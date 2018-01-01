Выпусти меня. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:23

Estel_N Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:23 by

Вера сидела перед окном в кресле-качалке, она смотрела на плывущие по небу облака и гладила округлившийся живот. Срок был уже большой, скоро она должна была родить и с нетерпением ждала этого момента. В свои двадцать восемь она очень хотела ребенка и с трудом забеременела.С самого детства Вера считала себя особенной. Она была другим ребенком, не таким, как все. Она всегда наперед чувствовала, что что-то должно произойти. Как и в ту ночь, когда ее родители погибли в аварии, она знала, что больше их не увидит. Девочка пыталась остановить родителей, чтобы они не шли на встречу, но мать с отцом не верили ее рассказам, считали все сбывшиеся предсказания совпадением.После смерти родителей она попала в детский дом и стала считать, что приносит несчастья. Закрылась в себе, не хотела ни с кем дружить. Но в пятнадцать лет сказала «хватит» своим видениям и что хочет быть обычным человеком и ничего не видеть и не чувствовать сверхъестественного, и все прекратилось, но острая интуиция осталась.В двадцать пят лет Вера нашла того человека, с кем хотела прожить всю жизнь, он не обращал внимание на ее странности, и они поженились, переехали в дом, который ей достался от родителей, а теперь ждут ребенка.В полдень женщина должна была встретиться со своей свекровью, но по дороге ее сбила машина, ребенок умер в утробе, водитель скрылся с места преступления. Вера была мертва три минуты.Вера открыла глаза и посмотрела по сторонам. Все было белое, звенело в ушах. Она сразу же дотронулась до живота, чтобы ощутить, как пинается в ней малыш, но живота не было. У нее началась паника, она помнила не все подробности случившегося. Женщина стала кричать и попыталась встать, потянув за капельницу, которая с грохотом упала, и все содержимое разлилось по палате.В палату забежали две медсестры, они с трудом сделали ей укол успокоительного, и она снова отключилась.Сон был беспокойным, она металась по больничной койке и стонала. Костя, муж Веры, все время просидел с ней, не спуская с нее глаз. Вера услышала нудное тиканье часов и стала приходить в себя. Она тихо застонала, в горле пересохло и открыла глаза. Женщина заметила, что рядом с ней сидит муж, он облокотился на руку и дремал.Вера снова застонала и попыталась произнести его имя:- Костя…Костя дернулся. Он мгновенно проснулся, подвинул стул ближе к ней и взял за руку.- Ребенок… - это все, что ее волновало.Мужчина не знал, что ответить. Он растерянно отвел взгляд. Вера догадалась о случившемся, но не хотела в это верить, на глаза навернулись слезы, он тоже плакал.

Ключевые слова: Ребенок авария беременность авторская история

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