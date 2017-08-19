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Творческие истории

Эфемерный смрад

Эстетика заброшенных объектов не может не вдохновлять. Я питаю слабость к стонущим разбитым окнам, тошнотворно облезлым стенам, потолку, который вот-вот обрушится и погребёт под собой странника, чьё пылающее сердце ищет нечто, будоражащее глубины сознания.

Думаете, я жалею о том, что нашёл? О том, что по сей день является в ночных кошмарах? Нет. Подобные чувства, что заставляют при малейшем дуновении едва холодного ветерка создавать безумный резонанс нервной системы, — поистине впечатляют.

Холод... Прогуливаясь по узкому коридору психиатрической лечебницы, я заметил приоткрытую дверь. Обветшалая древесина, сплошь покрытая трещинами, то и дело покачивалась в унисон стихии. Меня заинтересовала эта палата, и я направился внутрь. Посередине помещения находился стул, на нём сидел... человек? Отражаемый лунный свет растворялся в полумраке, обрамляя лишь общие детали, что не давало полноценной картины.
Едва я переступил порог, как оно всхлипнуло и оживилось. Чёрт, мне сразу стоило убегать, но любопытство одержало верх. Я хотел было подойти ближе, чтобы выяснить, в чём дело, но внезапно задул ветер, и смрад наполнил лёгкие. В глазах тут же начало темнеть, а ноги стали подкашиваться. Вслед за этим нечто попыталось встать. В провальных попытках оно принялось безнадёжно раскачиваться, сотрясая воздух душераздирающим лязгом ржавого металла. Новый пароксизм вызвал необъятный спазм в горле, и сознание покинуло моё тело.

Очнувшись на заре, я уже не помнил, как здесь оказался. Видимо, заработал амнезию при падении.
Мгновением позже взгляд мой зацепила девушка в смирительной рубашке. Те иллюзорные лучики солнца, что проникали сквозь оконную решётку, лишь едва были способны отразить истинную глубину её эмоций. Она сидела прикованной к стальному стулу, без малейшего шанса освободиться. Взгляд её, полный отчаяния от безысходности, пронзал насквозь. Я не мог сидеть сложа руки и кинулся освобождать заложницу. В благодарность она одарила меня лучезарной улыбкой и ушла, не сказав ни слова.

В последнее время, вернувшись поздним вечером с учёбы, я нахожу себе новое увлечение — писать рассказы. И знаете, когда твоя комната вновь наполняется лёгким ветерком с уже знакомыми нотками смрада, тебе начинает казаться, что есть, о чём писать.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:19
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 23:19 by fghdsfhsdПросмотров: 69Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Заброшенное здание смрад девушка стул смирительная рубашка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:30
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1861|0)
Публикаций: 853
Комментариев: 7 364
Это хорошо, когда есть "о чём писать" blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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