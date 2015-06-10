"А я тебе говорила..."

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 69 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 12:45 by

- А я тебе говорила, что надо по навигатору ехать! – раздраженно ныла Люся, миловидная женщина средних лет в модных очках и шляпке. – Но мы же никогда жену не слушаем! Вот и потерялись! А я тебе всегда говорила…- Да замолчи ты уже! – рявкнул в ее сторону Валерий, крупный мужчина с мясистым лицом и огромными ручищами. – Ну, может, и свернули не туда… Сейчас вернемся обратно на трассу и…- Конечно! Давай лучше вообще домой вернемся! - взвизгнула дамочка и демонстративно скрестила руки на груди. – В кои-то веки собрались на экскурсию, да в парк развлечений. Но нет! Ты все сумеешь испоганить, как обычно! Вот говорила мне мама…- Да иди ты к черту! – крикнул Валера.- Сам иди! – парировала Люся.Мужчина резко надавил на педаль тормоза, и машина, подняв вокруг себя облако густой дорожной пыли, остановилась посреди проселочной дороги.Когда пыль рассеялась, супруги увидели прямо перед собой огромные кованные ворота, на каждой створке которых красовалась пятиконечная звезда. Над воротами был натянут транспарант с надписью: «Welcome to Hell». За воротами стоял огромный особняк с башнями в готическом стиле.- Это что за хреновина такая? – ошарашенно спросил Валера и завертел в руках карту автомобильных дорог. – Тут на карте этого дома нет!- Это мозгов у тебя нет! А я этот дом еще раньше увидела, просто тебе не сказала. Ты ж ничего вокруг не замечаешь! – быстро оттараторила Люся и выскочила из машины. – Мы ж в парк ужасов собирались, вот и добрались! Пошли быстрее!Мужик тяжело вывалился из машины, подтянул цветастые шорты и глянул за забор. Нескончаемым потоком в дом шли люди. И откуда они только все здесь появились? Не было на карте этого дома! Да и не мог он его проглядеть!Вдруг откуда-то сверху раздался гнусаво-писклявый голос:- Приветствуем вас! Вы – 666-я пара, посещающая наш уютный ад… э-э-э... адский домик! И только сегодня для вас экскурсия совершенно бесплатно! А спонсор нашей экскурсии — «Windows» для атеистов. «Windows» для атеистов – никаких иконок.Женщина, радостно взвизгнув, схватила мужа под руку и потащила внутрь дома.Внутри дома, как ни странно, ни одного человека не было.- Фу, могли бы и кондиционеры поставить, что ли, – начала ворчать Люся, - не в каменном веке же живем! И освежитель можно было получше выбрать.- Да тихо ты! – шикнул Валера.- А ты мне рот не затыкай! – набросилась Люся в ответ.- Да, я в соревнованиях участвовал по лидерству. Занял четвёртое место! – начал орать Валера.- А я умею переводить русские песни на татарский и башкирский мёд, – парировала ему жена.- А я вовсе не колдунья, я любила и люблю…. – загоготал Валера, тряся огромным животом.- ТИХО!!! – вдруг громом пролетело над сводом здания, супруги мигом присмирели и, как по команде, задрали головы.- Кхе, кхе, кхе! Вообще-то я здесь! – раздалось за спинами присутствующих. Обернувшись, Люся и Валера увидели худенького парнишку в черном, от которого клубами валил то ли пар, то ли дым.- Дорогие дамы и те, кто заправляет джинсы в сапоги! – обратился к ним паренек. – Зовут меня Молох Люциферович, и на сегодня я – ваш гид по владениям моего отца.- Вот мажоры дают! – всплеснула руками Люся. – На всем деньги делают! И чего в вашем доме такого интересного?- Самое интересное – в подвале дома. Но туда мы отправимся чуть позже. А пока перед вами выступит победитель песенного конкурса «Голосящий кретин – 2008» - Аркадий!Молох сделал пригласительный жест в сторону, но никого не появилось.- Вельзевул! – взвизгнул парнишка. - Где у нас Аркадий?От стены отделилась темная сгорбленная фигура, над которой кружил рой мух, и подошла к Молоху.- Аркадий, господин, на рее болтается...- Вечно он где-то болтается! Тащи его сюда! Видишь, народ жаждет хлеба и зрелищ!Вельзевул кивнул и испарился. Но буквально через секунду появился вновь в компании полуистлевшего небритого мужчины неопределенного возраста.- Давно хотел тебя спросить, ты где баян взял? – спросил Молох у Аркадия.- Забрал у Юрия Лозы, – заправляя остатки майки в рваные треники, ответил мужик и шмыгнул носом.- Правильно, на фига Лозе баян! – сказал Валера и высморкался на пол.- Аркадий, может споёшь что-нибудь? – любезно поинтересовался Вельзевул.- Например?- Например, песню.- А-а-атличный выбор, Веня! Объяви меня!- Музыка народная, слова Ожегова, буквы Кирилла и Мефодия, поёт Аркадий! – пробасил Вельзевул и захлопал в ладоши. Люся последовала его примеру.Аркадий взял в руки баян, враз пробежался по кнопочкам и затянул:- С причала рыбачил опоссум АндрейИ лапой он бил по воде.Андрей доставал из воды окунейИ бил их башкой по земле.Выбрасывал сразу он окуней —На них ему было плевать.Рыбой вообще не питался Андрей,Он просто любил убивать!- Ты бы мне так в суде подпевала, а то: «Я видела, это он его пырнул», – зло прошипел Валера Люсе, которая мигом перестала петь и надула губки.- Следующая моя песня такая же актуальная, как Роксана Бабаян на MTV Music Word, – разошелся Аркадий. Но Молох хлопнул в ладоши, и Аркадий с баяном тут же исчезли.- Прошу вас в подземелье! – скалясь, пригласил он супругов. – Самое интересное только начинается!Молох щелкнул пальцами, и они вместе с ним оказалась в каменном подземелье, освещаемом светом огромных факелов. По обеим сторонам подземелья были расположены несколько огромных дубовых дверей.- Пройдемте в первую комнату. Здесь у нас содержится Левиафан… У него как раз кормежка. Лева, Лева, утю-тю… - позвал Молох и вошел в комнату, где посередине, свернувшись в клубочек, лежал огромный многоголовый Змей. Увидев людей, чудовище оживилось, подняло все свои головы и затрещало погремушкой на хвосте.- Ой, а, по-моему, это чудище у нас в прошлом году на дне города выступало, – сказала Люся.- Дура! Это Джигурда был! – ответил Валера. Молох снова щелкнул пальцами, и перед змеем оказалась небольшая толпа обнаженных людей.- Грешники, – буднично сказал он. – Лева, обед!Левиафан хищно раскрыл свои пасти и кинулся в толпу, успев схватить и заглотить добрую часть толпы. Остальные в ужасе бросились по углам комнаты.Валера и Люся, полностью поседевшие, с дикими криками выскочили из комнаты.- Понравилось? Щас вообще клёво будет! - Молох расхохотался, закрыл дверь в комнату Левиафана и подошел ко второй двери. В ней содержались маленькие существа в лохмотьях, которые постоянно прыгали и что-то кричали.- Это индейцы – Робин Гуды. Они отбирают скальпы у лохматых и отдают их лысым, - скучающим голосом сказал Молох и направился к следующей двери.Однако в этот момент одно из существ прыгнуло Люсе на голову и попыталось огромной зубастой пастью сорвать скальп с ее головы. Она заверещала так, что существо само испугалось и мигом ретировалось обратно, закрыв за собой дверь.За третьей дверью находились обнаженные полуженщины-полукошки.- Ой, не та дверь! Это еще один наш спонсор — эротический салон «Дикие кошечки». Конечно, не «Газпром», но мечты тоже сбываются! – краснея, промямлил Молох и поспешил закрыть дверь. Валера присвистнул, за что и получил от Люси сильный удар локтем в бок.- Товарищ гид, а как это вам удается создавать такие правдоподобные ростовые куклы чудовищ? – поправляя прическу, спросила Люся. – И людей, гляди-ка, подговорили! Якобы их чудище сожрало… я аж испугалась!- Мадам, здесь все настоящее, – зловеще прошипел Молох. – Мой отец не любит фальши.- Да кто ты такой, черт тебя подери? – вскричал Валера и сжал кулаки.- Я – старший сын Люцифера. Вы ж послали друг друга к черту, вот и оказались с экскурсией в аду. Ну, как, понравилось вам у нас? Или откроем еще одну дверь?Становилось жарко. Пламя факелов, обжигая, начинало гореть все сильнее.- Люся, по-моему, мы, и правда, в аду… Или он психопат… - шептал Валера на ухо жене. - Как подсказывает мне твоя татуировка из хны, пора смываться!Валера схватил жену за руку и резко развернулся, собираясь бежать прочь из этого жуткого места. И в ту же минуту они замертво упали на холодный каменный пол подземелья.- Блин! Как обычно… забыл предупредить, что оборачиваться назад нельзя, – с досадой хлопнул себя по лбу Молох. – Н-да... точно папаня сказал: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Ладно, пойду зарегистрирую новеньких…***- А я тебе говорила, что ты, как всегда, все испортишь! – варясь в котле вместе с мужем, орала Люся, постоянно пытаясь выхватить у черта огромную ложку. - Говорила мне мама, не связывайся ты с этим дураком, всю жизнь тебе испортит. Я ж тебе лучшие годы отдала, а ты…«Лучше бы Левиафан сожрал!» - мрачно подумал Валера и нырнул в кипяток.

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