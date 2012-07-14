Сумашедший из крипипасты

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:09

Причина: Стилистика Автора сохранена.

red_shadow Просмотров: 51 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:45 by

Я ютьюбер и поэтому мне приходится снимать ролики и отвечать на коментарии. Однажды мне написал странный человек под видео про крипипасту, и, как бы я ни пыталась, у меня не получалось перейти на его канал. Он представился как знакомый слендермена. Я, усмехнувшись, написала ему:- Что, правда?- Да.- А он меня может взять в крипипасту? Что-то мало вериться, что ты его знаешь :D- Знаешь, у него много дел.- Так я тебе и поверила! Давай признавайся - ты просто врёшь мне.- Я не вру! Много человек к нему хотят попасть. Думаешь, он ходит ко всем и куда попало?!- Знаешь... Я его вызывала и он не приходил . Ты просто врёшь мне!- Хорошо, я с ним поговорю, жди меня завтра ночью, до встречи....- Ага, тебе чай с сахаром или без?После этого я зашла на второй канал и стала смотреть видео других ютьюберов. Ничего интересного не происходило и я спокойно сидела одна дома. Мои родители уехали к моей бабушке, чтобы привести её к нам в село. Да... я расскажу немного побольше ,чтобы вы были в курсе и не путались. Я живу в небольшом селе, живут у нас примерно 1000 человек или меньше, с каждым годом у нас кто-то умирал, кто-то уезжал. В то время у нас было лето. Леса у нас почти нет в округе, только посадки рядом с полями. Село наше криминальное. Много кто кого убил. Сама я девочка, учусь в 6 классе. Друзей почти нет, так как большинство считает меня опасной или психованной. Как-то так... Вот всё, что я хотела рассказать.Родителей я ждала долго, но не дождалась и уснула. Проснулась утром из-за того, что кто-то мне позвонил. Звонили родители, они сказали, что у них сломалась машина. Я их предупреждала - меня надо с собой брать, чтобы ничего плохого не случилось, так как я являюсь удачей. Они ответили, что приедут, но не скоро и попросили сходить к тёте с дядей, чтобы они проследили за мной и покормили. Быстро взяв в портфель с нужными мне вещами, я пошла к папиной сестре. Они приняли меня и накормили. Разрешили спать в комнате моей двоюродной сестры, которая уехала учиться в Москву. Жила я у них неделю. Потом пришли родители и попросили подождать меня в комнате, а сами ушли поговорить наедине с тётей и дядей. К сожалению или к счастью, я всё слышала. Оказалось, кто-то приходил к нам в дом. Самое страшное то, что нашли окровавленные следы и весь дом был перевёрнут с ног на голову. Да... Может, вам это покажется обычным, или вы решите,что это был вор, но есть одно но. У нас дом окружён высоким забором, а ещё у нас есть собака. Имя собаки Шустрик, и он никогда никого бы не пропустил. Мы часто боялись его, но он нам не приносил вреда. Наоборот, все знали, что у нас опасно. Всё же мы вернулись обратно, но всё было чисто. Родители успели убраться. Войдя в свою комнату, я заметила листок, прикреплённый к окну. На нём было написано:"Я не нашёл тебя. Зря ты ушла, но я всё равно вернусь к тебе. Раз я обещал, надо закончить дело.""Сумасшедший," - подумала я....

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