядом стоявшие машины на ремонте, и направился к руководителю. Зайдя в кабинет, он закрыл за собой дверь и сел в кресло напротив.- Машина готова? – Без лишних слов задал он главный вопрос.- Да, мои парни все подлатали: вмятину устранили, покрасили.- Отлично. – Довольно произнес мужчина.- Но… - Замялся руководитель автосервиса, - тебе это будет не мало стоить. Нужно еще парней «попросить», чтобы они молчали, там было немало крови.- Деньги не проблема, не первый раз обращаюсь.Он достал из внутреннего кармана пиджака пачку денег и кинул на стол, руководитель автосервиса быстро убрал ее в ящик стола. Они пожали руки.- С машиной все нормально? – На всякий случай поинтересовался мужчина.- Конечно, можешь не беспокоиться.После этого разговора он сел в свою машину и повернул ключ. С легкой улыбкой нажал на педаль газа и тронулся с места. Он включил музыку и поехал по своим делам, впереди загорелся красный свет светофора, он нажал на тормоз, но тормоза отказали. Автомобиль несся с приличной скоростью на встречную полосу, столкнулся с машиной и два раза перевернулся. Мужчина был еще жив. Он в ссадинах и с разбитой головой попытался вылезти из машины, но дверь заклинило, и тут он понял, что на него, сигналя, несется грузовик и не успеет затормозить.Желание Веры исполнилось, но это не вернет ее ребенка.Прошло полгода.За это время никаких происшествий в доме не было. Вера убедила себя, что все придумала. Потихоньку она стала приходить в себя. Костя был безумно рад этим изменениям.Этой ночью Вера никак не могла заснуть, когда муж был на дежурстве, ей всегда не спалось. Ей многое напоминало о детстве, о том что она здесь видела и слышала.Вера лежала в постели и смотрела на дверной проем, она вспомнила, как на ночь запирала дверь в свою комнату, потому что ей казалось, что из темноты коридора на нее кто-то смотрит, или как сама по середине ночи со крипом открывалась дверь. Ей стало дурно от этих воспоминаний, и она встала и закрыла дверь, немного помедлив, повернула ключ. Потом забралась под одеяло и через некоторое время с трудом уснула.Вера стояла одна в слабо освещенном коридоре. Над ее головой висели лампы, которые горели через одну, в них трещали и мерцали лампочки. Женщина поняла, что находится в больнице. Мимо нее пробежала медсестра, и Вера, опомнившись, пошла за ней. Распахнулись двери и женщина увидела себя без сознания, лежавшую на операционном столе. Вокруг суетились врачи, пытаясь вернуть ее к жизни, а рядом на столике с инструментами лежал ребенок, он был весь синий и неживой. Через мгновение Вера услышала свой вздох, и врач сказал:- Она жива.Свет погас.Женщина была растеряна и напугана. Каждая клеточка в ее теле говорила об опасности. И она услышала за спиной, в темноте, то самое хриплое дыхание. Оно было совсем близко, и она обернулась, но никого не увидела.- Ты хочешь его? – Немного помедлив, эхом пронеслось в темноте.Вера начала оглядываться по сторонам, чтобы увидеть источник звука, но не видела его.- Хочу. – Твердо произнесла она.В ответ послышалось хриплое дыхание.- Кто ты? – Решилась спросить женщина.- Я то, что внутри. – Медленно и хрипло произнес голос. – Выпусти меня! – Затем потребовал он.Вера занервничала. Она услышала хруст и шаги, которые приближались к ней, но не могла определить с какой стороны. Женщина вся сжалась, она прерывисто задышала, и стала вглядываться в темноту, и звуки прекратились.- Выпусти меня! – Неожиданно кто-то крикнул ей прямо в ухо.Вера от испуга проснулась, она подскочила на кровати, все одеяло валялось на полу, дверь в спальню была открыта.

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