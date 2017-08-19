Кузенька

A.Norton Просмотров: 91 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 12:34 by

Мой муж всегда мечтал побывать на Сорочинской ярмарке. В прошлом году его мечта осуществилась. Мы поехали туда вместе, оставив наших детей на попечение бабушки и дедушки. Малы они еще в такую даль ездить.На ярмарке мы весело провели время: попробовали настоящего деревенского самогону, увидели, как мастера гончарного дела лепят и обжигают горшки, сами попытались вылепить приличную посудину, посетили мастер-класс по лепке вареников. Перед отъездом купили в лавке памятный сувенир — плетеного из соломы домовенка. На счастье.Счастья нам домовенок не принес. Верите или нет, у вещей тоже есть души. Они рождаются из чувств, эмоций и мыслей их создателей. Я поверила, что у нашего домовенка черная душа, услышав от дочурок неожиданно взрослые слова — «Кузенька плохой». Они назвали домовенка как героя известного советского мультфильма, играли с ним целыми днями. Ложась спать, мои девочки укладывали его в постель и желали домовенку спокойной ночи.Услышав, что домовенок плохой, я была удивлена такой разительной перемене. Девочки резко перестали с ним играть. На мои осторожные расспросы о домовенке они сказали, что Кузенька приходит к ним по ночам, пугает и мешает спать. Сперва я решила, что это невинная детская фантазия, но девочкам начали сниться кошмары с участием Кузеньки. Напуганные страшными снами, они прибегали к нам в спальню, забирались в постель и рассказывали, что Кузенька показывает им ужасные вещи. Точнее девочки описать не смогли.Кошмарные сны повторялись ночь за ночью. Мои доченьки стали нервными, издерганными, у них пропал аппетит и присущая всем детям веселость. Я настояла отвезти детей к родителям, после чего мы с мужем сели решать, что происходит с нашими девочками и что нам с этим делать. Я предложила консультации у детского психолога. Ответное предложение мужа меня поразило. Он, всегда высмеивающий любые суеверия, рассказал мне несколько историй о проклятых куклах. Ему удалось убедить меня, что наш Кузенька как раз из таких кукол и уговорить поэкспериментировать с домовенком.Чего мы только не перепробовали. Запирали домовенка в кладовке, одалживали поиграть соседским детям, отвозили на дачу. Все бесполезно. Кузенька каждый раз возвращался домой — и всегда в спальню к девочкам. Мы находили его под кроватью, за тумбочкой в углу, на шкафах, в комоде с вещами. Один раз муж отнес его в гараж, запер в коробке с инструментами, а утром мы нашли Кузеньку в детской. Он лежал на застеленной кровати, разглядывал нас веселенькими глазками и невинно улыбался.На этом наше терпение иссякло. На прошлых выходных мы с мужем вынесли домовенка во двор и сожгли на костре. Пепел закопали. Больше Кузенька к нам не вернулся. Надеюсь, мы избавились от него навсегда. У меня все.

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