Рассказявка №124 - Полет

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 2 +4 Вчера, 22:20 by

“После полудня же князь отобедал. Изволил откушать сегодня князь осетра с грибами солеными, пироги с потрохами, поросенка жареного, кулебяку и разной другой снеди. Опосля же вышел лицезреть...”Летописец Агафон облизнул губы, живо представив осетра, запеченного целиком. Он бы с удовольствием весь день писал о трапезах и застольях, но приходилось тратить пергамент на всякую ерунду. Почесав кончиком пера за ухом, Агафон продолжил.“Вышел лицезреть князь забаву диковинную, кузнецом Гришкой Десятниковым учиненную.”И действительно, на балкон терема вышел князь в одной рубахе, обмахиваясь расписным китайским веером. А летописец злорадно вывел "поверх" вместо модного заморского словечка "балкон".- Ну кликни там, пусть начинают. - Через плечо бросил князь волхву.Тот махнул рукой, и ожидавший сигнала холоп споро бросился к колокольне на другой стороне площади. Собравшаяся там толпа все поняла правильно и принялась кричать и улюлюкать, задрав головы вверх.На верху колокольни показалась растрепанная рыжая голова, оглядела людей внизу и снова исчезла, вызвав новую волну криков.Князь покосился на волхва, стоявшего со скучным выражением лица и сложившего пухлые руки на толстом животе.- Опять тоже самое будет? Третий раз уже.Волхв безразлично пожал плечами.На колокольне появилась фигура человека в тулупе, шапке-ушанке и валенках. А на руках были закреплены длинные крылья из белых перьев. Толпа взорвалась радостными криками.- А по-зимнему зачем?Князь с удивлением обернулся к волхву.- Для уменьшения травматизма.Правитель скептически хмыкнул, но возражать не стал.Неуклюже задирая правое крыло, человек перекрестился и, расставив руки, наклонился вперед. Толпа под колокольней расступилась, образовав большой круг. Тонко заголосила какая-то девка. Летописец Агафон высунулся из своего окошка, взглянул на колокольню, вздохнул и записал: “...как и давеча упокоился испытатель крыльев деланых, ибо не дело человеку аки птица парить…”.А кузнец Гришка оттолкнулся и прыгнул, распахнув крылья.Нелепая фигурка падала вниз.Еще ниже.Кувыркнулась в воздухе.И, не достигнув земли пару саженей, вдруг сделала переворот и взмыла вверх.Толпа ахнула.- Ять!... Ять!... А шоб вам!Кричал первый в мире воздухоплаватель, бешено взмахивая крыльями.Потеряв шапку и один валенок, пилот сделал боевой разворот, взмыл свечой и с размаху рухнул на чей-то курятник, пробив крышу.Толпа бесновалась. Крик стоял до небес, ставшими теперь близкими всем людям. Измазанного птичьим пометом героя извлекли из курятника и стали качать.Князь повернулся к волхву и грозно свел брови.- Твои проделки, Филимон. Не может человек, аки птица, летать. Не положено ему Господом и законами физики. Зачем, стервец, наволховал?Волхв пожевал губами, потеребил пальцами оберег на груди, шумно вздохнул.- Так последний толковый кузнец же, государь. Ну разбился бы, как предыдущие. А нового где взять?- А теперича, что делать? А если они теперь массово прыгать станут?- Не станут. Объявим, что без княжеского благословения летать нельзя. А Гришке летать запретим, пока нормальную теорию аэродинамики не сочинит. А то ишь выискался, практик. Пусть теорию подтягивает, а там и нормальные крылья придумает.А бедный Агафон во всё горло костерил изобретателя, из-за которого пришлось вымарывать из летописи целую страницу, написанную заранее.Перед тем как зайти обратно в терем, князь обернулся к волхву.- Что там пушкари-то? Пороха уже пятьсот пудов извели, а результат где?Кудесник, не ожидавший вопроса, закашлялся.- Так государь, третьего дня же…- Я тебе ща как дам третьего дня! С волхованием или нет, но чтобы ядром о небесную твердь шандарахнули. Понял? Позоришь меня перед соседями. Уже который год спор с багдадским халифом разрешить не можем: дзинкнет оно или бздыщнет? И не дай бог вам ядро на орбиту вывести вместо этого. Сгною в Сибири!Автор: Александр Котобус Горбов.

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