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Творческие истории

Багряный жених

«Земля зачерствела, как губы,
Обметанные сыпняком,
И засухи дымные трубы
Беззвучно гудели кругом.»

Поначалу Нкуле плакала, когда узнала о предстоящей свадьбе. Она-то мечтала связать свою судьбу с Атомо, но тем мечтам не суждено было сбыться. У нее появился другой жених. Ее семья жила очень бедно, да тут еще и проклятая засуха… Отец был вынужден согласиться. И мама, утирая слезы, благословила Нкуле.

Девушка, наряженная в алый праздничный пояс, смотрела широко открытыми глазами на пламенеющий закат. В нем виделось что-то тревожное и роковое. Нкуле отгоняла грустные мысли, как надоевшую мошкару, и решила думать о великой чести, которую на нее возложили в деревне.

Сам страшный колдун Муфаи выбрал ее из ряда робеющих девушек! Так он и сказал: «Если хотите избавиться от засухи, то отдайте дочь свою за Багряного Жениха».

Перед сном Нкуле вспоминала сказки своего детства, простор саванны и серебристые отражения луны в хрустальных озерах. Свадьба, так свадьба! Быть может, Атомо еще вспомнит свою Нкуле, когда будет смотреть на эту огромную луну. Долгожданный дождь станет наградой для деревни, и люди будут благодарны ей.

Утренняя саванна встретила девушку обжигающим дыханием. Люди держались от нее на почтительном расстоянии, да и она теперь не воспринимала их за «своих». Где же ты, суженый? Встречай свою Нкуле.

Как бы она не храбрилась, но чистые слезы сами потекли по ее щекам. Скорее бы уже!

В воздухе что-то тихо, но грозно зарокотало. Нкуле учуяла пряный, страшный запах, пьяный как любовь. Послышалась тяжелая поступь неизбежного. Невеста обернулась на звук и затихла перед неподвижным желтым взором, того, кому она предназначалась. В саванне теперь пахнет кровью.

Вечером воздух стал плотным, где-то вдали сгустились тучи. Дети выбегали из домов и кричали: «Дождь! Скоро, будет дождь!».

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31 by МатвеевскийПросмотров: 116Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Свадьба жертва кровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:31
+5
Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 198
Коротко слишком, а так хорошо написано, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 14:37
+3
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Репутация: (151|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 838
Классная история, очень понравилась
+++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:43
+3
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1034|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 944
Жалко девушку. Жертва во имя будущего племени. Но может она ещё будет счастлива?
А написано слишком хорошо! Будто сама в той сожженной зноем саванне находишься. ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#4 написал: Матвеевский
Сегодня, 14:43
+1
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Публикаций: 11
Комментариев: 73
Цитата: Qusto
Коротко слишком, а так хорошо написано, +++

Цитата: Spirit Forester
Классная история, очень понравилась
+++

Благодарю за оценку
Зарегистрирован: 5.03.2018
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:46
+2
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Комментариев: 7 292
Краткость сестра таланта. blush Хорошая история. Всем плюс.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#6 написал: Матвеевский
Сегодня, 14:49
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Публикаций: 11
Комментариев: 73
Цитата: зелёное яблочко
Жалко девушку. Жертва во имя будущего племени. Но может она ещё будет счастлива?
А написано слишком хорошо! Будто сама в той сожженной зноем саванне находишься. ++++

Спасибо. Кто знает, может быть ей так будет лучше

Цитата: Сделано_в_СССР
Краткость сестра таланта. blush Хорошая история. +++

Спасибо. Мне показалось, что эта история не должна быть длинной
Зарегистрирован: 5.03.2018
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:51
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Комментариев: 2 944
Цитата: Матвеевский
история не должна быть длинной

Коротко, но емко. Читается как стих)
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 15:11
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Да,когда люди хотят за счёт тебя решить свои проблемы,они всегда описывают это как большую честь.
Жаль,что дождь пошёл.В жизни обычно такого не случается.Мне очень понравилось.Котротко,а сколько смысла.Плюс
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#9 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:51
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Грустная история самопожертвы. Написано просто блестяще, как всегда!
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#10 написал: Матвеевский
Сегодня, 17:56
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Комментариев: 73
Цитата: Космонасть
Котротко,а сколько смысла.Плюс

Цитата: ARTEMIDA
Грустная история самопожертвы. Написано просто блестяще, как всегда!

Спасибо. Я рад, что понравилось
Зарегистрирован: 5.03.2018
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