Молитва матери

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 10 0 Сегодня, 15:47 by

Ирина, собираясь на день рождения подруги, радостно вертелась перед зеркалом: на девушке было маленькое черное платье и черные туфли на высокой шпильке, умело накрашенное лицо сияло. Наталья позвала ее в восемь вечера, часы показывали шесть. За окном царила золотая осень и на мир уже опустились сумерки.Ира шла по улице, и ее не покидало ощущение слежки, но каждый раз, когда она оборачивалась, за спиной никого не было. Девушка подошла к домофону и уже хотела набрать знакомые цифры, как вдруг почувствовала, что ее кто-то схватил сзади. Незнакомый парень с силой толкнул несчастную, так что она ударилась головой об тротуар, забрал все деньги и мобильник из клатча и скрылся. Ира очнулась через несколько часов, глубокой ночью, девушка ничего не помнила, в голове вертелся лишь адрес квартиры, где когда–то жили ее дедушка с бабушкой. На тот момент квартира была выставлена на продажу и стояла пустой.Валентина Ивановна, мать Иры уже в который раз набирала номер дочери, но слышала только равнодушное «Абонент недоступен». Она уже давно стояла перед иконами и просила Бога уберечь ее ребенка от беды. До этого она звонила к Наталье и та сообщила, что подруга не пришла на ее праздник.Ирина шла по ночному городу уже довольно давно, когда перед ней остановилась машина и парень, сидевший в ней, спросил: «Девушка, вас подвезти?». Обычно она не садилась в машины к незнакомцам, но от этого парня прямо-таки веяло надежностью и спокойствием. Девушка села на переднее сидение и парень, представившись Владом, спросил: «Куда идешь?». Ира назвала адрес.- Я тебя отвезу. Ты сегодня что–нибудь ела?- Я не помню.- Тогда сиди здесь.Влад остановился возле круглосуточного магазина «Меркурий» и вскоре вернулся с большим пакетом еды. Она была не шикарная, но самая необходимая: пачка пельменей, майонез и пара пакетов, именуемых «бомжами».- А твои родные не будут волноваться? – спросил Влад, внимательно следя за дорогой.- Будут, но у меня украли мобильный телефон, я не могу к ним позвонить.- Возьми мой.Девушка набрала знакомые цифры, услышала встревоженное: «Алло» и сказала: «Мамочка не волнуйся, сейчас я на бабушкиной квартире, завтра приду домой» и отсоединилась, чтобы не тратить чужие деньги.Когда они подъехали по указанному адресу, парень спросил, можно ли ему подняться. До этого Ирина никогда не водила к себе домой незнакомых мужчин и не оставалась с ними наедине, но в этот раз поступила вопреки своим принципам, было в этом парне что-то надежное и родное. Они попили чай и Влад уехал.Акхазриэль, вернувшись на небо, первым делом уточнил у своего шефа, почему такой скудной была еда, купленная девушке."Ты мог купить еду только на ту сумму, которую она за всю жизнь отдала нищим из милосердия, - ответили ему - а твоя подопечная была не слишком щедрой, отсюда и результат. Ей помогла лишь молитва матери, самая сильная из всех".Автор - Nimeria Mcevers.

Ключевые слова: Девушка ограбление мать молитва ангел-хранитель помощь свыше творческая история

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