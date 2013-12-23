Незнакомец на дороге

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Антон Марфин Просмотров: 70 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:08 by

Желтый свет фар рассекал густую как мазут вечернюю темноту. Майкл ехал не по шоссе, как обычно, а по более короткому пути. Узкая лесная дорога позволяла добраться до города почти в два раза быстрее. О ее существовании он знал уже достаточно давно, но никогда прежде ей не пользовался. Пренебречь старым маршрутом молодого человека вынудили обстоятельства. Будучи крайне пунктуальным, Майкл, как ни странно, дал в этот раз промах. Еще до окончания сессии он принял решение встретить Рождество у своих родителей. Но почему-то именно в день отъезда все пошло не по плану. Занимаясь разными мелкими делами, Майкл, к своему удивлению, потерял очень много времени и выехал значительно позже. Парень просто патологически не любил опаздывать. Тогда он бы обязательно чувствовал себя не в своей тарелке. И даже родительский дом не был здесь исключением. Это, главным образом, и подтолкнуло его выбрать альтернативу.Настроение у Майкла было не самым лучшим. В пути парня донимали всякие нехорошие мысли. Идея ехать к родителям не была для него особо привлекательной. Близкими их отношения можно было назвать с большой натяжкой. Майклу просто некуда было больше идти. Конечно, он, как и два последних года, мог остаться в пустой студенческой общаге, но этот вариант казался еще более удручающим. Не хотелось прослыть полным изгоем среди студентов, которые и так подсмеивались над ним. Унылые размышления о родителях и студентах циркулировали в голове. Кроме этого Майкл все не переставал думать о знакомой девушке, отношения с которой закончились, даже не успев начаться. За рулем молодому человеку стало труднее гнать прочь неприятные мысли и теперь его снедала печаль. Однако не это напрягало Майкла больше всего. Реальной причиной для беспокойства сейчас был его старый проржавевший кадиллак. Транспортное средство скрипело и постукивало, напоминая о своем солидном возрасте. Оно было старше Майкла раза в два. И ничто больше не омрачало парня так, как мысль о возможной поломке. Он хотел приехать домой вовремя, но попросту боялся поддать газу. Это нервировало вдвойне.Стоит ли говорить, какие надежды Майкл возлагал на свой видавший виды автомобиль? Это было бы даже смешно, потому что в этот вечер судьба сделалась к нему абсолютно безжалостной. Сбылись самые худшие ожидания – машина заглохла на полпути. В двигателе послышалось какое-то противное шипение, чуть позже сменившееся хлопками, и через двести метров дорожный ветеран остановился словно мертвый. К использованию ненормативной лексики Майкл вообще прибегал очень редко, но тогда ничто лучше бы ситуацию не описало. Расспрашивая заправщика на последней станции, парень узнал, что эта местами разбитая дорога практически не эксплуатируется, и в день по ней проезжает не больше десяти машин. Плачевная ситуация претендовала на статус экстремальной. Молодой человек оказался один на безлюдной дорогое в двадцать градусов мороза и полной темноте. Единственное, что тогда могло порадовать, так это отсутствие метели. Поначалу Майкла охватило отчаяние. Его не отличали качества героя, и в стрессовой ситуации было не так-то просто совладать с собой. Ремонтом своей развалюхи ему, конечно, приходилось заниматься неоднократно, но чаще всего это заключалось в чем-то поверхностном. Никаких особых знаний и умений в починке он не имел. Но больше ничего не оставалось делать.Около получаса Майкл пробыл в полусогнутом состоянии, с фонариком в зубах, пытаясь вернуть кадиллак к жизни. Все, к счастью, оказалось не настолько критично. Во время ремонта негодование и чувство безысходности быстро сменились злостью. Весь мир, за исключением чертовой машины, перестал существовать. Но, видимо, такое упорство и спасло Майкла. Когда работа пошла в гору, он ощутил необыкновенный прилив бодрости. Однако, вслед за этой бодростью пришло какое-то странное ощущение. Майкл не боялся ночи. Воображение у него не шалило. К тому же он был большим скептиком и никогда не позволял себе верить во что-то сверхъестественное. Но, уже закручивая последние гайки, он вдруг ощутил непонятную тревогу и огляделся по сторонам. Понимание, в каком жутком месте он оказался, пришло к Майклу не сразу. Подсознательно ощущалось наличие незримой опасности. Лес черных деревьев теперь выглядел угрожающим. Все как будто дышало ненавистью. У Майкла на секунду возникла прямо-таки философская мысль, что обида, злоба и грусть, переполнявшие его душу, вырвались во внешний мир и пропитали собой все вокруг. Он отбросил это, но тут же пришла другая не менее странная мысль, что машина, даже если она не заведется, с заблокированными дверями может стать укрытием. Только его фантазия упорно не хотела рисовать то, от чего возможно пришлось бы укрываться. Пытаясь сохранить рациональность, Майкл убеждал себя, что все это, ничто иное как реакция агрессивную обстановку. Первобытному страху подвержены все. С этим ничего не поделаешь. Да, просто детский испуг и ничего более.Майкл опустил капот и подошел к водительской двери. В свете дешевого фонарика мелькнуло что-то незнакомое. Он тут же посветил еще раз и замер на месте. На обочине, метрах в семи от него, топтался человек. Это было настолько неожиданно, что Майкла пробила ледяная волна. Бывают моменты, которые невозможно описать словами. Человек взялся из неоткуда. Словно прилетел по воздуху. Объяснить по-другому, как он смог так тихо подойти, вряд ли бы получилось. Но внешний вид незнакомца шокировал Майкла еще больше, чем его незаметное появление. Он сам не верил в то, что видит перед собой. В такой-то холод у этого человека отсутствовал головной убор, и его совершенно лысая голова резко выделялась на темном фоне леса. Это первое, что бросилось Майклу в глаза. Лицо незнакомца имело какой-то нездоровый серо-зеленый оттенок, но вот разобрать его черты не получалось: они будто сливались. Единственное, что было заметно - два мелких сверкающих огонька вместо глаз. Пару мгновений Майкл пребывал в полной растерянности, чувствуя лишь, как вдоль позвоночника тянется струйка холодного пота. В этом человеке, что стоял на обочине, явно было что-то ненормальное. Но перед тем, как поддаться инстинкту самосохранения, парень обратил внимание еще на одну деталь. Одежда на человеке висела как мешок и местами была сильно изорвана, так что длинные нити ткани развевались на ветру. Бомж? Но что ему тут делать? Согласно карте, в радиусе двадцати километров даже заправок нет. Может, он в аварию попал? Или ограбил кто?Незнакомец стоял в полном безмолвии почти неподвижно. Придя в себя от каскада вопросов, Майкл окликнул его: «Ты кто мужик? Тебе что помощь нужна?». Но никакого ответа не последовало. Серая фигура не издала ни звука. Вместо этого, она слегка подалась в сторону и медленно шагнула вперед. Парень резко двинулся ей навстречу. У него возникло еще одно предположение, что этот человек, возможно, получил сильное обморожение, и поэтому не может говорить. Майкл даже сам не ожидал от себя такой решительности. Но то, что произошло дальше, повергло его в настоящий ужас. Стоило ему приблизиться на полметра, как оборванец внезапно встал на четвереньки, задом кверху, и попятился назад. Тишину вокруг нарушило неподдельно звериное рычание. Майкл оторопел. Звук, который издало это существо, парализовал молодого человека. На пару мгновений нечто остановилось, посверкало изподлобья злобными огоньками, а потом все также на четырех конечностях стало торопливо отступать, хрипя, словно подбитая собака, и через секунду скрылось в кювете, откуда все еще доносился хруст снега.Никакие вопросы Майкла больше не волновали. Он запрыгнул в машину и уже через двадцать секунд несся по дороге. Сердце бешено колотилось. По лицу стекали крупные капли пота. Нога с силой вдавливала педаль в пол. Майкл все набирал и набирал скорость до тех пор, пока в моторе опять не послышались какие-то шумы. Такого кошмара ему в жизни испытывать еще не приходилось. Кругом было слишком темно, и он не мог понять, идет ли за ним преследование. В зеркало заднего вида Майкл смотреть боялся. Мысль, что машина опять остановится, чуть не свела его с ума. Преодолевая оцепенение, Майкл сбавил скорость, но все равно ехал достаточно быстро.Родители заметили, что сын выглядит странно, но не придали этому должного внимания. Они попытались расспросить, что случилось, но добились только сбивчивого рассказа о сломанном двигателе. Этого, впрочем, было достаточно. Майкл делал вид, что ничего не произошло, хотя для этого не требовалось особых усилий.Ночь после встречи с чем-то, выходящим за грань человеческого понимания, была тяжелой. Майкл долго не мог уснуть. Жуткие воспоминания раз за разом возвращали его на ту злосчастную дорогу. Голова разрывалась от вопросов. Кто это вообще был? Откуда взялся? Сколько он простоял на обочине, пока не был замечен? А самое главное, что ему было нужно?Лежа в кровати, он пытался рассуждать логически. Конечно, это были просто догадки и гипотезы, но они помогали успокоить нервы, избавить себя от пугающей неизвестности. Появление человека ночью на дороге, его неопрятный внешний вид, на самом деле было не так уж сложно объяснить. В жизни чего только случается. И даже для поведения этого человека можно было найти причину. Сбежавший пациент психбольницы или простой обдолбыш в конце концов.Майкл несколько раз начинал размышлять по-новому, и все складывалось в более-менее понятную картину, пока в его памяти вновь не всплывали дикие звуки, которые издавал этот оборванец. Вот это уже никак не укладывалось в мозгу. Извергнуть такое человек чисто физически не сумел бы. В этом Майкл был уверен на все сто процентов. Вспоминая рычание человека на дороге, он невольно содрогался. На этом логическая цепочка притуплялась.Майкл так и не нашел для себя ответа. Его голова лежала на подушке, но после пережитого сон окутывал его неспешно. И перед тем, как провалиться в забытье, он успел лишь задуматься о том, что даже в такой неестественной позе, движения этого психа оставались гибкими и ловкими, будто он передвигался так не первый раз. Человек ли это вообще?Монстры, призраки, мистика... Майкл никогда не верил в подобное и не хотел верить теперь. Отойдя через сутки от стресса, он вообще больше не хотел думать о произошедшем. Ему было достаточно, что он добрался до дома родителей целым и невредимым. В тот вечер его кадиллак завелся с полоборота. Даже самый неверующий атеист припомнил бы тогда всех святых. Уже дома молодой человек просто не мог нарадоваться на свои золотые руки. Жизнь пошла своим обычным чередом, вернулись обыденность и прежние проблемы. Свой старый автомобиль Майкл в скором времени продал. Следующее Рождество, также как и позапрошлое провел в студенческой общаге. По той дороге он ехал в первый и последний раз, и дал себе слово не использовать больше обходных путей.

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