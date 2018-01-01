Расплата за поклад

Расплата за покладПосле смерти мужа Надежда Петровна одна воспитывала дочь Анюту. Они вдвоем жили в маленькой однокомнатной квартире на окраине небольшого городка. Мать работала в библиотеке, а дочь училась в школе. Надежда не могла нарадоваться, глядя на дочь: Анечка росла красивой и доброй, хорошо училась и даже успевала после школы помогать маме, которая по вечерам мыла подъезды.
Но вот светлая полоса в жизни их маленькой семьи закончилась. Все началось с того, как в квартире напротив поселилась Мила. Никто не знал ее настоящего имени, где она работает и откуда родом, но, несмотря на это, соседи рассказывали ей о себе все. Надежда не стала исключением. Мила приходила к ним практически каждый вечер, они подолгу сидели на кухне, пили чай и разговаривали. Точнее, разговаривала Надежда, а Мила внимательно слушала.
Характер Анечки начал портиться. Она стала хуже учиться, стала нервной и часто грубила матери. Надя очень переживала и пожаловалась новой подруге, на что та ее успокоила, что это переходный возраст, и скоро дочь «перебесится». Дальше становилось только хуже. Аня начала прогуливать уроки, связалась с плохой компанией и стала позволять себе не ночевать дома.
Так прошло полгода. За это время Надежда Петровна сильно сдала, ей пришлось отказаться от подработки. Аня постоянно упрекала мать за маленькую зарплату, женщина часто плакала. В этот день Надежда долго не могла заснуть, Аня снова не пришла ночевать, только под утро она провалилась в тревожный сон, из которого ее вырвал телефонный звонок.
Это звонили из полиции, Аня с друзьями пыталась ограбить магазин. Женщина не поверила своим ушам, у нее потемнело в глазах. Прежде чем потерять сознание, она посмотрела на портрет погибшего мужа и прошептала: «Помоги…»
Надя стояла на дороге посреди заснеженного поля. Ей навстречу шел муж, женщина бросилась ему на шею и разрыдалась. Он отстранился, внимательно посмотрел ей в глаза и сказал:
- Сожги то, что найдешь за шкафом.
Надежда пришла в себя. Слова мужа не выходили у нее из головы - слишком реально все было. Женщина подошла к шкафу и заглянула в щель между шкафом и стеной, там был какой-то предмет. Надежда Петровна вытащила находку шваброй и обомлела: это был Анечкин шарф. Он был завязан на три узла. Кроме того, к шарфу красными нитками был пришит какой-то мешочек.
Женщина вынесла находку на балкон и сожгла, после чего отправилась забирать дочь из полиции. Аня сидела в кабинете следователя и горько плакала, увидев мать, девочка расплакалась еще сильнее. Она просила прощения у Надежды и клялась, что не участвовала в ограблении. К вечеру их отпустили домой.
Когда мать с дочкой подходили к дому, они увидели у подъезда «скорую» и соседей, которые испуганно о чем-то шептались. Оказалось, что Мила выбросилась в окно и разбилась насмерть. По всему телу женщины были страшные ожоги.
Позже родители Аниной подруги подтвердили, что в ночь ограбления девочка ночевала у них.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40 by ZoreslavaПросмотров: 19Комментарии: 0
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