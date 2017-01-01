Дед на свадьбе

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:07 by

В деревне допоздна народ гужбанил.Для всех счастливым выдался тот день.Справляли молодые лихо свадьбу.Жених с невестой были в уматень.Короче, после плясок, ближе к ночиЛежали гости, спя, кто где упал.Им больше веселиться – нету мочи.Виднелся всюду пьяных тел аврал.Один из всех тверезый был на диво.Старик столетний – ни в одном глазу.А между тем он выпил бочку пиваИ съел в один присест всю колбасу.Зашла невеста с женихом в обнимку,Она его тащила на плечах…Старик на них ругнулся: ”Вот же свиньи!”,С упрёком в недвусмысленных речах.“А сам, небось, поди не нажирался,Когда в расцвете сил был молодой?” –Спросила в подвенечном платье краля,Косяк дверной задевшая балдой.“Молчала бы, несчастная девица! –Был дед ужасно бледен при свечах.- Жених уж до утра не пробудится.Всю жизнь пребудет на твоих плечах.Ты обо мне не смей дурное молвить.Нельзя… Ступай давай с бревном в кровать.А спросят про меня – забудь, ни слова.Вот-вот рассвет. Ну, ладно. Горько, мать”.И, хлопнув за мгновение рюмашку,Старик исчез внезапно на глазах.Тут вспомнила невеста с криком страшным,Как деда хоронили год назад.

Ключевые слова: Свадьба дед покойник невеста авторское видео авторский стих

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