Дед на свадьбе

Дед на свадьбеВ деревне допоздна народ гужбанил.
Для всех счастливым выдался тот день.
Справляли молодые лихо свадьбу.
Жених с невестой были в уматень.
Короче, после плясок, ближе к ночи
Лежали гости, спя, кто где упал.
Им больше веселиться – нету мочи.
Виднелся всюду пьяных тел аврал.
Один из всех тверезый был на диво.
Старик столетний – ни в одном глазу.
А между тем он выпил бочку пива
И съел в один присест всю колбасу.
Зашла невеста с женихом в обнимку,
Она его тащила на плечах…
Старик на них ругнулся: ”Вот же свиньи!”,
С упрёком в недвусмысленных речах.
“А сам, небось, поди не нажирался,
Когда в расцвете сил был молодой?” –
Спросила в подвенечном платье краля,
Косяк дверной задевшая балдой.
“Молчала бы, несчастная девица! –
Был дед ужасно бледен при свечах.
- Жених уж до утра не пробудится.
Всю жизнь пребудет на твоих плечах.
Ты обо мне не смей дурное молвить.
Нельзя… Ступай давай с бревном в кровать.
А спросят про меня – забудь, ни слова.
Вот-вот рассвет. Ну, ладно. Горько, мать”.
И, хлопнув за мгновение рюмашку,
Старик исчез внезапно на глазах.
Тут вспомнила невеста с криком страшным,
Как деда хоронили год назад.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:07 by johnny-max-cageПросмотров: 10Комментарии: 0
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