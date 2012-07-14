Багряный жених«Земля зачерствела, как губы,
Обметанные сыпняком,
И засухи дымные трубы
Беззвучно гудели кругом.»
Поначалу Нкуле плакала, когда узнала о предстоящей свадьбе. Она-то мечтала связать свою судьбу с Атомо, но тем мечтам не суждено было сбыться. У нее появился другой жених. Ее семья жила очень бедно, да тут еще и проклятая засуха… Отец был вынужден согласиться. И мама, утирая слезы, благословила Нкуле.
Девушка, наряженная в алый праздничный пояс, смотрела широко открытыми глазами на пламенеющий закат. В нем виделось что-то тревожное и роковое. Нкуле отгоняла грустные мысли, как надоевшую мошкару, и решила думать о великой чести, которую на нее возложили в деревне.
Сам страшный колдун Муфаи выбрал ее из ряда робеющих девушек! Так он и сказал: «Если хотите избавиться от засухи, то отдайте дочь свою за Багряного Жениха».
Перед сном Нкуле вспоминала сказки своего детства, простор саванны и серебристые отражения луны в хрустальных озерах. Свадьба, так свадьба! Быть может, Атомо еще вспомнит свою Нкуле, когда будет смотреть на эту огромную луну. Долгожданный дождь станет наградой для деревни, и люди будут благодарны ей.
Утренняя саванна встретила девушку обжигающим дыханием. Люди держались от нее на почтительном расстоянии, да и она теперь не воспринимала их за «своих». Где же ты, суженый? Встречай свою Нкуле.
Как бы она не храбрилась, но чистые слезы сами потекли по ее щекам. Скорее бы уже!
В воздухе что-то тихо, но грозно зарокотало. Нкуле учуяла пряный, страшный запах, пьяный как любовь. Послышалась тяжелая поступь неизбежного. Невеста обернулась на звук и затихла перед неподвижным желтым взором, того, кому она предназначалась. В саванне теперь пахнет кровью.
Вечером воздух стал плотным, где-то вдали сгустились тучи. Дети выбегали из домов и кричали: «Дождь! Скоро, будет дождь!».
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31 by МатвеевскийПросмотров: 116Комментарии: 10
Ключевые слова: Свадьба жертва кровь авторская история