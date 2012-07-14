Багряный жених

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:31

Матвеевский Просмотров: 116 Комментарии: 10 +8 Сегодня, 14:31 by

«Земля зачерствела, как губы,Обметанные сыпняком,И засухи дымные трубыБеззвучно гудели кругом.»Поначалу Нкуле плакала, когда узнала о предстоящей свадьбе. Она-то мечтала связать свою судьбу с Атомо, но тем мечтам не суждено было сбыться. У нее появился другой жених. Ее семья жила очень бедно, да тут еще и проклятая засуха… Отец был вынужден согласиться. И мама, утирая слезы, благословила Нкуле.Девушка, наряженная в алый праздничный пояс, смотрела широко открытыми глазами на пламенеющий закат. В нем виделось что-то тревожное и роковое. Нкуле отгоняла грустные мысли, как надоевшую мошкару, и решила думать о великой чести, которую на нее возложили в деревне.Сам страшный колдун Муфаи выбрал ее из ряда робеющих девушек! Так он и сказал: «Если хотите избавиться от засухи, то отдайте дочь свою за Багряного Жениха».Перед сном Нкуле вспоминала сказки своего детства, простор саванны и серебристые отражения луны в хрустальных озерах. Свадьба, так свадьба! Быть может, Атомо еще вспомнит свою Нкуле, когда будет смотреть на эту огромную луну. Долгожданный дождь станет наградой для деревни, и люди будут благодарны ей.Утренняя саванна встретила девушку обжигающим дыханием. Люди держались от нее на почтительном расстоянии, да и она теперь не воспринимала их за «своих». Где же ты, суженый? Встречай свою Нкуле.Как бы она не храбрилась, но чистые слезы сами потекли по ее щекам. Скорее бы уже!В воздухе что-то тихо, но грозно зарокотало. Нкуле учуяла пряный, страшный запах, пьяный как любовь. Послышалась тяжелая поступь неизбежного. Невеста обернулась на звук и затихла перед неподвижным желтым взором, того, кому она предназначалась. В саванне теперь пахнет кровью.Вечером воздух стал плотным, где-то вдали сгустились тучи. Дети выбегали из домов и кричали: «Дождь! Скоро, будет дождь!».

Ключевые слова: Свадьба жертва кровь авторская история

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