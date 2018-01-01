Расплата за поклад

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:40

Zoreslava Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:40 by

После смерти мужа Надежда Петровна одна воспитывала дочь Анюту. Они вдвоем жили в маленькой однокомнатной квартире на окраине небольшого городка. Мать работала в библиотеке, а дочь училась в школе. Надежда не могла нарадоваться, глядя на дочь: Анечка росла красивой и доброй, хорошо училась и даже успевала после школы помогать маме, которая по вечерам мыла подъезды.Но вот светлая полоса в жизни их маленькой семьи закончилась. Все началось с того, как в квартире напротив поселилась Мила. Никто не знал ее настоящего имени, где она работает и откуда родом, но, несмотря на это, соседи рассказывали ей о себе все. Надежда не стала исключением. Мила приходила к ним практически каждый вечер, они подолгу сидели на кухне, пили чай и разговаривали. Точнее, разговаривала Надежда, а Мила внимательно слушала.Характер Анечки начал портиться. Она стала хуже учиться, стала нервной и часто грубила матери. Надя очень переживала и пожаловалась новой подруге, на что та ее успокоила, что это переходный возраст, и скоро дочь «перебесится». Дальше становилось только хуже. Аня начала прогуливать уроки, связалась с плохой компанией и стала позволять себе не ночевать дома.Так прошло полгода. За это время Надежда Петровна сильно сдала, ей пришлось отказаться от подработки. Аня постоянно упрекала мать за маленькую зарплату, женщина часто плакала. В этот день Надежда долго не могла заснуть, Аня снова не пришла ночевать, только под утро она провалилась в тревожный сон, из которого ее вырвал телефонный звонок.Это звонили из полиции, Аня с друзьями пыталась ограбить магазин. Женщина не поверила своим ушам, у нее потемнело в глазах. Прежде чем потерять сознание, она посмотрела на портрет погибшего мужа и прошептала: «Помоги…»Надя стояла на дороге посреди заснеженного поля. Ей навстречу шел муж, женщина бросилась ему на шею и разрыдалась. Он отстранился, внимательно посмотрел ей в глаза и сказал:- Сожги то, что найдешь за шкафом.Надежда пришла в себя. Слова мужа не выходили у нее из головы - слишком реально все было. Женщина подошла к шкафу и заглянула в щель между шкафом и стеной, там был какой-то предмет. Надежда Петровна вытащила находку шваброй и обомлела: это был Анечкин шарф. Он был завязан на три узла. Кроме того, к шарфу красными нитками был пришит какой-то мешочек.Женщина вынесла находку на балкон и сожгла, после чего отправилась забирать дочь из полиции. Аня сидела в кабинете следователя и горько плакала, увидев мать, девочка расплакалась еще сильнее. Она просила прощения у Надежды и клялась, что не участвовала в ограблении. К вечеру их отпустили домой.Когда мать с дочкой подходили к дому, они увидели у подъезда «скорую» и соседей, которые испуганно о чем-то шептались. Оказалось, что Мила выбросилась в окно и разбилась насмерть. По всему телу женщины были страшные ожоги.Позже родители Аниной подруги подтвердили, что в ночь ограбления девочка ночевала у них.

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