ХозяинСемьдесят седьмой год. Только начинался БАМ.
Мне довелось ещё студентом поработать оператором на одной из сейсмостанций в районе Северо-Муйского хребта.
Собрались мы с соседями-лавинщиками на рыбалку. Кто-то подсказал, что на Верхней Ангаре хариус на нерест пошёл, позвал побраконьерить. Все, конечно, согласились. Еда какая на станции – тушёнка, сгущёнка…
А мне сейсмограмму вечером менять на приборах. Успею, думаю. Не так уж и далеко речка.
Поехали на соседском шестьдесят шестом.
Река кишела хариусом. Честно, никогда в своей жизни не видел столько живой рыбы! И сейчас вспоминаю эту бурлящую воду, которая шелестела, сверкала, переливалась на солнце… Увлеклись, пока кто-то не напомнил мне о работе.
Боже, три часа осталось!
- Беги, парень через тайгу, успеешь! Тут тропинка есть через перевальчик!
Показали тропу.
И пошёл я, чуть ли не бегом, сокращать путь. Шагаю себе по тропинке, тороплюсь. Птички поют, листва шелестит.
Слева по пути какой-то бугорок заметил. Сначала и внимания не обратил. Только уже ближе подходя почувствовал, как волосы на моей голове зашевелились! Сидит на пеньке старичок. Какой-то, как в паутине. Маленький росточком. В шапочке непонятной. Головку на палочку положил и молча на меня смотрит.
А я по инерции мимо прохожу, шаг не сбавляя. Старичок внимательно смотрит, взглядом провожает. Только лицо у него какое-то безликое. Вроде глаза есть, нос, губы, а всё будто в одном умещается.
- Здравствуйте, - от страха шепчу я, а иду дальше.
Тот молчит, но как-то взглядом дал понять, что слышу, мол!
Очнулся я уже на сейсмостанции. Каким чудом там оказался – не помню. То ли бежал быстро, то ли от страха память отшибло. Сейсмограмму успел сменить вовремя, но только долго ещё руки от страха тряслись.
Вечером рассказал ребятам об этой встрече.
- Он ничего вслед не кричал? - спросил кто-то.
- Да нет. Вполне дружелюбно меня рассматривал.
- Хозяин тайги это, студент! Редко, кому честь такая выпадает. Так что повезло тебе! И тайги тебе теперь боятся нечего, Хозяин всегда поможет!
Все годы я вспоминаю эту встречу. Немало пришлось по тайге походить! И плутал много раз, да только всегда без страха нужную тропку находил и выходил к людям.
Знать, помнит меня Хозяин тайги. Спасибо!
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Вчера, 23:10 by LynxПросмотров: 364Комментарии: 2
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