Хозяин

Lynx Просмотров: 364 Комментарии: 2 +9 Вчера, 23:10 by

Семьдесят седьмой год. Только начинался БАМ.Мне довелось ещё студентом поработать оператором на одной из сейсмостанций в районе Северо-Муйского хребта.Собрались мы с соседями-лавинщиками на рыбалку. Кто-то подсказал, что на Верхней Ангаре хариус на нерест пошёл, позвал побраконьерить. Все, конечно, согласились. Еда какая на станции – тушёнка, сгущёнка…А мне сейсмограмму вечером менять на приборах. Успею, думаю. Не так уж и далеко речка.Поехали на соседском шестьдесят шестом.Река кишела хариусом. Честно, никогда в своей жизни не видел столько живой рыбы! И сейчас вспоминаю эту бурлящую воду, которая шелестела, сверкала, переливалась на солнце… Увлеклись, пока кто-то не напомнил мне о работе.Боже, три часа осталось!- Беги, парень через тайгу, успеешь! Тут тропинка есть через перевальчик!Показали тропу.И пошёл я, чуть ли не бегом, сокращать путь. Шагаю себе по тропинке, тороплюсь. Птички поют, листва шелестит.Слева по пути какой-то бугорок заметил. Сначала и внимания не обратил. Только уже ближе подходя почувствовал, как волосы на моей голове зашевелились! Сидит на пеньке старичок. Какой-то, как в паутине. Маленький росточком. В шапочке непонятной. Головку на палочку положил и молча на меня смотрит.А я по инерции мимо прохожу, шаг не сбавляя. Старичок внимательно смотрит, взглядом провожает. Только лицо у него какое-то безликое. Вроде глаза есть, нос, губы, а всё будто в одном умещается.- Здравствуйте, - от страха шепчу я, а иду дальше.Тот молчит, но как-то взглядом дал понять, что слышу, мол!Очнулся я уже на сейсмостанции. Каким чудом там оказался – не помню. То ли бежал быстро, то ли от страха память отшибло. Сейсмограмму успел сменить вовремя, но только долго ещё руки от страха тряслись.Вечером рассказал ребятам об этой встрече.- Он ничего вслед не кричал? - спросил кто-то.- Да нет. Вполне дружелюбно меня рассматривал.- Хозяин тайги это, студент! Редко, кому честь такая выпадает. Так что повезло тебе! И тайги тебе теперь боятся нечего, Хозяин всегда поможет!Все годы я вспоминаю эту встречу. Немало пришлось по тайге походить! И плутал много раз, да только всегда без страха нужную тропку находил и выходил к людям.Знать, помнит меня Хозяин тайги. Спасибо!

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