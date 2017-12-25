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Творческие истории

Молитва матери

Ирина, собираясь на день рождения подруги, радостно вертелась перед зеркалом: на девушке было маленькое черное платье и черные туфли на высокой шпильке, умело накрашенное лицо сияло. Наталья позвала ее в восемь вечера, часы показывали шесть. За окном царила золотая осень и на мир уже опустились сумерки.

Ира шла по улице, и ее не покидало ощущение слежки, но каждый раз, когда она оборачивалась, за спиной никого не было. Девушка подошла к домофону и уже хотела набрать знакомые цифры, как вдруг почувствовала, что ее кто-то схватил сзади. Незнакомый парень с силой толкнул несчастную, так что она ударилась головой об тротуар, забрал все деньги и мобильник из клатча и скрылся. Ира очнулась через несколько часов, глубокой ночью, девушка ничего не помнила, в голове вертелся лишь адрес квартиры, где когда–то жили ее дедушка с бабушкой. На тот момент квартира была выставлена на продажу и стояла пустой.

Валентина Ивановна, мать Иры уже в который раз набирала номер дочери, но слышала только равнодушное «Абонент недоступен». Она уже давно стояла перед иконами и просила Бога уберечь ее ребенка от беды. До этого она звонила к Наталье и та сообщила, что подруга не пришла на ее праздник.

Ирина шла по ночному городу уже довольно давно, когда перед ней остановилась машина и парень, сидевший в ней, спросил: «Девушка, вас подвезти?». Обычно она не садилась в машины к незнакомцам, но от этого парня прямо-таки веяло надежностью и спокойствием. Девушка села на переднее сидение и парень, представившись Владом, спросил: «Куда идешь?». Ира назвала адрес.

- Я тебя отвезу. Ты сегодня что–нибудь ела?

- Я не помню.

- Тогда сиди здесь.

Влад остановился возле круглосуточного магазина «Меркурий» и вскоре вернулся с большим пакетом еды. Она была не шикарная, но самая необходимая: пачка пельменей, майонез и пара пакетов, именуемых «бомжами».

- А твои родные не будут волноваться? – спросил Влад, внимательно следя за дорогой.

- Будут, но у меня украли мобильный телефон, я не могу к ним позвонить.

- Возьми мой.

Девушка набрала знакомые цифры, услышала встревоженное: «Алло» и сказала: «Мамочка не волнуйся, сейчас я на бабушкиной квартире, завтра приду домой» и отсоединилась, чтобы не тратить чужие деньги.

Когда они подъехали по указанному адресу, парень спросил, можно ли ему подняться. До этого Ирина никогда не водила к себе домой незнакомых мужчин и не оставалась с ними наедине, но в этот раз поступила вопреки своим принципам, было в этом парне что-то надежное и родное. Они попили чай и Влад уехал.


Акхазриэль, вернувшись на небо, первым делом уточнил у своего шефа, почему такой скудной была еда, купленная девушке.

"Ты мог купить еду только на ту сумму, которую она за всю жизнь отдала нищим из милосердия, - ответили ему - а твоя подопечная была не слишком щедрой, отсюда и результат. Ей помогла лишь молитва матери, самая сильная из всех".

Автор - Nimeria Mcevers.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 10
0

Ключевые слова: Девушка ограбление мать молитва ангел-хранитель помощь свыше творческая история

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 15:55
+3
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 210
Интересно, а если бы Ирина никогда не подавала милостыню нищим, как бы ангел раздобыл для нее продукты? Грабанул супермаркет?

Так и вижу рассказ очевидцев преступления.
"Он пробил нам крышу - накачанный мужик с крыльями! - рассказала нашему корреспонденту продавщица Светлана. - Я хотела взять у него телефончик и позвать на свиданку, но он шустро схватил пачку пельмешек, майонез, пару пакетов и улетел через дыру в потолке. Крутейший мужик, брутальный и такой весь из себя мужественный, но семью с таким, видимо, не заведешь".
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:16
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2067|0)
Публикаций: 882
Комментариев: 8 064
Кажется люди не так поняли текст: -
Акхазриэль, вернувшись на небо, первым делом уточнил у своего шефа, почему такой скудной была еда, купленная девушке.

"Ты мог купить еду только на ту сумму, которую она за всю жизнь отдала нищим из милосердия, - ответили ему - а твоя подопечная была не слишком щедрой, отсюда и результат. Ей помогла лишь молитва матери, самая сильная из всех".

Бывает.....
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#3 написал: A.Norton
Сегодня, 16:23
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 210
Цитата: Сделано_в_СССР
Кажется люди не так поняли текст: -
Акхазриэль, вернувшись на небо, первым делом уточнил у своего шефа, почему такой скудной была еда, купленная девушке.

"Ты мог купить еду только на ту сумму, которую она за всю жизнь отдала нищим из милосердия, - ответили ему - а твоя подопечная была не слишком щедрой, отсюда и результат. Ей помогла лишь молитва матери, самая сильная из всех".

Бывает.....


Да все я понял. Это всего лишь шутка. Не будьте таким серьезным.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 16:29
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (592|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 228
Ребята, ну не ссорьтесь, чудесная история )))
Ира до этого в чужие машины не садилась,парней в квартиру не приглашала, а тут ей стукнули по голове и - пошла душа по кочкам sweat_smile Видимо,надежностью повеяло от машины а пельмешки с майонезом вконец свели ее с ума)) я , например, за пельмешки с уксусом убить готова stuck_out_tongue_closed_eyes
Вывела в ноль, а то заминусили ахарзиеля ( или что-то похожее), и вот не боятся што замороженный пельмень им в голову прилетит laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#5 написал: A.Norton
Сегодня, 16:40
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 210
Цитата: Космонасть
Ребята, ну не ссорьтесь, чудесная история )))
Ира до этого в чужие машины не садилась,парней в квартиру не приглашала, а тут ей стукнули по голове и - пошла душа по кочкам sweat_smile Видимо,надежностью повеяло от машины а пельмешки с майонезом вконец свели ее с ума)) я , например, за пельмешки с уксусом убить готова stuck_out_tongue_closed_eyes


Что ж ты делаешь?! Нельзя так угарно шутить. Я ж сейчас со смеху помру! smeh

Цитата: Космонасть
Ребята, ну не ссорьтесь, чудесная история )))
Ира до этого в чужие машины не садилась,парней в квартиру не приглашала, а тут ей стукнули по голове и - пошла душа по кочкам sweat_smile Видимо,надежностью повеяло от машины а пельмешки с майонезом вконец свели ее с ума)) я , например, за пельмешки с уксусом убить готова stuck_out_tongue_closed_eyes
Вывела в ноль, а то заминусили ахарзиеля ( или что-то похожее), и вот не боятся што замороженный пельмень им в голову прилетит laughing


Теперь ваще в истерический хохот ударился!
"И прогневали они неверием своим высшие силы. И обрушилась на головы их кара пельменная". smeh smeh
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 16:40
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (592|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 228
Цитата: A.Norton
Цитата: Космонасть
Ребята, ну не ссорьтесь, чудесная история )))
Ира до этого в чужие машины не садилась,парней в квартиру не приглашала, а тут ей стукнули по голове и - пошла душа по кочкам sweat_smile Видимо,надежностью повеяло от машины а пельмешки с майонезом вконец свели ее с ума)) я , например, за пельмешки с уксусом убить готова stuck_out_tongue_closed_eyes


Что ж ты делаешь?! Нельзя так угарно шутить. Я ж сейчас со смеху помру! smeh

Шас архазраиль кааак прицелится, каааак начнёт замороженными пельмешками в тебя пулять, а люди будут говорить -град,град crazy
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#7 написал: A.Norton
Сегодня, 16:44
+2
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Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 210
Цитата: Космонасть
Цитата: A.Norton
Цитата: Космонасть
Ребята, ну не ссорьтесь, чудесная история )))
Ира до этого в чужие машины не садилась,парней в квартиру не приглашала, а тут ей стукнули по голове и - пошла душа по кочкам sweat_smile Видимо,надежностью повеяло от машины а пельмешки с майонезом вконец свели ее с ума)) я , например, за пельмешки с уксусом убить готова stuck_out_tongue_closed_eyes


Что ж ты делаешь?! Нельзя так угарно шутить. Я ж сейчас со смеху помру! smeh

Шас архазраиль кааак прицелится, каааак начнёт замороженными пельмешками в тебя пулять, а люди будут говорить -град,град crazy


Вот это удача! Я их тогда ловить побегу, глядишь - на ужин себе насобираю. Не каждый день выпадает шанс угоститься небесными пельмешками. ))))
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#8 написал: guerra
Сегодня, 18:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 332
а как отличить реально нищего от мафиозного попрошайки? я вот пару раз подавала людям, которые явно нуждались, но я давно таких не вижу, на пачку пельменей моего архазриэля (или что-то похожее (С)Космонасть), конечно, хватит, но я отказываюсь кормить весь этот побирушечный бизнес только ради того, чтоб мне мой арзихараэль (или что-то похожее) лангустов покупал! мне они, может, и вовсе не нужны!
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:02
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (2067|0)
Публикаций: 882
Комментариев: 8 064
...каааак начнёт замороженными пельмешками в тебя пулять.... - пойду пельмени из морозилки доставать.... "ушёл" ....достал...."поставил варить!" blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#10 написал: Gatta_Black
Сегодня, 18:14
0
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Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 448
Так, стоп! Она ничего не помнила, но номер набрала? И на кой ей вообще были эти пельмени, если она и так домой ехала? Странная история.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
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