Метка Смуга. Глава первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:56

Mr.Nos Просмотров: 39 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:56 by

В доме сломался лифт. Вот так просто... сломался. И вот я поднимаюсь по лестнице на седьмой этаж, на котором я живу. Тёмная лестница в три часа ночи. И мысли у меня только одни: хоть бы никто не встретился на пути. Я миновал третий этаж, как мой слух уловил что-то. Я остановился и прислушался. Где-то рядом, на расстоянии одного пролета, шел плач. Тихий такой, едва различимый, словно с закрытыми ладошками лицом. Тонкий, похожий не детский. Я поднялся на этаж и присмотрелся в темноте. В углу, около батареи, кто-то сидел и всхлипывал, уткнувшись в стенку. Кто-то небольшой.- Эй? - тихо, чтобы не спугнуть, мало ли, а вдруг этот человек меня не слышал, как я подошел.После моего вопроса плач прекратился, и сидящий в углу замер. Он не повернул головы ко мне, не шевельнул рукой, а просто застыл, словно стал прислушиваться.-Эй? - Снова тихо подал голос я.Наверняка он подумал, что ему послышалось в первый раз.- С вами все в порядке?Набравшись смелости я прошёл несколько ступеней, приблизившись к сидящему. Но он по-прежнему не делал никаких движений. Эх, сейчас бы фонарик в телефоне, кабы тот не разрядился. Тело сидело неподвижно, не отвечая и не шевелясь. Неужели он решил, что я его не вижу привыкшими глазами в темноте? Может, просто не хочет разговаривать? Я осмелился подняться на площадку и подойти к нему.- Эй? Вы меня слышите? Вам не нужна помощь?Трогать его мне не хотелось, мало ли кто это. Теперь я разглядел, что это подросток. Он или она был в джинсах, в кроссовках, сидел на корточках спиной ко мне, укрывшись то ли курткой, то ли покрывалом с головой. Я остановился и присел рядом, приглядываясь к нему.- Мне показалось, Вы плакали? - Пытался я снова развести его на разговор.Наконец, осмелев окончательно, я положил на его плечо свою ладонь и легонько тряхнул рукой, приглашая повернуться. Тело вздрогнуло, отчего я немного испугался, а затем из-под куртки стала вылезать голова. Сначала показалась взъерошенная густая рыжеватая шевелюра, следом маленькие жуткие глазки, острый нос и улыбающийся рот, который был измазан кровью вокруг губ. Но самое страшное было то, что голова эта поднималась из-под одеяла так, что ни один нормальный человек, сидящий ко мне спиной в такой позе, не мог бы так выкрутить голову, как этот незнакомец. И эта зловещая улыбка, эти горящие своим превосходством глаза заставили меня отшатнуться от угла. Незнакомец, словно вытягивая шею, приблизил лицо в мою сторону, будто желая рассмотреть меня. Вместе с тем тело его дернулось словно от судороги, и я отчётливо услышал мерзкий хруст костей. Я вдруг понял, что он собирается встать. Сердце моё замерло от страха. Как маленький мальчишка я вскочил на ноги, желая как можно скорее покинуть этого незнакомца, но в последний момент я оступился и полетел по лестнице вниз.Очнулся я, когда солнце заглянуло в окно. Я лежал возле квартир третьего этажа, голова жутко болела. Я встал и первым делом посмотрел на пролет между этажами, где сидело это существо. Никого не было. Быть может, мне все почудилось? Я осторожно подошел к тому углу, где сидело это существо, и внимательно рассмотрел пол и стены. Никаких следов. Я поднялся к своей квартире и сунул руку в карман, чтобы открыть дверь. Ключей не было на месте. Я проверил остальные карманы, но так ничего и не нашёл. Возможно, они выпали у меня, когда я кувыркался по лестнице? Или я потерял их где-то раньше? Я вспомнил, что открывал домофонным ключом дверь в подъезд, а ведь он на одной связке с ключами от квартиры. Значит, выпали.Я уже было хотел спуститься вниз, как заметил, что моя связка торчала из замочной скважины в дверях. Но как? Откуда она здесь? В моей голове безуспешно пытались сложиться какие-то пазлы, но тщетно. Я внимательно осмотрелся вокруг, выглянул на лестницу, посмотрел наверх и вниз, прислушался. Ничего. Лишь тишина. Наконец я решил открыть входную дверь своей квартиры. А если там сейчас то существо? Когда я упал с лестницы, оно вытянуло из моего кармана ключи и сейчас ждёт меня в моей квартире? Оно же куда-то делось? Может, оно боится солнечного света?Я повернул ключ и открыл дверь. Открыв её нараспашку, я вошел в коридор, готовый незамедлительно рвануть вниз по лестнице в случае опасности. Прислушался, тихо. На часах, висевших в прихожей, показывало пять утра. Я заглянул на кухню, пусто, проверил ванную комнату, тоже тихо. Осталась одна комната. Дверь в нее из коридора была закрыта. Я подошел и протянул руку к круглой резной ручке на ней. Медленно скрипнув, я толкнул дверь вперёд, присматриваясь и прислушиваясь.Пустой и незаправленный диван, журнальный столик, тумбочка, несколько стульев. Никого. Справа стоял шкаф-купе, его-то я и решил проверить. Я стал шире открывать дверь, чтобы войти в комнату, как вдруг боковым зрением, за стеклами в межкомнатной двери, я увидел, что кто-то стоит по ту сторону, прижимаясь к стене, пряча себя открытой мною дверью. Я почувствовал шевеление за стеклом. Там кто-то прятался, видимо, выжидая, когда я полностью зайду в комнату и окажусь спиной к нему.Не медля, закрывая за собой дверь, я рванул прочь из квартиры, позади раздался звон стекла и чей-то страшный протяжный хрип. А потом шаги, приближающееся ко мне . Когда я уже выскакивал из квартиры, что-то с силой схватило меня сзади за плечи и потянуло назад. От этого резкого рывка мои ноги выпрямились, продолжая движение вперед, но что-то с лёгкостью затянуло меня в мою квартиру. Я услышал, как захлопнулась дверь, а затем почувствовал, как кто-то меня поднял с пола и швырнул, словно мягкую игрушку на диван в комнату. Я поднял глаза и увидел стоящего передо мной мужчину лет пятидесяти. Борода свисала нечесанной копной, длинные волосы, на лбу ободок, как у древних славян. Одет он был так же в чудаковатую светлую рубаху, перевязанную красным поясом, на ногах серые сапоги на каблуках. Ну прямо старец-летописец.- Куда ж, родный, рванул-то так? Почуял, шоль, меня? - Сказал мужик, усаживаясь напротив, на стул. - Не меня бояться нужно, а того, кто в подъезде тебе метку на спине поставил.- Вы кто такой и что делаете в моей квартире?- Я-то? - Прищурился он. - Федька я. Коршуна Вальки сын.Можно подумать, что эта информация мне все пояснила. Я удивленно посмотрел на мужика и развел руками, как бы давая понять, что его слова меня никак не устроили.- Смуг тебе сегодня ночью встретился. - Снова заговорил Федька. - Не надо было тебе связываться с ним, коли силы ты его не ведаешь. Еще и падением своим ему подсобил, ему ничего и делать не надо было. Доел себе спокойно меченного, тебя на будущее к себе обозначил и уполз восвояси.- Да что за бред вы тут несете? - Не выдержал я. - Что вам вообще надо от меня?- Ты это, не дури, горемыка. Я помочь тебе пришел, а ты мне дерзишь? Я ведь и обидеться смогу, тогда сам со смугом разбирайся. Времени у тебя мало. Обычно к полудню следующего дня, меченный уже готов становится.- Да какой ещё меченный? Можете вы уже перестать говорить загадками?- Могу, да ведь ты меня все время перебиваешь.- Хорошо, я весь во внимании...- Смуг, это такая тварь, которая живёт под землёй. Вылезает по ночам, чтобы пожрать. Но не может она так просто мясо человеческое есть. Оно должно достичь особой стадии, для этого и делает оно надкус на спине, впрыскивает в тело свой яд. Мы называем это метка. Она потом по ней, как по маячку, найдёт свою еду, куда бы она не спряталась. Можно, конечно, в Австралию улететь, она туда физически не успеет добраться, но яд-то... он уже внутри. Тухнуть начнет, пока от костей отваливаться не начнет. Жуткое зрелище. Я видал.- Что же теперь делать?- Нужно тварь эту убить. Именно ту, что тебя пометила. Тогда и яд потеряет свое свойство. Вот только убить его, чтобы силу Смуг свою потерял надобно, когда он откроется. А это будет, если оно почувствует себя в безопасности. К тебе он придет завтра, призовет тебя, когда ты будешь в его власти, а оно жрать тебя решится, вот в тот самый момент и надо рубить ему прям меж ребер, в источник его жизни. Да важно не промахнуться, иначе потухнет он да ребра свои сожмет, а там... делай с ним что хочешь, он уже в яйце переродится к тому времени. А ты станешь заживо... - Федор подмигнул мне так жутко, что я почувствовал, как мурашки пробежали по моему телу.- Это я ему должен рубить его источник?- Ты тут уже никак себе помочь не можешь. Ты ж призванный тогда будешь.- Это как?- Галлюцинации. Смуг уже управлять телом твоим будет. Ты, может, и будешь думать, что с матерью своей говоришь, а на самом деле - это галлюцинации будут, которые он посылать тебе будет. Позовет тебя в Укромный угол, а там уж и жрать тебя будет. Да ты ж вчерась небось видел, как он Димку с третьего этажа на лестничном пролете жрал. Я помочь ему хотел, а ты все планы мне разрушил своим появлением. Пришлось мне спрятаться, чтобы не спугнуть эту тварюгу.- А что ж ты дал ему меня пометить? Рубанул бы.- Не успел я. Он же тебя, когда ты ещё падать стал, укусил. А я б появился, он бы переродился и за тобой бы не пришел уже. А так он придет, и мы тебя спасём. Ты только меня слушай да все четко выполняй, что я скажу.- А как же он выглядит, этот Смуг?- Да как червь. Только голова на человеческую похожа. Четыре ребра чуть ниже шеи, а за ними отросток червячный. Ползает он шибко быстро. А ребра его ни один металл не прошибет. Он когда жрать собирается, ребра расправляет в стороны, как подставки, там-то промеж ребер и есть его источник. Светится аж алым цветом. Его-то и надо рубить, чтоб Смуга этого прикокать.- Жуть какая. - Мне до сих пор не верилось во все это. - Угораздило ж меня попасться ему на глаза этой ночью.- И мне-то это странно. Оно обычно уводит еду куда-то подальше, где никто помешать не может. А тут, прямо в подъезде жрать уселся, видать голодный сильно был.- Что-то я нигде не слышал про этих тварей. Откуда они?- А бес его знает. Были всегда. Но мы истребим их все ровно. Мало нам другой разной нечисти на свете.- А мы- это кто?- Мы - это мы. Называй, как хошь. Мы же предпочитаем зваться братством земли и света. И без нас этот мир давно бы погиб.- И много вас?- Пока хватает, хотя потери в этой борьбе были и будут всегда. Да, ты чавось поник-то, горемыка? Спасу я тебя, не боись ты. Я ж ни какой-то захудалый ученик братства, а без малого уж четыре сотни лет тружусь во благо света.- Хотелось бы... - Я подошел к зеркалу, стянул футболку и развернулся спиной, стараясь увидеть, что мне там этот Смуг оставил. На позвоночнике чуть ниже шеи был небольшой след от укуса. Красные едва заметные пятнышки, словно проковыренные гвоздиком.- Это? - Указал я мужику.- Она самая. Метка Смуга. На языке у этой твари два зубчика, которым она яд впрыскивает.- Понятно, - С грустью закончил я, возвращая футболку на место. - И что нам сейчас делать?- Ну, для начала надо плотно поесть.- Это чтобы яд во мне нейтрализовать?- Нет. Я просто очень голоден. Вторые сутки на сухарях. Я надеюсь, в твоей холостяцкой квартирке есть что-то, чтобы мой желудок перестал ругаться почём свет стоит...- Пельмени будешь?- Пельмени? Да это моя любимая трапеза! - заключил Федька и отправился на кухню, наступая на осколки стекла на полу из сломанной им же межкомнатной двери.Вскоре мы уже сидели на кухне. Аппетита совершенно не было, зато мой гость уплетал третью тарелку, смачно причмокивая от наслаждения. Борода была в сметане и брызгах от бульона, но это ничуть не смущало Федьку. Меня клонило в сон. На часах уже было семь утра, и эта ночка меня заметно потрепала. Я выпил кофе, которое, как мне казалось, ещё больше нагоняло на меня дрему, нежели наоборот.- Ты будешь? - Указал на мою тарелку Федька, из которой я осилил лишь пару пельмешек. Я отрицательно кивнул головой, на что мужик радостно отодвинул свою пустую посуду в сторону и жадно схватил мою, уплетая из неё остывшие белые мешочки с мясом.Доев их, он рукавом рубахи вытер бороду, блаженно выдохнул и произнёс.- Хороши пельмешки. Ну, теперь можно и чайку испить с бутербродами. У тебя есть колбаса?- Куда в тебя лезет, Федор. - улыбнулся я. - Ты же пачку пельменей один навернул.- Надо поесть хорошо, неизвестно когда в следующий раз предстоит покушать...

Ключевые слова: Смуг братство метка авторская история

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