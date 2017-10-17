Как папа домового тортом угощал

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 318 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 13:21 by

Истории о домовых мне знакомы еще с детства, очень любила смотреть на хозяйственного домовенка Кузю. В моем представлении домовой – это такой добрый дедушка, который всегда помогает семье, в которой живет, но оказалось, что не всегда так бывает.Когда мы покупали дом (до этого жили с родителями мамы), бабушка сказала, что сначала нужно принести домовому какой-то подарок, поговорить с ним и попросить быть добрым к семье и помогать во всем. Папа тогда просто отмахнулся, сказал, что это все сказки и старые пережитки, что никаких домовых не существует. Но как потом оказалось, он сильно ошибался и этим обидел нашего домовичка.Первый сюрприз он нам устроил на праздновании новоселья. Только все гости сели за стол, начал трещать и мигать свет, а затем и совсем потух. Папа пошел проверять пробки, и в это время свет сам включился. Только начали есть, как свет опять таким же образом исчез. Стали ждать, может, опять включится, но света не было. В комнате повисла какая-то зловещая тишина, стало что-то шуршать в комнате, решили, что это кошка. Папа снова пошел проверить, что там случилось, свет опять включился. Так происходило несколько раз.Как-то все заметили, что когда папа уходил из комнаты, свет включался, а когда он заходил, опять потухал. Решили проверить и попросили папу не входить какое-то время в комнату. Он был недоволен, но подчинился большинству. Пока его не было, свет горел нормально, как только он заходил, начинал мигать и снова выключался. Решили больше не включать электричество, а зажечь свечи.Но тут началось какое-то шуршание, звуки исходили постоянно с разных углов комнаты, было такое впечатление, что кто-то старый идет и шаркает ногами. Кошка начала шипеть, шерсть встала на ней дыбом, и кто-то из гостей сказал, что мы купили плохой дом, что, может, в нем даже привидения живут.Вечер скомкался, гости быстро разошлись, а мы начали говорить папе, что это он обидел нашего домовика и должен попросить у него прощения, иначе он не даст нам спокойно здесь жить. Папа рассердился и пошел спать, разошлись по своим комнатам и мы.Я долго не могла уснуть, слышала, как кошка, просится на улицу. Хотела встать, чтобы ее выпустить, но тут услышала, что вышел папа, открыл ей дверь на улицу, а затем, думая, что мы все спим, стал с кем-то говорить. Подумала, что это мама, и уже хотела пойти к ним, сказать, что мне страшно, но поняла, что папа разговаривает с домовым. Сначала шепотом, а затем услышала: «Ну, извини, что я тебя обидел, я вот тебя сейчас тортиком угощу, нам ведь еще долго придется жить вместе, так что давай дружить».Я не помню, как уснула, а утром на кухне обнаружила в блюдечке кусочек торта. Делая вид, что я ничего не слышала, спросила папу, откуда там новое блюдце, он сказал, что давал торт кошке, но она не стала есть, и попросилась на улицу. Я сделала вид, что поверила, не хотелось ставить папу в неловкое положение.С тех пор в доме у нас больше ничего не происходило, но иногда мне кажется, что наша кошка кого-то видит и недовольная переходит на другое место, я думаю, что это домовой с ней так общается.Автор: Аня.

Ключевые слова: Домовой папа обида кошка

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