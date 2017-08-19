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Творческие истории

Кузенька

Мой муж всегда мечтал побывать на Сорочинской ярмарке. В прошлом году его мечта осуществилась. Мы поехали туда вместе, оставив наших детей на попечение бабушки и дедушки. Малы они еще в такую даль ездить.

На ярмарке мы весело провели время: попробовали настоящего деревенского самогону, увидели, как мастера гончарного дела лепят и обжигают горшки, сами попытались вылепить приличную посудину, посетили мастер-класс по лепке вареников. Перед отъездом купили в лавке памятный сувенир — плетеного из соломы домовенка. На счастье.

Счастья нам домовенок не принес. Верите или нет, у вещей тоже есть души. Они рождаются из чувств, эмоций и мыслей их создателей. Я поверила, что у нашего домовенка черная душа, услышав от дочурок неожиданно взрослые слова — «Кузенька плохой». Они назвали домовенка как героя известного советского мультфильма, играли с ним целыми днями. Ложась спать, мои девочки укладывали его в постель и желали домовенку спокойной ночи.

Услышав, что домовенок плохой, я была удивлена такой разительной перемене. Девочки резко перестали с ним играть. На мои осторожные расспросы о домовенке они сказали, что Кузенька приходит к ним по ночам, пугает и мешает спать. Сперва я решила, что это невинная детская фантазия, но девочкам начали сниться кошмары с участием Кузеньки. Напуганные страшными снами, они прибегали к нам в спальню, забирались в постель и рассказывали, что Кузенька показывает им ужасные вещи. Точнее девочки описать не смогли.

Кошмарные сны повторялись ночь за ночью. Мои доченьки стали нервными, издерганными, у них пропал аппетит и присущая всем детям веселость. Я настояла отвезти детей к родителям, после чего мы с мужем сели решать, что происходит с нашими девочками и что нам с этим делать. Я предложила консультации у детского психолога. Ответное предложение мужа меня поразило. Он, всегда высмеивающий любые суеверия, рассказал мне несколько историй о проклятых куклах. Ему удалось убедить меня, что наш Кузенька как раз из таких кукол и уговорить поэкспериментировать с домовенком.

Чего мы только не перепробовали. Запирали домовенка в кладовке, одалживали поиграть соседским детям, отвозили на дачу. Все бесполезно. Кузенька каждый раз возвращался домой — и всегда в спальню к девочкам. Мы находили его под кроватью, за тумбочкой в углу, на шкафах, в комоде с вещами. Один раз муж отнес его в гараж, запер в коробке с инструментами, а утром мы нашли Кузеньку в детской. Он лежал на застеленной кровати, разглядывал нас веселенькими глазками и невинно улыбался.

На этом наше терпение иссякло. На прошлых выходных мы с мужем вынесли домовенка во двор и сожгли на костре. Пепел закопали. Больше Кузенька к нам не вернулся. Надеюсь, мы избавились от него навсегда. У меня все.

Кузенька

Сегодня, 12:34 by A.NortonПросмотров: 91Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Домовенок дети страшные сн страх сожжение мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:45
+2
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 872
Комментариев: 7 472
Ого! На фото красавец, а поступки у Кузеньки дурные. Бывает же такое. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: Gatta_Black
Сегодня, 12:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 414
Вот вам и Кузенька... У меня дома тоже есть такой домовичок из мешковины и соломы, но он несчастий не приносит. А Кузенькой у меня одного из котов зовут.)))
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#3 написал: Lynx
Сегодня, 13:19
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3561|0)
Публикаций: 420
Комментариев: 2 097
Вот это поворот))) Обычно Кузеньки другие, а тут нежданчик)
Плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:39
0
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Репутация: (1076|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 041
Вот вам и ручная работа. Тогда уж лучше «машинная лепка». Может там без частички души мастера. Чёрной души.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 15:36
+2
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Комментариев: 961
Я очень верю в энергию,которую мы передаём через руки.поэтому не люблю чужой хенд-мейд.Если бы я и хотела нечто такое в интерьере ,то только своими руками.И даже когда делаю маникюр себе или дркгим,стараюсь во время работы вообще ни о чем постороннем не думать,чтоб не передавать людям какие-то негативные мысли.Может иглупо конечно,но что-то в этом есть.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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