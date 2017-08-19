Вендиго

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 11:25

Причина: Стилистика автора частично сохранена

Fro Просмотров: 89 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 03:58 by

Бежать! Бежать со всех ног по чертовым сугробам этой чертовой тайги! Как долго я здесь? Не меньше нескольких часов, это уж точно. Я никогда столько не бегал. Мои ноги уже не чувствуют ни холода, ни боли, ни усталости. Мои легкие горят, а сердце неистово отбивает чечетку. Он за мной, рядом со мной, передо мной. За ним невозможно уследить глазами, а уж ногами обогнать тем более. Но он не нападает. Почему? Не знаю. Думаю, он просто играет со мной, ждет когда я остановлюсь, упаду, не смогу больше его развлекать. И мне кажется, что это скоро случится.По зимней дороге едет одинокая фура, владелец которой, возвращаясь в родной город, оказался здесь посреди ночи. Прямая дорога, без намека на цивилизацию, с двух сторон которой зимний хвойный лес. Только ты, лес, ночь и тишина. Казалось бы, что может быть лучше, но у дороги этой была дурная слава. Зимой здесь крайне часто бесследно пропадают люди. Регулярно находят пустые машины. Следы заметаются метелями, а собаки боятся отходить от проезжей части. По этой причине, и без того редкие в этих местах, путники едут в объезд. Но одинокий дальнобойщик Сергей решил сократить путь. Заснуть ему не давали авторадио и семечки, которые он всегда брал в дорогу с запасом. В тот момент, когда он начал думать что все, что говорят об этих местах просто суеверия, в десятке метров перед ним внезапно выскочил человек. Остановиться вовремя не представлялось возможным из-за гололеда, а попытка объехать оказалась неудачной, в результате чего автомобиль на полном ходу врезался в одно из многочисленных деревьев. Сергей, чудом оставшийся невредимым, придя в себя, вышел из автомобиля.- Заблудился что ли кто? Вот ведь не сидится дома этим любителям походов.- Водитель начинал злиться. До дома ему оставалось ехать часа три, но теперь поездка могла затянуться.Ни на дороге, ни под колесами фуры никого не было.- Эй, парень, ты где? Черт! Показалось что ли? Походу надо перестать ездить по ночам, недосып меня скоро добьет.- Сергей уже собрался сесть в автомобиль и продолжить свой путь, но заметил с одной стороны от дороги свежие следы на сугробе.- Не показалось. Эй есть здесь кто? Я могу до города подбросить. Да чтоб тебя!Если бы все это произошло летом или, хотя бы, днем, Сергей бы просто сел в машину и поехал дальше, но сейчас три часа ночи в зимней тайге. Даже если и есть те, кому в такое время пришло в голову идти в поход, то зачем им выскакивать на дорогу? Причем сейчас, задумавшись над ситуацией, дальнобойщик мог поклясться - человек на дороге махал руками, словно прося остановиться. Если это так, то зачем убегать? И молчать? Ведь в таких сугробах за несколько минут далеко не убежишь. Решив, что кому-то, возможно, нужна помощь, Сергей решил осмотреть окрестности.Внизу сугробы, вверху ночное безоблачное небо, и вокруг лес. Лес и тишина, нарушаемая хрустом веток.- Вот ты где! Ну я тебе сейчас задам! – подумал Сергей. – Загнать меня в такую, твою ж…Тело парня растерзано, внутренности, некоторые из которых свисают с ветвей, разбросаны, снег вокруг окрашен кровью. Но самое страшное не это зрелище, а тот, кто все это устроил. Под три метра ростом, невероятно тощий, покрытый белым (впрочем, больше красным от чужой крови) мехом. Длинные тонкие руки примерно до колена, с очень длинными пальцами и еще более длинными когтями. Ноги заканчивались маленькими черными копытами. Как будто обрезанный от основания до переносицы нос напоминал что-то среднее между человеческим носом и поросячьим рылом. Большие круглые черные глаза без век смотрели прямо на Сергея, и он мог бы поклясться, что видел в них свое отражение, как в зеркалах. Самым ужасным был рот твари. Мелкими острыми зубами существо грызло руку своей жертвы. Хруст был, но не веток, а костей. В целом существо напоминало что-то среднее между Орлоком и снежным человеком. Знаете, в подобных ситуациях принято кричать, но Сергею не хотелось. Нет, он не не мог, просто кто его услышит посреди тайги? Даже если и услышат, чем помогут? Тело принадлежало тому парню, что выскочил перед фурой, а это значит, что монстр способен за несколько минут распотрошить человека.Мозг отказывался верить в происходящее, но таки дал сигнал бежать. Бежать к машине, и, как можно быстрее ехать отсюда. Вот только следов не было. Сергей бежал туда, откуда, как ему казалось, он пришел, но везде был лес. Ни намека на проезжую часть. Он заблудился. Так и началась погоня.Рассвет. Солнце освещало алыми лучами Сибирскую тайгу, по которой из последних сил плелся человек. Он бежал несколько часов. Непрерывно. Но у человеческой выносливости есть предел, и сил уже почти не оставалось. Сергей уже смирился со своей участью, но тут он услышал звук, которому нет места в чаще леса. Где-то недалеко ехала машина. А значит была и дорога. Из последних сил он совершил рывок и выскочил из леса на проезжую часть. Вдали, в его сторону, ехала одинокая легковушка. В этот самый момент монстр перескочил дорогу, пронзив лапой живот своей жертвы, и утащил ее в чащу. Случайный водитель даже не заметил их. А Сергей стал очередным обедом. Убитым в тот самый момент, когда в его сердце появилась надежда на спасение.

Ключевые слова: Вендиго смерть страх авторская история тайна

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