Лес— мой дом, а черт — мой друг

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nek_2_T Просмотров: 34 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:27 by

— Дышит?— Пока непонятно. Надо артерию проверить… — чья-то рука пощупала мою шею, после чего ее обладатель вновь подал голос:— Нет.— Чего нет?! — быстро проговорил второй.— Да умер он! Чего дрожишь! Не мы первые, не мы последние! Привыкай. Ну, убили и убили. Ты лучше подумай, куда труп деть.Я начал чувствовать, что боль ослабела, потом на секунду стала резкой и невыносимой — больше нет ощущения холодной стали лезвия в груди — грабитель вытащил нож из моего тела. В тот момент я ещё кое-как мог проследить за его действиями. Вот его рука шарится в моем кармане в поисках наживы, я с мстительной радостью осознаю, что не взял с собой ничего, кроме ключей от квартиры; второй из бандитов стоит в стороне, не предпринимая никаких действий.Они о чем-то говорят друг с другом, но я был не в силах понять о чём, ведь голоса становились всё тише, а тьма — всё гуще. Затем мир погас.Я очнулся, обнаружив себя во что-то завёрнутым. По запаху и на ощупь я определил, что это был обыкновенный мусорный пакет. Я разорвал его, тут же почувствовав, как глаза и рот засыпает землёй. Сплюнув, я стал копать верх, наконец-то оказавшись на поверхности. Стряхнув с себя грязь и разорвав изоленту, непонятно зачем на меня налепленную, я оглянулся вокруг. Я находился в лесу, день; хорошая погода; птички поют, как говорится. Я стал приходить в хорошее настроение, радуясь, что остался жив после такого тяжёлого ранения и вполне хорошо себя чувствую. Рядом со мной находились две полосы от колес автомобиля, тянущиеся куда-то вдаль. Они заставили меня вспомнить о минувшей ночи. Кажется, эти двое приехали сюда на автомобиле. Похоже, им было лень пронести «мертвое тело» на своём горбу чуть дальше от места остановки, и они решили закопать меня прямо здесь. Хотя, возможно, они просто несли меня вдоль натоптанной множеством машин грибников дорожке. Но всё же завершать своё преступное дело здесь — очень опрометчиво, ведь любой человек сразу разглядит земляной бугорок, выступавший на поверхности, даже не прикрытый ветками! Правда, это тоже может вызвать подозрения… «Тьфу, чего-то не о том думаю», — шепотом, себе под нос, проговорил я, размышляя о возможном выходе из леса. Решение пришло в голову мгновенно — полосы! Они точно ведут к трассе! Это единственное, за что я могу сказать тем двоим спасибо, но не скажу. К тому же, они не знали, что я «оживу».Приведя себя в чуть более цивилизованный вид, поправив одежду и кое-как промыв лицо в более-менее чистом водоеме-ручье, я отправился по намеченному маршруту.Я всё шёл, трасса приближалась, уже был слышен шум автомобилей да где-то вдалеке грохот товарного поезда. С каждым шагом, по мере выхода из леса, по непонятным причинам я чувствовал себя всё хуже. Хорошее настроение стало сменяться грустью и душевной болью. Я чувствовал, что не хочу выходить к людям. Мне нравилось «там», за спиной, за сотню метров пройденного пути. Всем нутром меня тянуло к той опушке, где я и очнулся. Моё внутреннее состояние показалось мне странным. Преодолевая себя, я продолжал свой путь.Наверное, нечистая сила наводила на меня мороки, чтобы я забрел в их логово, где бы они из меня и высосали душу. Я как человек суеверный ставил это предположение в один из главных рядов возможных вариантов моего странного поведения. Конечно, скорее всего, мне просто вдруг стало плохо — пережить ножевое ранение и быть свежим как огурец — как наивно! И тем более связывать этот факт с нечистой силой - полнейшая глупость. Даже я при всём своём суеверии осознаю это.Но есть одно «но». Вся боль, все чувства какие-то неправильные, не такие, какими я их испытывал раньше. Это необъяснимое чувство душевного состояния заставляло меня вернуться, не идти туда, вперёд, к месту назначения, к своей привычной жизни!И вдруг спустя короткое время я дошёл до «барьера»… Передо мной возникла невидимая преграда. Нет, она не была физической, она не была осязаемой. Но всё же она непреодолима. Мягкая и прозрачная, в то же время — твердая и жидкая, как кисель, она не давала мне выхода. Стоило просунуть туда руку, как её тут же, словно два магнита, поставленные одинаковыми полюсами, выталкивало назад. Этот барьер не был простой «стеной». Он являлся всем тем, что впереди в пределах этого леса. Я чувствовал, что всё впереди стоящее пространство было для меня недосягаемым.В душе, во всём сознании возникла полнейшая смута. Наверное, я умираю, и у меня возникают галлюцинации. Я просто не могу ступить ни шагу вперёд. Голова идет кругом, мир вновь, как и в прошлый раз, заполняется всепоглощающей мглой.Не найдя другого возможного выхода из ситуации, я стал возвращаться в то место, где с некоторых пор я стал чувствовать себя, как рыба в воде. По крайней мере, я так думал… И не ошибся…Пробежав около пятидесяти метров, я восстановился. Всё стало как прежде. Светло, тепло и хорошо. Необъяснимая волна радости исходила от окружающего пространства: птиц, деревьев, грибов.Сейчас до меня дошло, о чем я до сих пор и не вспомнил. Рана! Я ее так и не проверил. Какого лешего у меня все так хорошо?! Расстегнув кофту и оттянув футболку, я стал разглядывать ранение. Оно было таким, каким я и ожидал его увидеть — обыкновенный красный, не заживший рубец толщиной с лезвие, что, в принципе, логично. Рана не кровоточила, хотя и была глубокой, что, даже раздвинув ее пальцами, можно было разглядеть кость.Опасаясь занести инфекцию, я разорвал футболку, плотно обмотав обрезком грудь, после чего замаскировал всё кофтой. Как ни странно, но боли не было. А что ещё более странно и нелогично — тот факт, что я спокойно к этому отношусь, словно так и должно быть. Короче говоря, чертовщина!Под мой взор пала крыша ветхого дома, стоящего где-то вдалеке. Пробираясь сквозь густые кустарники, я добрался до избушки. Хоть у меня и не было стопроцентной уверенности в том, что хата имеет хозяина, я надеялся найти здесь временный кров.Отварив тяжёлую дверь, я вошёл в горницу. Изнутри дом похож на обычную заброшку, только выглядит так, будто в нем кто-то не очень хорошо прибрался. Не став долго стоять на пороге, я принялся исследовать уголки этой хаты. Повернув за угол, я тут же наткнулся на суровый взгляд седого деда, одетого в одежду, очень сильно напоминающую крестьянскую. Главным его атрибутом оказались лапти. Точно такие, какими их изображают на картинках. Старик чуть приподнялся со своего стула, сварливо проговорив:— Кто такой?! Тебе сюда нельзя!Вдруг его суровость сменилась некой доброжелательностью:— Ой, это ты. Извини, не узнал. Теперь вот разглядел — вижу: свой хлопче в дом старче зашёл, — извиняясь, сказал он. — Ты на пороге-то не стой, хлопче! На пороге-то не стой!«Какого фига этот странный дед принял меня за своего? С чего бы это он меня узнал? Мы вроде и незнакомы! Не вроде, а точно! Мда… Видок у него ещё тот… Эта рубаха, подвязанная красным поясом, с заплатками на локтях, а лапти — тут и говорить нечего. Надолго я у него не задержусь — это точно. Надо какую-то отговорку придумать да уйти поскорее», — всё это мимолётом пролетело в моей голове, пока я нерешительно шел к столу.Я сел за стол, а дед налил в деревянную кружку с явственно выступающим на ней сучком. Отхлебнув сомнительную жидкость и оценив качество работы создателя сосуда с положительной точки зрения, я уставился на деда. Тот небрежным жестом вычесал пятерней из бороды веточку и, бросив её на пол, сказал, указывая на кружки:— Это всё мирское. Я вот досе отвыкнуть не могу. Надо себя как-то развлекать. Вот чаёк мне токма в радость. Набиру в болоте водицы да листьев пряных и завариваю, — дед сделал короткую паузу, прислушиваясь к лёгкому топоту в коридоре, потом выдал:— Во! Я тебя сейчас кое с кем познакомлю!К нам в комнату ввалился маленький старичок, ростом мне по колено, одетый так же, как и его «убольшенная копия».— Знакомься — Лукоша!— Лукьян. Домовой здешний, — утвердительно сказал человечек, ловко запрыгнув на детский стульчик, стоящий рядомВот тут-то я и впал в ступор. Примерно через минуту я решился выдать всё, что накипело за последние минуты:— Кто вы?! Вас же не существует?! Хотя я верил что существуют, но показываетесь-то вы редко, из тени, а тут во всей красе предо мной! Что со мной? Я с ума схожу?— А ты так ничего и не понял?Я отрицательно замотал головой.— В ящик ты сыграл.— Куда сыграл?— Коньки отбросил.— Чего?— Да помер ты!Не знаю почему, но я ожидал эдакого ответа и полностью поверил в действительность происходящего. Лишь лёгкое сожаление и бессилие поселилось в моей голове, но и оно вскоре исчезло, растворившись под давлением моего нового осознания.— Я вот почему на тебя сначала злой был… — начал говорить дед, но я перебил его, усмехнувшись:— Потому что у тебя велосипеда не было?— Чаво? Хакова веласипета? Не знаем про таких. Ни сном, ни духом! Так вот — я тебя за живого принял, а ты вона оказывается как!— Ну, и кто я?— Пока, Хлопче, ты ещё не сформировался! От мирских привычек не освободился. А коль освободишься, так домовым, аль лешим, аль ещё какой диковиной уродишься.Мда, перспектива стать нечистой силой мне не особо улыбалась… Остаётся только принять это бремя, ведь оснований не верить этому человеку (человеку ли?!) нет.— А как ими становятся? Всех людей такая участь ждёт?— Вот этова нам неисвестна! Не все, наверна. Каки получится, хлопче. Вот я, например, — всё у меня замечательна.«Похоже, дедок и вправду крестьянин. Вон как словечки-то коверкает. Неграмотный. Сразу видно. Хотя, по-моему, он так специально делает для поддержки своего «дедовского статуса». Ведь сначала-то он нормально разговаривал», — усмехнувшись своим мыслям, я уставился на Лукошу, ожидая от него каких-либо действий. Домовой не заставил себя долго ждать и, спрыгнув со стула и подойдя ко мне почти вплотную, посмотрел на меня снизу вверх. Я, чтобы его не смущать, чуть сгорбился, став чуть ниже ростом. Лукьян, заметив мои странные действа, тут же подметил:— Да не хорпьси! Я привык узэ! Шо схасать-то хател —не грусти, ежили шо. У нас жи по ночам развлечения существуют! Путничек одинокий заплутёт, а мы его «Ам!», — домовой демонстративно погладил себя по животу, от чего я даже пришел в ужас. — Шучу! Ни бойся, не идим мы нихаво! Мы, по натуре своей, существа озорные - развлечься любим! Люба-дорохо посмотреть, как эти хлопчики трясутся! От страха. Скора попробуешь - понравится тебе!Это коверканье слов домового ещё пуще, чем деда, начинало меня сильно раздражать:— Я не пойму, в этом доме, кроме меня, есть хоть кто-то, кто говорит нормально?!— Да, рано ты нас раскусил, — стал отвечать за двоих старик. — Хотели, так сказать, впечатление произвести. К слову, мы хоть и стародавние, да часто от путников да грибников дельные фразы слышим. Вот и сформировалась у нас речь новая, хотя на старой привычней… Ну, если тебе так удобно, то мы так вот говорить будем.— Хорошо. Кстати, а что за путники? Они что, так часто сюда заходят?— Часто. У них это место нечистым называют. Любят сюда всякие по ночам шастать, отдохнуть не дают! Ходит у них молва, что видели маленького человечка с бородой, — Лукоша спалился! А я вот нет. Я всё осторожно делаюДомовой тут же обиженно надул губы и схмурил лицо, всем своим видом показывая своё недовольство:— А вона те двое! Вспомни: лысый белобрысому говорит: «Помнишь деда такого высокого? Лет двести ему, небось! Жуткий тип». И побежали из лесу. Так что не хвастый, Фотыма! Тебя тоже люд приметил.К слову, пока мы тут разговаривали о жизни… о смерти, да, скорее всего, о ней, незаметно наступила полночь. Я будучи человеком, ещё не чуждым к мирским помыслам, хотел идти спать, но, вспомнив себя, отбросил эту мысль.Вдруг на крыльце возник грохот, и возникли разговоры шумной компании, топчащейся на крыльце. Я плохо разбирал их слова, но из разговора я понял, что один из них, «самый смелый», собирается проникнуть в это ужасное место и, возможно, как гласит классика жанра, пробыть здесь до утра. Эти люди вызывали у меня жуткое чувство ненависти — ведь кому приятно, когда в твой дом, пока, конечно, не мой, но всё же, бесцеремонно врываются люди. Первый раз за всю жизнь, только после смерти, я смог понять причины агрессии нечистой силы. Главное — кому-то из этой веселой компании сильно не поздоровиться! Или всем…P.S.: Если вам понравилась история, пишите в комментарии, я настрочу продолжение. Не стал пока что писать полностью, так как не знал, как люди отнесутся к такому стилю написания, поэтому не желаю попросту тратить время, ведь описанного выше достаточно, чтобы ввести человека в курс дела.Короче говоря, мне надо узнать, имеет ли место быть такой жанр. Писал, писал, потом решил остановиться, «вдруг не понравится, а я просто так силы свои авторские потрачу!» Вот и решил отложить на потом, оставив м-а-а-а-ленькую интригу.В общем, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Надеюсь, история не показалась вам нудной, и вы прочли ее до конца.

Ключевые слова: Убийство лес нечисть авторская история

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